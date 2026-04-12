Η άγνωστη σχέση του Μπραντ Πιτ με ποπ σταρ πριν γίνει διάσημος, που κανείς δεν θυμάται -Τι λέει η πρώην του σήμερα - iefimerida.gr

Ο Μπραντ Πιτ στα 62 του χρόνια συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα, καθώς ο χρόνος φαίνεται να του έχει φερθεί ιδιαίτερα καλά, προσθέτοντας περισσότερη γοητεία.

Από τα πρώτα του βήματα στο χώρο του θεάματος, ο Μπραντ Πιτ ήταν πάντα καρδιοκατακτητής. Πριν ακόμα γίνει παγκόσμιο αστέρι, είχε ήδη συνάψει σχέσεις με γνωστές γυναίκες του καλλιτεχνικού χώρου. Μία από αυτές, που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν, ήταν η Αμερικανοβρετανίδα ποπ σταρ Sinitta.

Η «υπέροχη» διετής σχέση με τη Sinitta

Η Sinitta, γνωστή από τις επιτυχίες «So Macho» και «Toy Boy», είχε μια σχέση περίπου δύο ετών με τον Μπραντ Πιτ, από το 1986 έως το 1988. Τότε ο Πιτ δεν είχε ακόμα γνωρίσει τη μεγάλη δόξα, καθώς η σχέση τους ξεκίνησε πριν από τον ρόλο του στην ταινία «Thelma & Louise» που τον έκανε διάσημο. Η ίδια η Sinitta έχει μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για εκείνη την περίοδο.

Σε παλαιότερη συμμετοχή της στο ριάλιτι «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!», θυμήθηκε τον Μπραντ Πιτ λέγοντας: «Ήταν καυτός. Ήταν πανέμορφος, με το πιο απίστευτο σώμα. Τα είχαμε για δύο χρόνια. Ήταν διασκεδαστικός, νέος και πολύ γλυκός. Κάποια φανατική θαυμάστρια με χαστούκισε όταν βγήκα από ένα σούπερ μάρκετ εξαιτίας αυτής της σχέσης!».

Πώς γνωρίστηκαν

Σε συνέντευξή της στη The Sun, η Sinitta εξήγησε ότι γνώρισε τον Μπραντ Πιτ σε μια εποχή που εκείνος συμμετείχε στο «Dallas» και εκείνη ήταν φαν του «Dynasty». Αφού είδε μια εντυπωσιακή φωτογραφία του, αποφάσισε να τον γνωρίσει. «Συναντηθήκαμε και απλώς ταιριάξαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Περιέγραψε και τους δυο τους ως ήσυχους, Χριστιανούς, κανονικούς ανθρώπους κάτω από τις δημόσιες ζωές τους. «Ήταν απλώς ο πιο καυτός άντρας – καταπληκτικός», πρόσθεσε.

Η Sinitta είχε επίσης αναφέρει ότι όπου πήγαιναν μαζί, όλοι – γυναίκες και άντρες – γοητεύονταν από την εμφάνιση και την παρουσία του Μπραντ Πιτ. «Όλοι τον λάτρευαν γιατί ήταν εκθαμβωτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, η Sinitta είπε: «Ήταν πριν κάνει το Thelma & Louise, αλλά ακόμη και όταν είδα την ταινία, σκέφτηκα ‘Ω Θεέ μου, τι έχω κάνει;’».

Ο λόγος του χωρισμού

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο Smash Hits Poll Winners’ Party το 1988, όμως η σχέση τους φαίνεται να τελείωσε λόγω απόστασης και επειδή ο Μπραντ Πιτ γνώρισε τη Βρετανίδα ηθοποιό Έμιλι Λόιντ, κόρη του ηθοποιού Ρότζερ Λόιντ-Πακ.

Η Sinitta έχει δηλώσει ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη, αλλά μετά από εκείνο το διάστημα απλώς έχασαν την επαφή. Η Sinitta δήλωσε στη The Sun: «Ο κόσμος με ρωτά, ‘Γιατί δεν μείναμε μαζί;’. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, αλλά είχε να κάνει με την Έμιλι. Μετά από αυτό, απλώς χάσαμε την επαφή».

Sinitta / Φωτογραφία: Jonathan Short/Invision/AP

Λίγο αργότερα, ο Μπραντ Πιτ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ με ταινίες όπως «Fight Club», «Troy» και «Mr. & Mrs. Smith», όπου γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί. Ο χολιγουντιανός σταρ ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον από το 2000 έως το 2005, πριν παντρευτεί την Αντζελίνα Τζολί το 2014, με τον γάμο τους να λήγει το 2016.

Από την πλευρά της, η Sinitta είχε σχέση με τον Σάιμον Κάουελ πριν παντρευτεί τον επιχειρηματία Άντυ Γουίλνερ (2002), με τον οποίο χώρισε το 2010.

Η σχέση Sinitta – Μπραντ Πιτ παραμένει μια από τις λιγότερο γνωστές ιστορίες από τη νεανική περίοδο του διάσημου ηθοποιού, πριν η καριέρα του εκτοξευθεί και η προσωπική του ζωή γίνει αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντος.