Ο πρώην της Κιάρα Φεράνι είναι φουλ ερωτευμένος ξανά: Θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά ο Fedez - iefimerida.gr

Πατέρας ετοιμάζεται να γίνει ξανά ο Ιταλός ράπερ Φέντεζ με τη νέα του σύντροφο, την 23χρονη Τζούλια Χόνεγκερ.



Μόλις δύο χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη διάσημη Ιταλίδα influencer Κιάρα Φεράνι, ο 36χρονος ράπερ είναι ξανά ερωτευμένος με τη νεαρή επιχειρηματία από το Μιλάνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται πως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, με το περιοδικό Chi να δημοσιεύει τότε φωτογραφίες από τα φιλιά τους στην παραλία. Και μετά από φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες, το νέο αυτό ζευγάρι φαίνεται πως πάει ένα βήμα παραπέρα τη σχέση του, καθώς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς.



Το βίντεο που επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη

Μάλιστα, σε βίντεο που μοιράστηκε στο λογαριασμό του στο TikTok ο Fedez, το ζευγάρι περπατά πιασμένο χέρι -χέρι, με τη Χόνεγκερ να φορά ένα αμάνικο T-shirt που αποκάλυπτε την φουσκωμένη της κοιλιά. Και παρότι ούτε ο Fedez ούτε η Χόνεγκερ δεν έχουν μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι θα γίνουν γονείς, το βίντεο αυτό μπορεί να το εκλάβει κανείς ως έμμεση επιβεβαίωση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταραχώδης σχέση και το διαζύγιο του Fedez με την Κιάρα Φεράνι

Αυτό πάντως, θα είναι το τρίτο παιδί για τον Fedez, καθώς έχει αποκτήσει άλλα δύο με την Κιάρα Φεράνι: Τον Λεόνε και τη Λουτσία. Το πρώην ζευγάρι, Fedez και Φεράνι, ήταν κάποτε από τα πιο γνωστά στον ιταλικό χώρο της showbiz, με τη σχέση τους να λήγει μέσα σε εντάσεις και κατηγορίες για απιστία.

Fedez και Φεράνι όταν ήταν παντρεμένοι

Η Κιάρα Φεράνι μάλιστα, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες στον γάμο της, περιγράφοντας μεγάλες περιόδους κρίσης και έντονα συναισθήματα μετά τον χωρισμό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Fedez φέρεται να την είχε ενημερώσει εγκαίρως για τις νέες εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.