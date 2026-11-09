«Βρες μια κανονική δουλειά»: Πρώην ηθοποιός ζήτησε οικονομική ενίσχυση πριν την άφιξη του 6ου παιδιού του και τα... άκουσε, τι απάντησε - iefimerida.gr

Οικονομική βοήθεια από τους θαυμαστές του ζήτησε ένας πρώην ηθοποιός που ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 6ο του παιδί με τους φαν του να τον κατακρίνουν.



Ο ηθοποιός Μπράντον «Μπαγκ»Χολ, που έγινε γνωστός όταν ήταν παιδί χάρη στον ρόλο του Άλφαλφα Σουίτσερ, στην κωμωδία «Τα διαβολάκια» του 1994, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 6ο του παιδί και πρόσφατα δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για την κάλυψη των οικογενειακών εξόδων.

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Ο «όρκος φτώχειας» και η ζωή στην απομόνωση



Ο ηθοποιός εγκατέλειψε το Χόλιγουντ το 2020, τη χρονιά κατά την οποία συνελήφθη στο Τέξας, με την υποψία ότι εισέπνεε το περιεχόμενο δοχείων με σπρέι διαλυτών.



Έκτοτε, ο 43χρονος σήμερα ηθοποιός έχει δώσει, όπως λέει, «όρκο φτώχειας» και ζει απομονωμένος, μακριά από τις ανέσεις του σύγχρονου πολιτισμού ως «ριζοσπάστης καθολικός εξτρεμιστής».



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Η οικονομική βοήθεια που ζήτησε από τους θαυμαστές του

Με λιγότερο από έναν μήνα μέχρι η σύζυγός του, Τζιλ Μαρί ΝτεΓκροφ, να φέρει στον κόσμο το 6ο τους παιδί, ο Χολ στράφηκε στο GoFundMe, για οικονομική βοήθεια.

Όπως ανέφερε, τους έλειπαν ακόμη «ορισμένα υλικά για να λειτουργούν όλα όπως πρέπει» στο σπίτι τους, στην αγροτική περιοχή του Αρκάνσας όπου κατοικούν. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχαν μείνει «λίγο πίσω στους λίγους λογαριασμούς που έχουμε (τηλέφωνο, προπάνιο για το τροχόσπιτο και ένα απρόσμενο τέλος για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο)».

«Έχουν περάσει πλέον έξι χρόνια από τότε που επέλεξα να αποσυρθώ οικειοθελώς από τη δημόσια ζωή και όλο αυτό το διάστημα απέφευγα να κάνω κάτι τέτοιο», έγραψε στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων.

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Ο πρώην ηθοποιός ανέφερε ότι η οικογένειά του απολαμβάνει τη ζωή με τις δυσκολίες της, μετά τη μετακόμισή της στην αγροτική περιοχή του Αρκάνσας. «Πάντα έλεγα ότι αυτή ήταν δική μου επιλογή και, επομένως, δεν ήθελα να μεταθέσω σε άλλους αυτό το ένδοξο βάρος, εκτός κι αν δεν υπήρχε άλλη λύση. Λοιπόν, αυτή η στιγμή έφτασε», πρόσθεσε.

Ο Χολ επέμεινε ότι η οικογένειά του είναι «πανευτυχής» με τη ζωή που έχει επιλέξει, μετά τη μετακόμιση της συζύγου του και των πέντε μικρών παιδιών τους σε μια μικρή αγροτική κοινότητα κοντά στο Μάουντεν Χόουμ του Αρκάνσας. Όπως είπε, απολαμβάνουν τη ζωή μακριά από τις ανέσεις, έχοντας υιοθετήσει έναν πιο λιτό και δύσκολο τρόπο διαβίωσης.

«Ωστόσο, το έκτο μωρό αναμένεται σε λιγότερο από έναν μήνα και χρειάζομαι πραγματικά κάποια βοήθεια για να ολοκληρώσω τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν από τον ερχομό του», πρόσθεσε.



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«Βρες μια κανονική δουλειά»: Τον έκραξαν στα social

Οι επικριτές του, πάντως, δεν πείστηκαν ότι ο Χολ θα έπρεπε να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του, τη στιγμή που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί ακόμη και στην πληρωμή των λογαριασμών του.

«Άσε στην άκρη τον εγωισμό σου και βρες μια κανονική δουλειά. Είναι ντροπιαστικό. Σταμάτα να αφήνεις έγκυο τη γυναίκα σου, όταν δεν μπορείς καν να εξασφαλίσεις την οικονομική επιβίωση της οικογένειάς σου», έγραψε ένας χρήστης στο διαδίκτυο.



Η απάντησή του



Η κριτική δεν φάνηκε να τον επηρεάζει, καθώς ο ίδιος έδειξε να έχει ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές του. «Θα συνεχίσω να αφήνω έγκυο τη γυναίκα μου», απάντησε, συνοδεύοντας το σχόλιό του με ένα emoji που δείχνει τον αντίχειρα προς τα πάνω.



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Ένας άλλος χρήστης τον συμβούλεψε να μετακομίσει σε μια μικρή πόλη, να «αξιοποιήσει τις ικανότητές του και να βρει δουλειά, όπως όλοι οι υπόλοιποι».

Και σε αυτή την περίπτωση όμως, ο ηθοποιός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, δίνοντας μια αιχμηρή απάντηση. «Μπα, όχι. Είμαι απασχολημένος με το να δημιουργώ μια φάρμα και να εξασφαλίζω τροφή για την οικογένειά μου και την κοινότητά μου», δήλωσε.



Γιατί μετακόμισαν στη μέση του πουθενά

Νωρίτερα φέτος, ο Χολ είχε εξηγήσει την απόφασή του να μετακομίσει σε μια έκταση 80 στρεμμάτων στο αγροτικό Αρκάνσας. Όπως αποκάλυψε, στο πλαίσιο της θρησκευτικής δέσμευσης που είχε αναλάβει, είχε αποχωριστεί όλα τα χρήματα που είχε αποκτήσει ως παιδί-ηθοποιός, ενώ είχε δωρίσει και τα περισσότερα προσωπικά του αντικείμενα.

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Αμέσως μετά τη μετακόμιση, η οικογένειά του διέμενε σε ένα τροχόσπιτο, έχοντας στη διάθεσή της ένα πηγάδι νερού και μια γεννήτρια. Σχέδιό του ήταν να κατασκευάσει ένα σπίτι για την οικογένειά του και να ζήσουν εντελώς αυτόνομα, χωρίς εξάρτηση από τα δημόσια δίκτυα και τις σύγχρονες υποδομές.

«Στόχος μου είναι να διατηρήσω έναν τρόπο ζωής που να εξαρτάται όσο το δυνατόν λιγότερο από την ανάγκη για εισόδημα», δήλωσε τον Ιανουάριο στην Daily Mail. «Αν προκύψει κάποια οικονομική ανάγκη, θα αναζητήσω κάποια δουλειά ή θα αναλάβω περιστασιακές εργασίες, ώστε να εξασφαλίσω τα χρήματα που χρειάζονται».

Όταν αποκάλεσε τον γιο του «κληρονόμο» του και τις κόρες του «πλυντήριο πιάτων», προκαλώντας σάλο



Ο Χολ, ο οποίος παντρεύτηκε τη σύζυγό του το 2017, δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι τα παιδιά τους κάνουν μαθήματα στο σπίτι, καθώς θεωρεί πως η συμβατική εκπαίδευση είναι «ανοησία». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι όταν μεγαλώσουν θα τους αποθαρρύνει έντονα από το να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο.



Το 2024, όμως, όταν γεννήθηκε ο γιος του Άντονι Χολ Μπάρνετ, είχε ανακοινώσει τη γέννησή του, γράφοντας: «Έχω κληρονόμο!. Ο πέμπτος τοκετός της συζύγου μου, ο τρίτος με εντελώς φυσικό τρόπο».



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Αρκετοί ήταν εκείνοι που συνεχάρησαν τον πρώην ηθοποιός, ωστόσο άλλοι δυσανασχέτησαν με τη χρήση της λέξης «κληρονόμος». «Έχεις ήδη κόρες. Τι στο καλό συμβαίνει μαζί σου;», τον ρώτησε ένας χρήστης με τον Χολ να απαντά: «Είπα κληρονόμο, όχι πλυντήριο πιάτων».