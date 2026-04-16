Πρόβα νυφικού για τη Φαίη Σκορδά-Η φωτογραφία από το ατελιέ γνωστής σχεδιάστριας - iefimerida.gr

Ο δεύτερος γάμος της Φαίης Σκορδά πλησιάζει και, όπως είναι φυσικό, η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες και τις πρόβες νυφικού.

Η πρόταση γάμου από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη στη Φαίη Σκορδά έγινε το καλοκαίρι του 2024, με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιβεβαίωση από τη Φαίη Σκορδά

Μετά τα δημοσιεύματα όμως που έρχονται το ένα μετά το άλλο για το επικείμενο Μυστήριο, ήρθε και η επιβεβαίωση από την ίδια τη Φαίη Σκορδά. «Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω! Δεν έχω κάτι να πω, όταν θα έχω, θα το πω. Προφανώς, για να γράφεται, δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι ή ότι το παίζω ότι δεν μιλάω, απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα», είπε η παρουσιάστρια στη διάρκεια της εκπομπής της «Buongiorno», στις αρχές Μαρτίου.

Λίγες μέρες μετά, ένα βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, στο οποίο η Φαίη Σκορδά φοράει ένα εντυπωσιακό στράπλες νυφικό, έγινε αμέσως viral.

Νύφη διά χειρός Celia Kritharioti

Κι ενώ η ίδια η Φαίη Σκορδά δεν αναφέρεται ανοιχτά στο γάμο της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτός αναμένεται να γίνει σύντομα, πριν από το καλοκαίρι. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι ακόμα μία φωτογραφία της παρουσιάστριας στο Instagram σήμανε συναγερμό! Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στο ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη από όπου ανέβασε ένα insta story. Όπως είναι φυσικό, όλοι θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι βρέθηκε εκεί για πρόβα νυφικού, καθώς η διάσημη Ελληνίδα σχεδιάστρια έχει δημιουργήσει νυφικά για πολλές γνωστές Ελληνίδες κυρίες.