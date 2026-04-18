Πρόβα νυφικού και για την Αθηνά Οικονομάκου -Το βίντεο από το ατελιέ γνωστής σχεδιάστριας - iefimerida.gr

Η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της Μπρούνο Τσερέλα και οι ετοιμασίες έχουν αρχίσει εδώ και καιρό.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δεν κρύβει πως βιώνει αυτή την περίοδο με μοναδικά συναισθήματα και απέραντη ευτυχία. Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Ιταλοαργεντινού μπασκετμπολίστα έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Πάρο στις 27 Ιουνίου.

Μπρούνο Τσερέλα, Αθηνά Οικονομάκου

Στο ατελιέ γνωστής σχεδιάστριας

Έτσι, με τη μεγάλη μέρα να πλησιάζει, το ζευγάρι βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες και η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται ότι αυτές τις μέρες κάνει τις τελικές πρόβες για το νυφικό που θα φορέσει.

Αυτό συμπεραίνει κάποιος από την πρόσφατη ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να βρίσκεται στο ατελιέ γνωστής σχεδιάστριας. Δεν είναι άλλη από τη Σήλια Κριθαριώτη, τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια για την οποία η ηθοποιός τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που η Αθηνά Οικονομάκου επιλέγει δικές της δημιουργίες για τις επίσημες εμφανίσεις της.

Νικόλ Παναγιώτου, Αθηνά Οικονομάκου / Φωτογραφία: Instagram

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου τη βλέπουμε παρέα με την πολύ καλή της φίλη και κουμπάρα της, ενδυματολόγο Νικόλ Παναγιώτου. Χωρίς να αποκαλύπτει κάτι από τη νυφική δημιουργία, η ηθοποιός φαίνεται στο βίντεο να ακούει προσεκτικά τους υπεύθυνους του ατελιέ της Σήλιας Κριθαριώτη και λίγο μετά χαιρετάει την κάμερα.

«Δεν ήμουν κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά»

Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αθηνά Οικονομάκου είχε πει σχετικά με το νυφικό της: «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς για αυτόν το λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti, γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει, χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!».