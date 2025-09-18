Η Πρισίλα Πρίσλεϊ περιγράφει τη στιγμή που αποσύνδεσαν την κόρη της Λίζα Μαρί από τα μηχανήματα υποστήριξης ζωής - iefimerida.gr

Για τον τραγικό θάνατο της κόρης της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ και τη στιγμή που την αποσυνδέσαν από τα μηχανήματα υποστήριξης, μιλά η Πρισίλα Πρίσλεϊ.



Προωθώντας τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Softly, As I Leave You: Life After Elvis», η 80χρονη Πρισίλα μίλησε στο περιοδικό People για την απόφαση να αποσυνδέσουν τη Λίζα Μαρί από τα μηχανήματα υποστήριξης ζωής τον Ιανουάριο του 2023.



Πρισίλα Πρίσλεϊ: Ήταν η δεύτερη πιο θλιβερή μέρα της ζωής μου

«Ήταν η δεύτερη πιο θλιβερή μέρα της ζωής μου, μετά την απώλεια του Έλβις» είπε η Πρισίλα. «Μου πήρε πολύ χρόνο να αποδεχτώ το γεγονός ότι η Λίζα δεν ήταν πια μαζί μας» πρόσθεσε.



Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία 54 ετών

Υπενθυμίζεται πως η Λίζα Μαρί ήταν το μοναδικό παιδί της Πρισίλα και του Έλβις Πρίσλεϊ. Η 54χρονη πέθανε από απόφραξη του λεπτού εντέρου, η οποία αναπτύχθηκε έπειτα από επέμβαση βαριατρικής χειρουργικής που είχε κάνει χρόνια πριν.



Όπως είπε η Πρισίλα, ο πρώην σύζυγος της Λίζα Μαρί, Ντάνι Κίο, ήταν αυτός που τη βρήκε αναίσθητη στο σπίτι και κάλεσε την Πρισίλα να τους συναντήσει στο νοσοκομείο.



Στο απόσπασμα από τα απομνημονεύματά της, η Πρισίλα είπε ότι η Λίζα Μαρί «είχε ήδη φύγει» όταν έσπευσε να τη δει στο νοσοκομείο. «Ήταν συνδεδεμένη με ένα μηχάνημα που ανέπνεε γι’ αυτήν, και είχε καρδιακό παλμό. Υπήρχε ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Το πνεύμα της, πάντα τόσο ζωντανό, δεν ήταν εκεί. Η Ράιλι αργότερα (η εγγονή της Πρισίλα) μας είπε ότι ενώ βρισκόταν στο αεροπλάνο, είχε νιώσει το πνεύμα της μητέρας της να φεύγει. Αλλά κανείς από εμάς δεν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει ακόμα».



Η Λίζα Μαρί με την κόρη της Ρίλεϊ

Η στιγμή που κατάλαβαν ότι η Λίζα Μαρί είχε πεθάνει

Η Πρισίλα είπε πως μια νοσοκόμα την έπεισε να πάει να φάει και να πιει κάτι σε έναν άλλο θάλαμο, όπου η ξαδέρφη της, Ίβι την παρηγόρησε. Όμως μετά «ακούσαμε έναν συναγερμό έκτακτης ανάγκης» να έρχεται από το δωμάτιο της Λίζα Μαρί. «Ήταν μπλε κώδικας – η καρδιά της Λίζα είχε σταματήσει» θυμήθηκε. «Καθώς ετοιμαζόμουν να πάω στην κόρη μου, η νοσοκόμα κράτησε την Ίβι και της μίλησε χαμηλόφωνα. Κουνώντας προς το μέρος μου το κεφάλι της, της είπε: Έλα μαζί μας. Θα χρειαστεί να σταθείς ακριβώς πίσω της. Θα καταρρεύσει και θα χρειαστεί να την πιάσεις».

Η Πρισίλα είπε ότι μετά από τη διάγνωση του γιατρού πως η Λίζα Μαρί δεν θα είχε «καμία ποιότητα ζωής» αν παρέμενε στα μηχανήματα, σκέφτηκε την «επαναστάτρια, άγρια και παθιασμένη κόρη της να μένει σε κατάσταση φυτού για το υπόλοιπο της ζωής της» και πήρε τη σκληρή απόφαση να αποσυνδέσουν τα μηχανήματα.



«Ήταν αφόρητο. Άρχισα να λυγίζω και να κλαίω. Δεν θυμάμαι να έπεσα. Ξέρω ότι με έπιασε η Ίβι. Μετά από αυτό, όλα σκοτείνιασαν. Δεν θυμάμαι. Δεν θέλω να θυμηθώ».