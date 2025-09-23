Σε ειδικό πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης για ένα μήνα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ: Χρειάζομαι βοήθεια - iefimerida.gr

Εκτός δημόσιων εμφανίσεων για έναν μήνα λόγω της μάχης της με μία χρόνια ασθένεια, θα μείνει η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας, με την ίδια να λέει ότι «χρειάζεται βοήθεια».



Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, το παλάτι της Νορβηγίας ανέφερε: «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε Μάριτ, θα υποβληθεί σε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης διάρκειας ενός μήνα στη Νορβηγία στις αρχές Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου, η πριγκίπισσα διάδοχος δεν θα εκτελεί επίσημα καθήκοντα τον Οκτώβριο, με ορισμένες εξαιρέσεις που έχουν προγραμματιστεί, όπως το δείπνο για τους εκπροσώπους της Βουλής στο βασιλικό παλάτι στις 23 Οκτωβρίου. Η πριγκίπισσα διάδοχος αναμένεται να επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά της τον Νοέμβριο».



Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ με τον σύζυγό της και μελλοντικό βασιλιά, πρίγκιπα Χάακον

Μέτε Μάριτ: Χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια για να τα βγάζω πέρα

Η 52χρονη Μέτε Μάριτ εμφανίστηκε σε μια δημόσια εκδήλωση στο νορβηγικό Λαογραφικό Μουσείο το Σάββατο, όπου αναφέρθηκε στην επικείμενη αποχή της από τα πριγκιπικά της καθήκοντα.



«Έπρεπε να το είχα κάνει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα είναι η ώρα. Οπότε θα το κάνω. Γιατί χρειάζομαι λίγη περισσότερη βοήθεια από ό,τι πριν, για να τα βγάζω πέρα με την καθημερινότητα με την πνευμονική ίνωση».



Ερωτηθείσα τι ελπίζει να πετύχει με την αποκατάσταση, η Μέτε Μάριτ πρόσθεσε: «Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να γνωρίσω άλλους ανθρώπους που πάσχουν από την ίδια πνευμονική νόσο με εμένα. Και να αποκτήσω καλύτερο έλεγχο στο πώς θα αντιμετωπίζω την καθημερινότητά μου με αυτή τη χρόνια ασθένεια».

Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα απέχει από τα βασιλικά της καθήκοντα. Από την διάγνωση της ασθένειάς της το 2018, έχει αναγκαστεί να τις περιορίσει αρκετά. Το παλάτι μάλιστα, τον Μάρτιο, είχε επιβεβαιώσει πως η ασθένειά της έχει προχωρήσει.

Σε ανακοίνωση εκείνης της περιόδου αναφερόταν:

«Η πριγκίπισσα διάδοχος έχει καθημερινά συμπτώματα και ενοχλήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντά της. Η πριγκίπισσα διάδοχος χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση, και η καθημερινή της ρουτίνα αλλάζει ταχύτερα από πριν. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο επίσημο πρόγραμμά της πιο συχνά και με μικρότερη προειδοποίηση από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Η πριγκίπισσα διάδοχος έχει έντονη επιθυμία να συνεχίσει να εργάζεται, και γι’ αυτό θα οργανώσουμε το επίσημο πρόγραμμά της στο μέλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να συνδυαστούν η υγεία και η εργασία της».

Κι όλα αυτά την ώρα που η προσωπική της ζωή βρίσκεται σε αναταραχή, λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 22χρονος γιος της από προηγούμενη σχέση, Μάριους Μποργκ Χόιμπι. Ο Μάριους κατηγορείται για 32 αδικήματα, μεταξύ των οποίων τέσσερις κατηγορίες για βιασμό. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2026.