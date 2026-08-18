Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της απέκτησαν δίδυμα -Η συγκινητική φωτό της βασίλισσας Ράνιας και του βασιλιά Αμπντάλα - iefimerida.gr

Δίδυμα εγγόνια απέκτησαν η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, καθώς η κόρη τους Ιμάν και ο Έλληνας σύζυγός της, Τζαμίλ Αλενάντερ Θερμιώτης, έφεραν στον κόσμο τις κόρες τους, Τάλια και Ράνια.



Η βασίλισσα Ράνια μοιράστηκε τις πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες μετά τον ερχομό των διδύμων, δείχνοντας μάλιστα, μια πιο οικεία και τρυφερή στιγμή του συζύγου της.



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Σε μία από τις εικόνες, η 55χρονη βασίλισσα και ο βασιλιάς της Ιορδανίας φαίνονται να κρατούν στην αγκαλιά τους τα νεογέννητα, τυλιγμένα σε ροζ και λευκές κουβέρτες, κοιτάζοντάς τα με λατρεία.



Η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας με τα νεογέννητα εγγόνια τους

Σε άλλες εμφανίζονται τα μικρότερα αδέρφια της Ιμάν, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασέμ, οι οποίοι δείχνουν εξίσου ενθουσιασμένοι με τα ευχάριστα νέα. «Υγιείς, ευτυχισμένες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο καιρό να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια. Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδερφή Αμίνα!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.



Τα αδέρφια της πριγκίπισσας Ιμάν, πριγκίπισσα Σάλμα και πρίγκιπας Χασέμ, με τα ανίψια τους

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Η έκπληξη από το παλάτι της Ιορδανίας: Η πριγκίπισσα και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της απέκτησαν δίδυμα



Ο ερχομός των διδύμων ανακοινώθηκε από το βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο στις 14 Αυγούστου.



«Το Βασιλικό Χασεμιτικό Δικαστήριο εκφράζει τα ειλικρινή συγχαρητήρια και τις θερμότερες ευχές του στην Πριγκίπισσα Ιμάν και τον κ. Τζαμίλ, καθώς και στις Αυτού Μεγαλειότητες, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ ιμπν Αλ Χουσεΐν και τη Βασίλισσα Ράνια Αλ Αμπντάλα, για αυτή τη χαρμόσυνη περίσταση», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα με τη νεογέννητη εγγονή του

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το ζευγάρι αποκάλυψε και τα ονόματα που επέλεξε για τις δίδυμες κόρες του: Τάλια και Ράνια.

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«Δόξα τω Αλλάχ, τον δωρητή των πιο όμορφων δώρων», έγραψαν η Ιμάν και ο Τζαμίλ. «Ο Πανεύσπλαχνος μας τίμησε με τον ερχομό των πολύτιμων δίδυμων κοριτσιών μας: της Τάλια και της Ράνια. Ζητούμε από τον Αλλάχ να τις ευλογεί και να τις προστατεύει και να γεμίσει τη ζωή τους με φως, ευλογίες και ευτυχία. Ιμάν και Τζαμίλ».

Ο βασιλιάς Αμπντάλα και η βασίλισσα Ράνια με την εγγονή τους, Αμίνα, κοιτάζουν τα νεογέννητα

Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας μεγαλώνει

Τα νεογέννητα έρχονται να προστεθούν στη μεγαλύτερη αδελφή τους, Αμίνα, κάνοντας την Ιμάν και τον Τζαμίλ μια πενταμελή οικογένεια και πλέον γονείς τριών κοριτσιών.

Τα μωρά είναι το τρίτο και τέταρτο εγγόνι της Ράνια και του Αμπντάλα. Έχουν επίσης τη μικρή Ιμάν, κόρη του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Χουσεΐν και της πριγκίπισσας Ράτζουα, η οποία γεννήθηκε το 2024 και πήρε το όνομα της θείας της.

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Η πριγκίπισσα Ιμάν και ο Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης στον γάμο τους, το 2023

Η Πριγκίπισσα Ιμάν και ο επιχειρηματίας του κλάδου των επενδύσεων Τζαμίλ παντρεύτηκαν το 2023 και έγιναν για πρώτη φορά γονείς με τη γέννηση της Αμίνα το 2025.

Μόλις τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι το ζευγάρι περίμενε και πάλι παιδί, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ότι επρόκειτο να αποκτήσει δίδυμα.