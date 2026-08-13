Πριγκίπισσα του Μπρουνέι έχασε όλους τους τίτλους λόγω «ανάρμοστης» συμπεριφοράς -Η ανακοίνωση - iefimerida.gr

Η Pengiran Raabi'atul Adawiyyah, πριγκίπισσα του Μπρουνέι, στερήθηκε την περασμένη εβδομάδα όλους τους βασιλικούς της τίτλους, έπειτα από διάταγμα που εξέδωσε ο σουλτάνος.



Η Pengiran είναι παντρεμένη με τον πρίγκιπα Abdul Malik, ο οποίος βρίσκεται τέταρτος στη διαδοχή του θρόνου. Το Γραφείο του Μεγάλου Αυλάρχη επιβεβαίωσε στις 7 Αυγούστου ότι η απόφαση εφαρμόστηκε. Σε ανακοίνωση ανέφερε ότι η ανάκληση των τίτλων έγινε έπειτα από συμπεριφορά της Pengiran Raabi'atul Adawiyyah που κρίθηκε «ανάρμοστη για σύζυγο μέλους της βασιλικής οικογένειας». «Οι πράξεις της κρίθηκε επίσης ότι αμαύρωσαν το καλό όνομα της μοναρχίας και ότι έδειξαν έλλειψη σεβασμού προς τον σουλτάνο Hassanal Bolkiah», τόνιζε. Δεν έχει αποκαλυφθεί τι ακριβώς έκανε η 33χρονη και οδήγησε σε αυτή την απόφαση.



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Η πρώην πριγκίπισσα παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Abdul Malik το 2015, σε μια δεκαήμερη τελετή που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 16 Απριλίου. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έκτοτε τέσσερα παιδιά: τη 10χρονη πριγκίπισσα Muthee'ah, την οκτάχρονη πριγκίπισσα Fathiyyah, την εξάχρονη πριγκίπισσα Khaalishah και τη 16 μηνών πριγκίπισσα Nabeelah. Οι τίτλοι των παιδιών δεν επηρεάζονται από την απόφαση.

Ο σουλτάνος του Μπρουνέι έχει στο παρελθόν αφαιρέσει τους τίτλους από δύο συζύγους του, όμως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είχε προηγηθεί το διαζύγιό τους. Ούτε ο Abdul Malik ούτε η Pengiran έχουν ανακοινώσει ότι επιδιώκουν να τερματίσουν τον γάμο τους.



Συχνό φαινόμενο τελευταία η αφαίρεση βασιλικών τίτλων

Η αφαίρεση βασιλικών τίτλων έχει γίνει αρκετά συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Αρκετές σκανδιναβικές μοναρχίες έχουν αφαιρέσει τίτλους από μέλη των βασιλικών οικογενειών που δεν γεννήθηκαν ως διάδοχοι του θρόνου υποστηρίζοντας ότι η απουσία τίτλων θα βοηθούσε τα μέλη αυτά, τα οποία είναι απίθανο να ανέβουν στον θρόνο ή να αναλάβουν επίσημα καθήκοντα, να ζήσουν πιο φυσιολογικές ζωές.

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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και η Σάρα Φέργκιουσον έχασαν επίσης τους τίτλους τους, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τη φιλία τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Και οι δύο έχασαν τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας του Γιορκ, ενώ ο Άντριου έχασε επιπλέον τον τίτλο της «Αυτού Υψηλότητας» και τον τίτλο του πρίγκιπα. Όπως και στην περίπτωση της Pengiran, η απόφαση δεν επηρέασε τις κόρες τους, Ευγενία και Βεατρίκη. Ωστόσο, η δημοτικότητα των δύο αδελφών έχει μειωθεί σημαντικά μετά το σκάνδαλο που αφορά τους γονείς τους.

Πηγή: Hello!