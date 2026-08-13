 Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας δείχνει την τεράστια ουλή στο χέρι της -Μετά από πτώση κατά τη διάρκεια ιππασίας - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας δείχνει την τεράστια ουλή στο χέρι της -Μετά από πτώση κατά τη διάρκεια ιππασίας

Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας στο Άαχεν της Γερμανίας
Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας στο Άαχεν της Γερμανίας / Φωτογραφία: Getty Images
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Στο Άαχεν της Γερμανίας ταξίδεψε η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας για να εγκαινιάσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FEI Aachen 2026, μια εκδήλωση στην οποία έδωσαν το «παρών» πολλά μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν συγκεκριμένα η ινφάντα Έλενα της Ισπανίας, η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας και η ανιψιά του βασιλιά Καρόλου, Ζάρα Τίνταλ. Ωστόσο, ήταν και η εκδήλωση που η πριγκίπισσα Αμαλία αποφάσισε να δείξει για πρώτη φορά τη μεγάλη ουλή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας με την ινφάντα Έλενα της Ισπανίας και τη βασίλισσα Μαίρη της Δανίας
Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας με την ινφάντα Έλενα της Ισπανίας και τη βασίλισσα Μαίρη της Δανίας

Πώς απέκτησε την τεράστια ουλή στο χέρι της η πριγκίπισσα Αμαλία

Η κόρη του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μάξιμα, η οποία είναι η μελλοντική βασίλισσα της Ολλανδίας, φόρεσε ένα ριγέ πράσινο και λευκό φόρεμα με τιράντες, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη ουλή στην πίσω πλευρά του αριστερού της χεριού.

Η τεράστια ουλή στο χέρι της πριγκίπισσας Αμαλίας
Η τεράστια ουλή στο χέρι της πριγκίπισσας Αμαλίας

Η πριγκίπισσα διάδοχος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ιππασίας τον Ιούνιο του 2025. Τότε το περιστατικό είχε προκαλέσει ανησυχία και η Υπηρεσία Πληροφοριών της ολλανδικής κυβέρνησης εξέδωσε ανακοίνωση, εξηγώντας ότι η Αμαλία θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι, έπειτα από άσχημη πτώση κατά τη διάρκεια προπόνησης ιππασίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η πριγκίπισσα Αμαλία λατρεύει την ιππασία
Η πριγκίπισσα Αμαλία λατρεύει την ιππασία
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ Ολλανδία ιππασιά ουλή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ