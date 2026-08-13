Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας δείχνει την τεράστια ουλή στο χέρι της -Μετά από πτώση κατά τη διάρκεια ιππασίας - iefimerida.gr

Στο Άαχεν της Γερμανίας ταξίδεψε η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας για να εγκαινιάσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FEI Aachen 2026, μια εκδήλωση στην οποία έδωσαν το «παρών» πολλά μέλη βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.



Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν συγκεκριμένα η ινφάντα Έλενα της Ισπανίας, η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας και η ανιψιά του βασιλιά Καρόλου, Ζάρα Τίνταλ. Ωστόσο, ήταν και η εκδήλωση που η πριγκίπισσα Αμαλία αποφάσισε να δείξει για πρώτη φορά τη μεγάλη ουλή της.



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Η πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας με την ινφάντα Έλενα της Ισπανίας και τη βασίλισσα Μαίρη της Δανίας

Πώς απέκτησε την τεράστια ουλή στο χέρι της η πριγκίπισσα Αμαλία

Η κόρη του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μάξιμα, η οποία είναι η μελλοντική βασίλισσα της Ολλανδίας, φόρεσε ένα ριγέ πράσινο και λευκό φόρεμα με τιράντες, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη ουλή στην πίσω πλευρά του αριστερού της χεριού.



Η τεράστια ουλή στο χέρι της πριγκίπισσας Αμαλίας

Η πριγκίπισσα διάδοχος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ιππασίας τον Ιούνιο του 2025. Τότε το περιστατικό είχε προκαλέσει ανησυχία και η Υπηρεσία Πληροφοριών της ολλανδικής κυβέρνησης εξέδωσε ανακοίνωση, εξηγώντας ότι η Αμαλία θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι, έπειτα από άσχημη πτώση κατά τη διάρκεια προπόνησης ιππασίας.

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