Ο πρίγκιπας Τζορτζ μεγάλωσε: Μπήκε στην εφηβεία, πήγε για πρώτη φορά στο γήπεδο χωρίς... κοστούμι - iefimerida.gr

Σε έναν αγώνα της αγαπημένης του ομάδας πήγαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με τον γιο του, πρίγκιπα Τζορτζ, με τον 13χρονο όμως να φανερώνει ένα τελείως διαφορετικό στυλ από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι εδώ και πολλά χρόνια ένθερμος υποστηρικτής της Aston Villa και κάθε φορά που έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα της ομάδας, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας με πάθος.

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Αυτή τη φορά όμως, στον αγώνα της Aston Villa με την Barcelona, ο οποίος μάλιστα διεξήχθη στην Ισπανία, είχε μαζί του τον μεγαλύτερο γιο του, πρίγκιπα Τζορτζ, καθώς βρίσκεται σε διακοπές εξαμήνου από το κολέγιο Ίτον, όπου φοιτά.

Με εμπορική πτήση και όχι σε business class

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ, οι royals αντί να ταξιδέψουν με ιδιωτική πτήση, όπως συνηθίζεται για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και επιβιβάστηκαν σε μια εμπορική πτήση με προορισμό την Ισπανία.

Στο βίντεο μπορεί να δει κανείς τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον Τζορτζ να σηκώνονται από τις θέσεις τους, προετοιμαζόμενοι να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος. Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, έσπευσαν να παρατηρήσουν ότι οι δυο τους φαίνεται πως ταξίδεψαν στην οικονομική θέση και ότι στη business class.



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Μπήκε στην εφηβεία ο πρίγκιπας Τζορτζ

Χάρη σε αυτό το ταξίδι όμως, είδαμε και μία πλευρά του πρίγκιπα Τζορτζ που δεν γνωρίζαμε. Μέχρι πρότινος, σε όσους αγώνες, ο Τζορτζ συνόδευε τον πατέρα του, φορούσε συνήθως ένα κοστούμι ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένα πουλόβερ με πουκάμισο από μέσα.

Αυτή τη φορά όμως, ο 13χρονος επέλεξε να ντυθεί πιο σπορ. Με ένα μπλε αθλητικό τζάκετ της Adidas έδειχνε όπως ένας συνηθισμένος φίλαθλος του ποδοσφαίρου.

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Φαίνεται λοιπόν, πως ο πρίγκιπας Τζορτζ έχει πλέον μπει στην εφηβεία και θέλει να διαμορφώνει τη δική του αισθητική και προσωπική ταυτότητα, χωρίς να τον απασχολούν ιδιαίτερα οι συμβάσεις του βασιλικού ενδυματολογικού πρωτοκόλλου.