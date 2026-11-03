Στην αγγλική εξοχή μετακομίζουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ -Αναζητούν το νέο σπίτι τους στη Βρετανία - iefimerida.gr

Μια νέα βάση στην αγγλική εξοχή απέκτησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με αποκαλύψεις από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο δούκας και η δούκισσα του Sussex μετακόμισαν πρόσφατα σε μια ανεξάρτητη κατοικία εντός του κτήματος ενός φίλου τους στα Κότσγουολντς.

Η παραμονή της οικογένειας στο κτήμα έγινε δυνατή λόγω της γνωριμίας του πρίγκιπα Χάρι με τον ιδιοκτήτη, η οποία προέκυψε από την κοινή φιλανθρωπική τους δράση για τη στήριξη στρατιωτικών.

Η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις οικογενειακές διακοπές στο εξωτερικό, με αφορμή το διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών και με τη θετική στάση του ιδιοκτήτη του κτήματος.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι αναζητούν μόνιμη κατοικία στη Βρετανία με προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων λιρών, δίνοντας έμφαση στην ιδιωτικότητα, ενώ παράλληλα διατηρούν την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο επικαλείται το Page Six, ο δούκας και η δούκισσα του Sussex μετακόμισαν πρόσφατα σε μια ανεξάρτητη κατοικία εντός του κτήματος ενός εύπορου φίλου τους, στην περιοχή των Κότσγουολντς.

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Μέχρι πρότινος, η οικογένεια φιλοξενούνταν στο κεντρικό αρχοντικό του επιχειρηματία μαζί με τα δύο τους παιδιά, τον επτάχρονο Archie και την πεντάχρονη Lilibet.

Οι γνωριμίες του πρίγκιπα Χάρι και η παραμονή στο κτήμα

Η γνωριμία του πρίγκιπα Χάρι με τον ιδιοκτήτη της έκτασης προέκυψε μέσα από την κοινή φιλανθρωπική τους δράση και τη στήριξη οργανώσεων για στρατιωτικούς.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ρίτσαρντ Ίντεν, η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις οικογενειακές διακοπές τους στο εξωτερικό, με αφορμή το διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών, με τον επιχειρηματία να εμφανίζεται θετικός στην παραμονή της οικογένειας στο κτήμα του.

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Διαθέτουν 10.000.000 λίρες για κατοικία στη Βρετανία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ το ζευγάρι φερόταν να αναζητεί κατοικία στην περιοχή με προϋπολογισμό έως 10.000.000 λίρες, θέτοντας ως προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, τη μεγάλη έκταση γης και τους άνετους χώρους.

Παράλληλα, οι Sussex διατηρούν την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, κρατώντας ζωντανή τη σύνδεσή τους με τη βάση της οικογενειακής τους ζωής στις ΗΠΑ.

