Χρειάζεται πραγματικά να πλένετε τα ρούχα που ήταν στις ντουλάπες; Ειδικοί στο πλύσιμο εξηγούν τι να κάνετε πριν τα φορέσετε - iefimerida.gr

Αν μπήκαν καθαρά και δεν τα άγγιξε κανείς, ίσως αναρωτιέστε αν χρειάζεται. Ή ίσως, επειδή έμειναν αποθηκευμένα, σας φαίνεται ότι αξίζουν ένα πλύσιμο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ειδικοί στο πλύσιμο ρούχων συμφωνούν ότι η καλύτερη πρακτική είναι ο καθαρισμός τους πριν την εποχιακή αποθήκευση. Έτσι, περιορίζονται οι ζημιές από έντομα και οι μόνιμοι λεκέδες, ενώ συνήθως αρκεί ένας απλός αερισμός κατά την επαναφορά.

Ρούχα που αναδύουν μυρωδιά μούχλας κατά το άνοιγμα των κουτιών αποθήκευσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Οι ειδικοί συνιστούν το άμεσο πλύσιμό τους πριν φορεθούν ή τακτοποιηθούν ξανά στην ντουλάπα για λόγους υγιεινής.

Το πλύσιμο κρίνεται απαραίτητο για εσώρουχα, πιτζάμες, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα. Η ίδια προφύλαξη ισχύει και για ρούχα που παρέμειναν αποθηκευμένα για πολλές σεζόν ή χρόνια.

Για την αποφυγή μακροχρόνιων ζημιών και της μυρωδιάς μούχλας, η σωστή αποθήκευση είναι κρίσιμη. Προτείνεται η χρήση κέδρου, η αποφυγή πλαστικών θηκών και η αποθήκευση σε ξηρούς, αεριζόμενους χώρους, μακριά από έντονες οσμές.

Η αλλαγή της εποχής σημαίνει μια καινούργια γκαρνταρόμπα, ή τουλάχιστον ότι βγάζετε τα παλτά, τα πουλόβερ και τα απαραίτητα για το κρύο από τη θερινή τους ανάπαυλα. Πρέπει όμως να πλένετε τα ρούχα καθώς τα βγάζετε από την αποθήκευση για τον χειμώνα;

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Αν μπήκαν καθαρά και δεν τα άγγιξε κανείς, ίσως αναρωτιέστε αν χρειάζεται. Ή ίσως, επειδή έμειναν αποθηκευμένα για αρκετούς μήνες, σας φαίνεται ότι αξίζουν ένα πλύσιμο.

Για να βρούμε τι είναι καλύτερο, συγκεντρώσαμε τις απόψεις δύο ειδικών στο πλύσιμο ρούχων. Οι συμβουλές τους είναι το κλειδί για μια χειμωνιάτικη γκαρνταρόμπα που θα μείνει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση γι' αυτή και για πολλές ακόμη σεζόν.

Η Λίνλεϊ ΜακΚόνελ είναι ειδικός στο πλύσιμο και τον καθαρισμό τρίτης γενιάς και αντιπρόεδρος της Gibson’s Cleaners και η Ρενάτα Κρουζ είναι ειδικός στον καθαρισμό και επαγγελματίας οργανώτρια στην Coastal Maid San Diego.

Πρέπει να πλένετε τα ρούχα όταν τα βγάζετε από την ντουλάπα;

Πρέπει να πλύνετε τα ρούχα σας μόλις τα βγάλετε από την αποθήκευση; Η σύντομη απάντηση: όχι απαραίτητα.

«Στην πραγματικότητα, η καλύτερη πρακτική είναι να καθαρίζετε ή να πλένετε τα ρούχα σας πριν τα αποθηκεύσετε για τη σεζόν», λέει η ειδικός στο πλύσιμο Λίνλεϊ ΜακΚόνελ. «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να περιορίσετε τις ζημιές από έντομα, τους αποχρωματισμούς ή τους "μόνιμους" λεκέδες, δηλαδή τους λεκέδες που δεν βγαίνουν».

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Και οι δύο ειδικοί συμφωνούν ότι συχνά αρκεί να αερίσετε τα ρούχα και έπειτα να τα περάσετε με ατμό ή σίδερο, για να δείχνουν ξανά υπέροχα. Αν τα είχατε πλύνει από πριν, μάλλον είναι έτοιμα. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα είδη για τα οποία αυτός ο γενικός κανόνας δεν ισχύει πάντα.

Μια γρήγορη ματιά βοηθά να διαπιστώσετε αν κάτι χρειάζεται ξανά πλύσιμο. Αν αποφεύγετε τα περιττά πλυσίματα, παρατείνετε τη ζωή και διατηρείτε την ποιότητα των ρούχων σας.

5 πράγματα που σίγουρα πρέπει να πλύνετε

Ακολουθούν διάφορα είδη που πρέπει να πλύνετε όταν τα βγάζετε από την αποθήκευση, από ρούχα που μυρίζουν μούχλα μέχρι κλινοσκεπάσματα.

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Ρούχα που μυρίζουν μούχλα

Ακόμη κι αν έχετε πλύνει τα ρούχα σας, αν ανοίγοντας τα κουτιά αποθήκευσης αντιληφθείτε μυρωδιά μούχλας ή άσχημη οσμή, μην τα κρεμάσετε αμέσως.

﻿Ακόμη κι αν έχετε πλύνει τα ρούχα σας, αν ανοίγοντας τα κουτιά αποθήκευσης αντιληφθείτε μυρωδιά μούχλας ή άσχημη οσμή, μην τα κρεμάσετε αμέσως.

«Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρούχα μπορεί να εκτέθηκαν σε υγρασία (μυρωδιά μούχλας) ή σε έντομα κατά την αποθήκευση, πλύνετέ τα πριν τα φορέσετε ή τα ξαναβάλετε σε χρήση», λέει η ειδικός στο πλύσιμο Ρενάτα Κρουζ.

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Εσώρουχα

﻿Η Κρουζ λέει ότι πρέπει να πλένονται επίσης όλα τα ρούχα που έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα σας.

«Αυτό περιλαμβάνει εσώρουχα, κάλτσες και ρούχα που συνήθως φοριούνται πάνω στο δέρμα, όπως πιτζάμες, ρούχα γυμναστικής και μπλουζάκια», λέει.

Κλινοσκεπάσματα και πετσέτες

﻿Τα σεντόνια, οι πετσέτες και τα άλλα λευκά είδη έρχονται σε στενή επαφή με το σώμα σας. Γι' αυτό η Κρουζ τα κατατάσσει σε μια ακόμη κατηγορία ειδών που πρέπει να καθαρίζονται πριν μπουν ξανά σε χρήση για τη σεζόν.

«Αν κάποιο από τα είδη που βγάλατε από την αποθήκευση έχει μούχλα ή υγρασία, κρατήστε το χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα. Καθαρίστε το πριν τακτοποιήσετε οτιδήποτε άλλο», λέει.

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Ακριβά κομμάτια

﻿Τα ποιοτικά ρούχα από κασμίρι, μαλλί ή άλλες φυσικές ίνες χρειάζονται λίγη περισσότερη φροντίδα. Η ΜακΚόνελ λέει ότι πρέπει πάντα να φροντίζετε κατά προτεραιότητα να τα καθαρίζετε πριν από την αποθήκευση.

Όταν τα βγάλετε, ελέγξτε τα για ζημιές από μούχλα ή έντομα. Αν εντοπίσετε προβλήματα, δώστε τα αμέσως για επαγγελματικό καθαρισμό ή επιδιόρθωση.

Ρούχα που ήταν αποθηκευμένα για πολύ καιρό

﻿Αν έχετε ένα κουτί με ρούχα που δεν έχουν βγει εδώ και μερικές σεζόν (ή χρόνια), είναι καλύτερα να τα πλύνετε μόλις τα βγάλετε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, λέει η Κρουζ, αν φέρουν ίχνη σκόνης, υγρασίας ή λεκέδες άγνωστης προέλευσης.

Πώς να μη μυρίζουν μούχλα τα αποθηκευμένα ρούχα

Αν θέλετε να αποφύγετε τη μυρωδιά μούχλας στα ρούχα και τις μακροχρόνιες ζημιές, οι ειδικοί προτείνουν μερικές χρήσιμες συμβουλές αποθήκευσης: