Πρέπει να αφαιρείτε τη χαρτοταινία βαψίματος πριν ή αφού στεγνώσει το χρώμα; Ελαιοχρωματιστές αποκαλύπτουν πώς θα πετύχετε καλύτερο αποτέλεσμα

Όλοι μας χρησιμοποιούμε χαρτοταινία βαψίματος καθώς αυτή μας βοηθά να είμαστε πιο ακριβής στην εργασία μας, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο.



Ωστόσο, αν αφαιρέσουμε τη χαρτοταινία πολύ νωρίς ή πολύ αργά, μπορεί να επηρεαστεί το τελικό αποτέλεσμα. Οι επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές έχουν την απάντηση στο πότε ακριβώς πρέπει να την αφαιρούμε.



Πρέπει να αφαιρείτε τη χαρτοταινία πριν ή αφού στεγνώσει το χρώμα;



Το να γνωρίζετε πότε πρέπει να αφαιρέσετε τη χαρτοταινία μπορεί να κάνει τη διαφορά στο αποτέλεσμα της βαφής.



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«Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να αφαιρείτε τη χαρτοταινία όταν το χρώμα είναι ακόμη ελαφρώς υγρό ή κολλώδες στην αφή, και όχι αφού στεγνώσει τελείως», λέει στο The Spruce, ο ελαιοχρωματιστής Μιχαήλ Ντεγκτιάρεφ. «Τραβήξτε την ταινία αργά, διπλώνοντάς την προς τα πίσω πάνω στον εαυτό της και κρατώντας την σε γωνία, αντί να την τραβάτε κάθετα μακριά από την επιφάνεια», προσθέτει.



Τραβήξτε την ταινία αργά, διπλώνοντάς την προς τα πίσω πάνω στον εαυτό της και κρατώντας την σε γωνία

Παράλληλα, όπως τονίζει, δεν πρέπει να περιμένετε μέχρι την επόμενη μέρα από το βάψιμο. Αν το χρώμα έχει ήδη στεγνώσει, χαράξτε προσεκτικά την άκρη της χαρτοταινίας με ένα κοφτερό κοπίδι πριν την αφαιρέσετε. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε να ξεκολλήσει μαζί της το στεγνό χρώμα από τον τοίχο ή να δημιουργηθεί μια ακανόνιστη γραμμή.



Γιατί πρέπει να αφαιρείτε τη χαρτοταινία όσο το χρώμα είναι ακόμη ελαφρώς υγρό



Το υγρό ή μερικώς στεγνό χρώμα είναι λιγότερο πιθανό να σχηματίσει μια σκληρή ένωση ανάμεσα στην ταινία και τη βαμμένη επιφάνεια. Αν περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς, υπάρχει κίνδυνος η ταινία να παρασύρει τη φρέσκια μπογιά, να σκίσει την άκρη της βαμμένης περιοχής ή να αφήσει ανάγλυφες γραμμές από ξεραμένο χρώμα.



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Όταν στεγνώσει, το χρώμα στον τοίχο και εκείνο που βρίσκεται πάνω στην ταινία ενώνονται και σχηματίζουν ένα ενιαίο στρώμα. Αν τραβήξετε τότε την ταινία, μπορεί να σκιστεί αυτό το στρώμα και να αποκολληθεί μαζί του και μέρος της μπογιάς από τον τοίχο, αφήνοντας μια ακανόνιστη άκρη. Επιπλέον, όσο περισσότερο παραμένει κολλημένη η ταινία, τόσο δυσκολότερα αφαιρείται η κόλλα της.

«Αν μένετε σε μέρος όπου έχει πολλή ζέστη, η χαρτοταινία που παραμένει κολλημένη για αρκετές ημέρες μπορεί να αφήσει υπολείμματα κόλλας ή να ξεκολλά σε μικρά κομμάτια», λέει ο ελαιοχρωματιστής Μάικ Ρίκερ.

Επηρεάζει ο χρόνος αφαίρεσης την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος;



Η καθυστερημένη αφαίρεση της χαρτοταινίας είναι μία από τις συνηθέστερες αιτίες που ξεφλουδίζουν οι άκρες του χρώματος και δημιουργούνται ανομοιόμορφες γραμμές. Από την άλλη, αν την αφαιρέσετε πολύ νωρίς, όσο το χρώμα είναι ακόμη υπερβολικά υγρό, υπάρχει κίνδυνος να τρέξει ή να μουτζουρωθεί.

Η ιδανική στιγμή είναι συνήθως όταν η τελευταία στρώση έχει σταθεροποιηθεί αρκετά ώστε να διατηρεί το σχήμα της στις άκρες, αλλά δεν έχει ακόμη σκληρύνει εντελώς. Αν αφαιρέσετε την ταινία όσο το χρώμα είναι ακόμη νωπό, θα πετύχετε μια καθαρή, κοφτή γραμμή. Αν περιμένετε να στεγνώσει, παίρνετε ένα ρίσκο: Μπορεί να σταθείτε τυχεροί, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αφιερώσετε μία ώρα διορθώνοντας με ένα μικρό πινέλο τα σημεία όπου έχει ξεφλουδίσει το χρώμα.

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«Αν χάσετε το κατάλληλο χρονικό περιθώριο, μην τραβήξετε απλώς την ταινία απότομα», συμβουλεύει ο Ρίκερ. «Χαράξτε πρώτα την άκρη της με ένα κοφτερό κοπίδι και στη συνέχεια τραβήξτε την αργά, ώστε να αποκολληθεί χωρίς να παρασύρει μαζί της και το χρώμα».