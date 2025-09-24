Ο «Οίκος των Guinness» έκανε πρεμιέρα και τα διασημότερα μέλη της οικογένειας ήταν εκεί -Οι εκκεντρικές εμφανίσεις - iefimerida.gr

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τρίτης, η νέα σειρά του Netflix, «Ο Οίκος των Guinness», με τα μέλη της αριστοκρατικής οικογένειας να κάνουν μία extravagant εμφάνιση.



Η σειρά αφηγείται την ιστορία της θρυλικής οικογένειας πίσω από το παγκοσμίου φήμης ζυθοποιείο, με φόντο το Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα. Και φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι απόγονοι τους από την πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Picturehouse Central του Λονδίνου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκκεντρικές εμφανίσεις των μελών της οικογένειας Γκίνες

Η λαίδη Μαίρη Τσάρτερις, η Δάφνη Γκίνες (μητέρα του Νικόλα Νιάρχου που έκανε το Σαββατοκύριακο τον καθολικό του γάμο στη Ρώμη), ο λόρδος Έντουαρντ Γκίνες, η Ιβάνα Λόουελ, η Τζασμίν Γκίνες και η Τσελέστε Γκίνες πόζαραν όλοι με τα εκκεντρικά τους στυλ στο ειδικά διαμορφωμένο καφέ χαλί.



Η λαίδη Μαίρη Τσάρτερις

Η λαίδη Μαίρη Τσάρτερις έκλεψε τις εντυπώσεις με μία άκρως τολμηρή εμφάνιση, με ένα διάφανο πλεκτό φόρεμα με πολλαπλά κοψίματα και μεταλλικές παραμάνες. Η 38χρονη socialite είναι το μικρότερο παιδί του Τζέιμς Τσάρτερις και της πρώτης του συζύγου, Κάθριν, η οποία είναι κόρη του κληρονόμου των Guinness, Τζόναθαν.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εργάζεται ως μοντέλο για περιοδικά όπως τα Tatler, Vanity Fair, Vogue και Love, αλλά και ως DJ και μέλος του ηλεκτρονικού ροκ συγκροτήματος The Big Pink.



Το ιδιαίτερο στυλ της Δάφνη Γκίνες - Μητέρας του Νικόλα Νιάρχου

Παρούσα ήταν και η Δάφνη Γκίνες, κόρη του Τζόναθαν και της Σουζάν Λίσνεϊ, η οποία επέλεξε για την εμφάνισή της ένα μακρύ μαύρο παλτό -φόρεμα με βολάν στο λαιμό και ασορτί σορτσάκι, τα οποία συνδύασε με ψηλοτάκουνες πλατφόρμες. Την προσοχή ωστόσο, τράβηξε το εντυπωσιακό χτένισμά της σε bouffant στυλ.



Η Δάφνη Γκίνες

Συμπλήρωσε την αβανγκάρντ εμφάνισή της με ένα εκκεντρικό ασημί γάντι στο ένα χέρι και ασημί ρίγες στα φρύδια, τα αυτιά και κατά μήκος της γνάθου της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την 48χρονη Τζασμίν, κόρη του Πάτρικ Γκίνες και της Λιζ Κέισι, επέλεξε μια μαύρη τουαλέτα με ασύμμετρο σχέδιο στον ένα ώμο, εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα.



Από την άλλη, η 35χρονη Τσελέστε έκλεψε την παράσταση με ένα μαύρο σατέν κοστούμι διακοσμημένο με εμβλήματα εμπνευσμένα από τη Guinness και παραμάνες, ενώ τα μαλλιά της τα είχε σε πανκ στυλ. Μάλιστα, κάποια στιγμή, προκάλεσε αίσθηση ανοίγοντας το σακάκι της και δείχνοντας ότι δεν φορούσε τίποτα από κάτω.



Η Τσελέστε Γκίνες

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πιο συντηρητική εμφάνιση φαίνεται πως έκανε η 59χρονη Ιβάνα, επιλέγοντας ένα μαύρο δαντελένιο φόρρεμα στολισμένο με λαμπερά πετράδια. Η Ιβάνα είναι κόρη της συγγραφέως Καρολίν Μπλάκγουντ και εγγονή της Μορίν Γκίνες.



Εκείνη ήταν εξάλλου, αυτή που συνέλαβε την ιδέα για τη σειρά «Ο Οίκος των Guinness», παρακολουθώντας το Downtown Abbey, και θέλησε να αφηγηθεί τη δική της οικογενειακή ιστορία, την οποία χαρακτήρισε «πιο ζουμερή και πιο ενδιαφέρουσα».



Η σύνοψη της σειράς του Netflix

Σύμφωνα με το Netflix, η σειρά «εξερευνά μια επική ιστορία εμπνευσμένη από μία από τις πιο διάσημες και ανθεκτικές δυναστείες της Ευρώπης – την οικογένεια Guinness».

Η σύνοψη συνεχίζει: «Τοποθετημένη στο Δουβλίνο και τη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα, η ιστορία ξεκινά αμέσως μετά τον θάνατο του Sir Benjamin Guinness, του ανθρώπου που ευθύνεται για την εξαιρετική επιτυχία της ζυθοποιίας Guinness. Αλλά και την τεράστια επιρροή που είχε η διαθήκη του στη μοίρα των τεσσάρων ενήλικων παιδιών του, του Άρθουρ, του Έντουαρντ, της Αν και του Μπεν, καθώς και σε μια ομάδα χαρακτήρων του Δουβλίνου που εργάζονται και αλληλεπιδρούν με το φαινόμενο που ονομάζεται Guinness».