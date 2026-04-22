«Μπορεί να πλυθεί μπουφάν με πούπουλα στο πλυντήριο;» -Με αυτή τη διαδικασία λέτε «αντίο» στο καθαριστήριο - iefimerida.gr

Το μπουφάν με πούπουλα μπορεί να πλυθεί στο σπίτι με σωστή διαδικασία, αποφεύγοντας το καθαριστήριο και περιττά έξοδα.

Eίναι γεγονός ότι ακόμη και το μπουφάν με πούπουλα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στο σπίτι, χωρίς απαραίτητα να μεταφερθεί σε επαγγελματικό στεγνοκαθαριστήριο. Για να γίνει αυτό όμως απαιτείται σωστή και προσεκτική διαδικασία, βήμα προς βήμα, διαβάζουμε στην ιταλική grazia.

Η πρώτη σκέψη όταν βγαίνει από τη ντουλάπα είναι συνήθως ίδια: το μπουφάν είναι λερωμένο, λίγο θαμπό στον γιακά και στους καρπούς, ίσως και κάπως «ξεφούσκωτο». Η άμεση αντίδραση είναι συχνά η επίσκεψη στο στεγνοκαθαριστήριο, με αντίστοιχο κόστος.

Η καλή είδηση είναι ότι για τα περισσότερα σύγχρονα μπουφάν με πούπουλα, το πλυντήριο όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά συχνά είναι προτιμότερο από το στεγνό καθάρισμα. Οι κατασκευαστές τεχνικών ενδυμάτων εξηγούν ότι τα χημικά του στεγνοκαθαριστηρίου μπορούν να αλλοιώσουν την αδιάβροχη επίστρωση του υφάσματος.

Πότε μπορεί να πλυθεί το μπουφάν στο πλυντήριο;﻿

Ο βασικός κανόνας είναι πάντα η ετικέτα. Αν υπάρχει ένδειξη για πλύσιμο με νερό και συγκεκριμένη θερμοκρασία, τότε το μπουφάν μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο. Αν υπάρχει μόνο σύμβολο στεγνοκαθαριστηρίου, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί οποιοδήποτε πείραμα.

Πολλοί κατασκευαστές αναφέρουν ότι το πλύσιμο στο πλυντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία και επιλογή «για ευαίσθητα» διατηρεί καλύτερα την γέμιση από το επιθετικό στεγνό καθάρισμα. Κρίσιμος παράγοντας είναι επίσης ο κάδος: το μπουφάν πρέπει να κινείται ελεύθερα μέσα στο πλυντήριο.

Εξίσου σημαντικός είναι ο τύπος της γέμισης, καθώς τα φυσικά πούπουλα απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με τις συνθετικές ίνες.

Η σωστή διαδικασία πλυσίματος βήμα-βήμα

Πριν από το πλύσιμο, πρέπει να κλείσουν όλα τα φερμουάρ, τα κουμπιά και να αφαιρεθούν όλα τα τυχόν αποσπώμενα στοιχεία. Οι τοπικοί λεκέδες καλό είναι να αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων με ήπιο σαπούνι.

Το απορρυπαντικό πρέπει να είναι υγρό και ήπιο, ενώ το μαλακτικό πρέπει να αποφεύγεται, καθώς καταστρέφει τη δομή των πούπουλων και μειώνει τη θερμομονωτική ικανότητα.

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι για ευαίσθητα ρούχα, με χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 30°C για φυσικά πούπουλα). Η στυψίματα πρέπει να είναι ήπια ή και καθόλου, ανάλογα με τις οδηγίες.

Το κρίσιμο στάδιο του στεγνώματος

Το στέγνωμα είναι το πιο σημαντικό στάδιο. Το μπουφάν δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεση θερμότητα ή ήλιο. Ιδανικά στεγνώνει σε επίπεδη επιφάνεια ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Απαιτείται συχνό τίναγμα ώστε να «σπάσουν» τα σημεία όπου μαζεύονται τα πούπουλα. Η διαδικασία αυτή βοηθά το ρούχο να επανέλθει στον όγκο του.

Αν χρησιμοποιηθεί στεγνωτήριο, αυτό θα πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία, με διακοπές και προσθήκη ειδικών μπαλών (τύπου dryer balls) για καλύτερη κατανομή της γέμισης.

Συχνότητα πλύσεων και σωστή συντήρηση

Το μπουφάν με πούπουλα δεν χρειάζεται συχνό πλύσιμο. Συνήθως ένα καλό πλύσιμο στο τέλος της σεζόν είναι αρκετό, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα αρκεί ο τοπικός καθαρισμός.

Όταν το αποθηκεύετε για μεγάλο διάστημα θα πρέπει να αποφεύγετε τις πλαστικές και αεροστεγείς συσκευασίες, καθώς και συμπιέζεται μπορεί να χαλάσουν τα πούπουλα.

Με σωστή φροντίδα, το μπουφάν διατηρείται ζεστό, αφράτο και λειτουργικό για πολλά χρόνια.