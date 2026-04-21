Πού χάθηκε η Τσέλσι Κλίντον -Τελευταία εμφάνιση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της δημόσιας ζωής της έζησε η Τσέλσι Κλίντον, ολοκληρώνοντας τον φετινό Μαραθώνιο της Βοστώνης με τον καλύτερο χρόνο της μέχρι σήμερα.

Παρά την πτώση της στο 23ο μίλι του αγώνα, ένα κρίσιμο σημείο που θα μπορούσε να εκτροχιάσει την προσπάθειά της, η Κλίντον διατήρησε την ψυχραιμία της. Κατάφερε να ολοκληρώσει τη δύσκολη διαδρομή, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ.

Ξεκινώντας το τρέξιμο στα φοιτητικά της χρόνια, η Κλίντον δοκίμασε τον πρώτο της μαραθώνιο το 2021, παρά έναν πρόσφατο τραυματισμό. Έκτοτε, έχει συμμετάσχει σε επτά μαραθώνιους, βελτιώνοντας σταθερά τις επιδόσεις της.

Η οικογένεια αποτελεί κεντρικό πυλώνα στη ζωή της Τσέλσι, η οποία μεγάλωσε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μετά τις ακαδημαϊκές σπουδές της και την καριέρα της, δραστηριοποιείται πλέον μέσω του Clinton Foundation και υπερασπίζεται έντονα το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα.

Η 46χρονη πρώην Πρώτη Κόρη των ΗΠΑ και νυν συγγραφέας και αντιπρόεδρος του Clinton Foundation τερμάτισε με χρόνο 3:40:52, όμως το πραγματικό αποκορύφωμα ήρθε λίγα μέτρα μετά τη γραμμή τερματισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί την περίμεναν οι γονείς της, Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, σε μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση και με την αγκαλιά τους εξέπεμψαν μια δυνατή εικόνα οικογενειακής ενότητας, που σπάνια βλέπει το κοινό τα τελευταία χρόνια.

Οι γονείς της όχι μόνο τη συνεχάρησαν, αλλά συμμετείχαν και στην απονομή μεταλλίων, ευχαριστώντας και τους αστυνομικούς που έτρεξαν δίπλα στην Τσέλσι στον αγώνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τσέλσι Κλίντον: «Έπεσα στο 23ο μίλι - ήταν βάναυσο»

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, η διαδρομή δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Η Τσέλσι Κλίντον αποκάλυψε μετά τον αγώνα:

«Έπεσα στο 23ο μίλι - ήταν βάναυσο», περιγράφοντας ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της προσπάθειάς της.

Η πτώση αυτή θα μπορούσε να εκτροχιάσει την προσπάθειά της, ωστόσο η Κλίντον κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία και τον ρυθμό της. Ο αγώνας της χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό για τη δύσκολη διαδρομή της Βοστώνης, όπως σημειώνουν αμερικανικά ΜΜΕ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίδοσή της αυτή αποτέλεσε νέο ατομικό ρεκόρ, ξεπερνώντας το προηγούμενο που είχε σημειώσει στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης το 2025.

Από δρομέας αναψυχής σε μαραθωνοδρόμο

Αν και η ενασχόλησή της με το τρέξιμο ξεκινά από τα φοιτητικά της χρόνια στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, η Τσέλσι Κλίντον άργησε να δοκιμάσει την πρόκληση του μαραθωνίου. Η πρώτη της συμμετοχή ήρθε μόλις το 2021, στη Νέα Υόρκη, όπου τερμάτισε σε 3:59:09.

Αναφερόμενη σε εκείνη την εμπειρία, είχε δηλώσει: «Δεν έχω κάποια καλή ιστορία. Απλώς δεν πρόσεχα πραγματικά, οπότε δεν ήμουν σίγουρη αν θα τα καταφέρω».

Η αλήθεια, ωστόσο, ήταν πιο σύνθετη. Λίγες εβδομάδες πριν από τον αγώνα η Τσέλσι είχε τραυματιστεί πέφτοντας από διάδρομο γυμναστικής, γεγονός που έκανε τη συμμετοχή της αμφίβολη. Παρ’ όλα αυτά, με επιμονή και τη στήριξη της οικογένειάς της, κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Έκτοτε, η πρόοδός της υπήρξε σταθερή και εντυπωσιακή. Συμμετείχε επανειλημμένα στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, βελτιώνοντας κάθε φορά τις επιδόσεις της, ενώ η φετινή της παρουσία στη Βοστώνη αποτέλεσε τον έβδομο μαραθώνιο που ολοκληρώνει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στήριξη από την οικογένειά της

Η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της Τσέλσι Κλίντον. Στον πρώτο της μαραθώνιο είχε εκφράσει έναν έντονο φόβο:

«Ο πατέρας μου μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο - ευτυχώς είναι καλά - αλλά φοβόμουν πολύ στη σκέψη: “Κι αν οι γονείς μου είναι στη γραμμή τερματισμού κι εγώ δεν τα καταφέρω;”».

Σήμερα, η ίδια είναι μητέρα τριών παιδιών -της Σάρλοτ, του Άινταν και του Τζάσπερ- που απέκτησε με τον σύζυγό της, Μαρκ Μεζβίνσκι. Η οικογενειακή της ζωή αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς, ενώ συχνά αναφέρεται στη σημασία της υποστήριξης που λαμβάνει από τους δικούς της ανθρώπους.

Μια παιδική ηλικία στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Η ζωή της Τσέλσι Κλίντον δεν ήταν ποτέ «συνηθισμένη». Το 1993, σε ηλικία μόλις 13 ετών, μετακόμισε στον Λευκό Οίκο, όταν ο πατέρας της ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Τσέλσι Κλίντον στα πόδια του πατέρα της, Μπιλ Κλίντον, στον Λευκό Οίκο το 1993 / Φωτογραφία αρχείου: AP

Η εφηβεία της εκτυλίχθηκε υπό το διαρκές βλέμμα των μέσων ενημέρωσης. Όπως έχει αναφέρει: «Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη για τα σχόλια σχετικά με την εμφάνισή μου όταν ήμουν μικρή. Ήμουν 12!».

Σε άλλη της εξομολόγηση περιέγραψε ακόμη πιο δύσκολες εμπειρίες: «Με κορόιδευαν στο δημοτικό... κάποιοι με κλείδωναν στο ντουλάπι για να δουν αν θα έρθει η αστυνομία».

H Τσέλσι Κλίντον με τους γονείς της, Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, στον κήπο του Λευκού Οίκου τον Αύγουστο του 1998 / Φωτογραφία αρχείου: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εμπειρίες αυτές φαίνεται να διαμόρφωσαν τη στάση της απέναντι στη δημόσια ζωή και την κριτική.

Σπουδές, καριέρα και δημόσια παρέμβαση

Μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο η Τσέλσι Κλίντον ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία υψηλού επιπέδου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οξφόρδη.

Στη συνέχεια εργάστηκε στη McKinsey & Company, αποκτώντας εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, πριν στραφεί στη συγγραφή και τη φιλανθρωπική δράση.

Σήμερα, μέσω του Clinton Foundation, η Τσέλσι Κλίντον δραστηριοποιείται σε ζητήματα δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των νέων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τσέλσι Κλίντον με τον σύζυγό της, Μαρκ Μεζβίνσκι σε γκαλά στη Νέα Υόρκη το 2011 / Φωτογραφία αρχείου: AP

Έχει επίσης υπερασπιστεί έντονα το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ακόμα και για πρόσωπα από αντίπαλες πολιτικά οικογένειες, όπως στην περίπτωση του Μπάρον Τραμπ, γιου του νυν προέδρου των ΗΠΑ, όταν έγινε 18 ετών. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της τον Μάρτιο του 2024 στην εκπομπή The View, η Τσέλσι ρωτήθηκε αν ο Μπάρον, που σπάνια εμφανίζεται δημοσίως, αποτελεί πλέον «θεμιτό στόχο» για κριτική, αφού «δεν είναι πια παιδί».

«Πιστεύω ότι είναι ιδιώτης πολίτης», απάντησε η Τσέλσι. «Το πιστεύω πολύ έντονα ότι αν είσαι ιδιώτης πολίτης, έχεις ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και θεωρώ πως τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να τον αφήσουν ήσυχο».

Μια διαρκής εξέλιξη

Από το κορίτσι του Λευκού Οίκου μέχρι τη σημερινή πολυάσχολη επαγγελματία, μητέρα και δρομέα, η πορεία της Τσέλσι Κλίντον είναι γεμάτη μεταμορφώσεις. Η δημόσια εικόνα της εξελίχθηκε, όπως και η ίδια, μέσα από προκλήσεις, κριτική αλλά και προσωπικές επιτυχίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία της στον Μαραθώνιο της Βοστώνης δεν ήταν απλώς μια αθλητική επίδοση. Ήταν μια στιγμή που συμπύκνωσε δεκαετίες εμπειριών: την πίεση της δημοσιότητας, τη δύναμη της οικογένειας, την επιμονή απέναντι στις δυσκολίες και τη σταθερή επιδίωξη της προσωπικής βελτίωσης.