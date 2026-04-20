«Με καβαλάρη μπαίνουν με καβαλάρη βγαίνουν» -Πότε ξεστρώνουμε τα χαλιά σύμφωνα με την παράδοση - iefimerida.gr

Από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη, τα χαλιά «ντύνουν» το σπίτι μας και το ζεσταίνουν. Πότε όμως είναι η ιδανική εποχή για να ξεστρώσουμε, σύμφωνα με τον καιρό, αλλά και την παράδοση;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ιδανική περίοδος για το ξέστρωμα των χαλιών εκτείνεται από τέλη Μαρτίου έως μέσα Μαΐου, καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παράγοντες όπως η υγρασία και οι οικογενειακές ανάγκες επηρεάζουν την ακριβή στιγμή της αφαίρεσής τους.

Ο Μάιος αποτελεί ιδανική περίοδο για το μάζεμα των χαλιών, λόγω ζέστης και καλύτερου στεγνώματος χωρίς υγρασία. Ωστόσο, οι ειδικές συνθήκες κάθε σπιτιού, όπως η περιοχή και η έκθεση στον ήλιο, μπορούν να μεταβάλλουν αυτή την περίοδο.

Η σωστή διαδικασία περιλαμβάνει καλό τίναγμα για απομάκρυνση σκόνης, επαγγελματικό ή οικιακό καθαρισμό και πλήρες στέγνωμα. Στη συνέχεια, τα χαλιά πρέπει να τυλιχτούν προσεκτικά σε ρολό και να αποθηκευτούν σε στεγνό, σκιερό μέρος με αντισκωρική προστασία.

«Καβαλάρης στρώνει, καβαλάρης ξεστρώνει», έλεγαν παλιά, εννοώντας τις γιορτές του Αγίου Δημήτριου τον Οκτώβριο και του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλιο. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η πιο κατάλληλη περίοδος για να ξεστρώσουμε τα χαλιά είναι ο Μάιος.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν είναι:



﻿Ο καιρός: Συνήθως η περίοδος ξεστρώματος ξεκινά από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Μαΐου, όταν η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει σταθερά.

Η υγρασία: Αν το σπίτι έχει αυξημένη υγρασία, ίσως χρειαστεί να τα αφαιρέσετε νωρίτερα για να «αναπνεύσει» το πάτωμα

Οικογενειακές ανάγκες: Αν υπάρχουν μικρά παιδιά που παίζουν στο πάτωμα, πολλοί προτιμούν να τα κρατούν λίγο παραπάνω.

Οι λόγοι που ο Μάιος θεωρείται ιδανική εποχή για να μαζέψουμε τα χαλιά

Ο καιρός έχει ήδη ζεστάνει αρκετά.

Δεν έχουμε πλέον ανάγκη για έξτρα ζεστασιά στο σπίτι.

Τα χαλιά πλένονται και στεγνώνουν καλύτερα και αποθηκεύονται χωρίς τον κίνδυνο υγρασίας.

Χρονικά λοιπόν, ο βασικός κανόνας για να «σηκώσουμε» τα χαλιά περί τα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, το ξέστρωμα των χαλιών δεν εξαρτάται μόνο από την εποχή και τον καιρό, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο κάθε σπίτι.

Σε ορεινές περιοχές, ή αν το σπίτι δεν το βλέπει πολύ ήλιος, ή το πάτωμα π.χ. είναι από μάρμαρο, τότε μπορεί να χρειάζεται να παραμείνουν τα χαλιά στρωμένα για λίγο ακόμη.



Πώς να «σηκώσουμε» σωστά τα χαλιά

Καλό τίναγμα:﻿Αν το μέγεθός τους το επιτρέπει, βγάλε τα χαλιά στη βεράντα ή στον κήπο και τίναξέ τα καλά για να φύγει η σκόνη. Μπορείς επίσης να τα χτυπήσεις με το ειδικό αξεσουάρ χαλιών για να απομακρύνεις παγιδευμένα σκουπιδάκια.

Καθαρισμός: Υπάρχουν﻿ δύο επιλογές:

Είτε να τα στείλουμε για επαγγελματικό καθαρισμό, που είναι και το ιδανικό, σε εγγυημένο ταπητοκαθαριστήριο.

Είτε να τα καθαρίσουμε στο σπίτι με ειδικά καθαριστικά και πρακτικές.

Καλό στέγνωμα: Αφού τιναχθούν και καθαριστούν, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι εντελώς στεγνά πριν τα αποθηκεύσουμε.

Τα τυλίγουμε, δεν τα διπλώνουμε: Το βήμα αυτό είναι το βασικότερο όσον αφορά τη φύλαξη, προκειμένου να μην καταστραφούν. Τα ρολάρουμε προσεκτικά για να μην ξεφύγουν στις άκρες, αλλά ούτε και να τσακίσουν και τα φυλάμε σε ειδικές σακούλες χαλιών. Καλό είναι να τα δέσουμε με σπάγκο ή κολλητική ταινία για να μην χαλαρώσουν κατά την αποθήκευση.



Σωστή αποθήκευση: Το τελευταίο βήμα είναι η αποθήκευση. Φροντίζουμε να τα αποθηκεύσουμε:

Σε στεγνό, σκιερό μέρος.

Μακριά από υγρασία.

Με έξτρα προστασία από σκόρο, ειδικά αν είναι μάλλινα.



Ποια λάθη να αποφύγουμε﻿

Στην όλη διαδικασία δίνουμε προσοχή στα εξής:

Δεν αποθηκεύουμε τα χαλιά χωρίς πρώτα να τα καθαρίσουμε. Ακόμα και αν δεν έχουν «πατηθεί» πολύ, είναι πολύ σημαντικό να τα φυλάξουμε καθαρά. Αποφεύγουμε να τα αποθηκεύσουμε αν δεν έχουν στεγνώσει καλά. Ακόμη και η ελάχιστη υγρασία μπορεί να τα καταστρέψει.

Δεν τα διπλώνουμε. Μπορούν να προκληθούν τσακίσματα που μετά δεν φεύγουν με τίποτα.

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα καθαριστικά για τον τύπο του χαλιού. Σκληρά απορρυπαντικά μπορεί να χαλάσουν τις ίνες του.



Το ξέστρωμα των χαλιών συνήθως συνοδεύεται με γενική καθαριότητα του σπιτιού. Είναι απαραίτητο να μαζεύουμε τα χαλιά γιατί βοηθά να απομακρύνουμε σκόνη και αλλεργιογόνα που έχουν μαζευτεί όλο το χειμώνα και να ανανεώσουμε την ενέργεια του σπιτιού, δημιουργώντας ένα πιο ανάλαφρο καλοκαιρινό look.