Πόσο WOW μπορεί να γίνει ένα weekend, όταν μοιράζεσαι την πολυτέλεια;

Ιδιωτικό jet, εντυπωσιακές βίλες και VIP εμπειρίες… Ένα διήμερο χωρίς όρια γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστό όταν έχεις τη δυνατότητα να το μοιραστείς με τους αγαπημένους σου!

Κάποια Σαββατοκύριακα περνούν γρήγορα, σχεδόν σαν αστραπή, ενώ κάποια άλλα μένουν χαραγμένα στη μνήμη για χρόνια. Είναι οι αποδράσεις που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο, συνδυάζουν εμπειρίες που δύσκολα συναντάς στην καθημερινότητα και δημιουργούν ιστορίες που θέλεις να αφηγείσαι ξανά και ξανά. Αν μπορούσες να σχεδιάσεις ένα τέτοιο διήμερο χωρίς κανέναν περιορισμό, η μεγαλύτερη απόλαυση θα ήταν να μην χρειάζεται να επιλέξεις ανάμεσα στις επιθυμίες σου και στους ανθρώπους που θέλεις να τις μοιραστείς.

Η εμπειρία θα μπορούσε να αρχίσει με μια πτήση με ιδιωτικό jet. Ο προορισμός; Ένα κοσμοπολίτικο νησί, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ή ένας εξωτικός τόπος που μέχρι σήμερα έμοιαζε πολύ μακρινός για ένα Σαββατοκύριακο. Αυτή τη φορά, όμως, το ταξίδι δεν θα ήταν μια προσωπική απόδραση. Η οικογένεια και οι φίλοι θα μπορούσαν να βρίσκονται μαζί σου, απολαμβάνοντας από την πρώτη στιγμή την άνεση και την ιδιωτικότητα μιας διαφορετικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Στον προορισμό, μια εντυπωσιακή βίλα με infinity pool και θέα που χάνεται στον ορίζοντα θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό. Ιδιωτικοί χώροι, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, γαστρονομικές απολαύσεις και στιγμές χαλάρωσης συνθέτουν μια εμπειρία που δεν ακολουθεί το τυπικό πρόγραμμα ενός ταξιδιού. Ένα πρωινό με θέα, ένα χαλαρό απόγευμα στην πισίνα, ένα δείπνο σε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον και μια βραδιά που εξελίσσεται σε ιδιωτική γιορτή για όλους.

Και για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή διαμονή, οι επιλογές είναι ακόμη πιο συναρπαστικές. Μια ιδιωτική κρουαζιέρα με θέα το ηλιοβασίλεμα, μια exclusive περιήγηση με τη συνοδεία ειδικού ξεναγού ή μια θέση στην πρώτη σειρά μιας σημαντικής πολιτιστικής ή αθλητικής διοργάνωσης μπορούν να δώσουν στο διήμερο έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Εμπειρίες που αποκτούν άλλη αξία όταν τις ανακαλύπτεις μαζί με τους ανθρώπους σου, όταν μοιράζεστε τον ενθουσιασμό και όταν μια ξεχωριστή στιγμή γίνεται κοινή ανάμνηση.

Το πραγματικό «wow» δεν βρίσκεται απαραίτητα στην υπερβολή. Βρίσκεται στη δυνατότητα να δημιουργήσεις εικόνες και όνειρα που ξεπερνούν τις προσδοκίες, να οργανώσεις μια απόδραση για τους ανθρώπους που αγαπάς και να τους προσφέρεις την ευκαιρία να ζήσουν κάτι που μέχρι σήμερα έμοιαζε απρόσιτο. Γιατί η πολυτέλεια αποκτά διαφορετική διάσταση όταν δεν περιορίζεται σε όσα μπορείς να απολαύσεις μόνος, αλλά επεκτείνεται σε όσα μπορείς να μοιραστείς.

Λοιπόν, αν μπορούσες να οργανώσεις ένα πραγματικά εντυπωσιακό Σαββατοκύριακο, χωρίς όρια στις επιλογές σου, ποιους θα προσκαλούσες και ποια εμπειρία θα ήθελες να ζήσετε όλοι μαζί;