Πόσο συχνά πρέπει να σφουγγαρίζετε το πάτωμα: Η σωστή απάντηση εκπλήσσει πολλούς - iefimerida.gr

Η καθαριότητα του σπιτιού είναι βασικό στοιχείο υγιεινής και ευεξίας, όμως ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα αφορά το πόσο συχνά πρέπει να σφουγγαρίζουμε το πάτωμα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ένας απόλυτος κανόνας για όλους, ωστόσο μια γενική οδηγία είναι σαφής: μία φορά την εβδομάδα αποτελεί έναν καλό μέσο όρο για τα περισσότερα νοικοκυριά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε χώρος έχει διαφορετικές ανάγκες

Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του κάθε χώρου. Σε σημεία όπως η κουζίνα και το μπάνιο, όπου η υγρασία και οι ρύποι συσσωρεύονται πιο γρήγορα, το σφουγγάρισμα χρειάζεται να γίνεται πιο συχνά. Αντίθετα, χώροι όπως το σαλόνι ή τα υπνοδωμάτια παραμένουν καθαροί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν απαιτούν τόσο τακτικό καθάρισμα.

Σε σπίτια με μικρά παιδιά ή κατοικίδια, οι ανάγκες καθαριότητας αυξάνονται. Τρίχες, μικρόβια και βρωμιά μεταφέρονται πιο εύκολα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο το πιο συχνό σφουγγάρισμα για τη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος.

Έξυπνο καθάρισμα με λιγότερο κόπο

Η σωστή οργάνωση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο καθαρισμού:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθαρίζουμε άμεσα μικρούς λεκέδες

Σφουγγαρίζουμε από τα πιο καθαρά προς τα πιο βρώμικα σημεία

Πάντα σκουπίζουμε ή χρησιμοποιούμε ηλεκτρική σκούπα πριν το σφουγγάρισμα

Με αυτές τις απλές κινήσεις, το σπίτι διατηρείται καθαρό χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Τα σωστά εργαλεία κάνουν τη διαφορά

Η χρήση κατάλληλων εργαλείων διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία. Σφουγγαρίστρες με σύστημα στυψίματος, επίπεδες σφουγγαρίστρες με πλενόμενα πανιά, αλλά και ρομποτικές σκούπες-σφουγγαρίστρες μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και ενέργεια.

Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή καθαριστικού που ταιριάζει στο είδος του δαπέδου.

Καθαρά πατώματα, καλύτερη ποιότητα αέρα

Η καθαριότητα του πατώματος δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά και την υγεία. Στη σκόνη του σπιτιού συσσωρεύονται επιβλαβείς ουσίες που μπορούν να επανέλθουν στον αέρα. Οι ειδικοί συνιστούν τακτικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα, ώστε να περιορίζεται η έκθεση σε ρύπους και να βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα.