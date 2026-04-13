Πόσο «πλούσιος» θα ήταν κανείς σήμερα με 30 αργύρια; Η αξία τους σε ευρώ - iefimerida.gr

Πόσο «πλούσιος» θα ήταν κανείς σήμερα με 30 αργύρια; Η αξία τους σε ευρώ

Έχετε αναρωτηθεί ποια θα ήταν η αξία των 30 αργυρίων σε ευρώ τη σημερινή εποχή;

Τα 30 αργύρια ήταν το ποσό που έλαβε ο Ιούδας για να προδώσει τον Χριστό, καθώς αποκάλυψε το σημείο όπου βρισκόταν ο Κύριός του μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον του αρχιερέα των Ιουδαίων Καϊάφα.

Η αξία των 30 αργυρίων μεταφράζεται σε διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το αν υπολογίζουμε την αξία του μετάλλου (ασήμι) ή την αγοραστική τους δύναμη εκείνη την εποχή εκείνη.

Σε σημερινά δεδομένα, τα «30 αργύρια» δεν θα έκαναν κανέναν πλούσιο, αλλά θα ήταν ένα σεβαστό ποσό.

Η αξία των 30 αργυρίων σε ευρώ σήμερα

Σύμφωνα με κείμενα διάφορων προφητών, ερευνητές εκτιμούν πως τα 30 αργύρια ήταν τυριανά σεκέλ, νόμισμα της Τύρου, αρχαίας πόλης του Λιβάνου. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ένα σέκελ άξιζε περίπου τέσσερις δραχμές. Κάθε νόμισμα είχε βάρος λιγότερο από μισή ουγκιά ασήμι, περίπου 16 γραμμάρια το καθένα.

Επομένως, η σημερινή αξία υπολογίζεται σε 400-500 ευρώ το ένα. Άρα, τα 30 αργύρια θα αντιστοιχούσαν σε ένα ποσό της τάξεως 12.000-15.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 30 αργύρια ευρώ αξία

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ