Πόσο μπορεί να αντέξει το αρνί του Πάσχα στην κατάψυξη -Πότε πρέπει να καταναλωθεί - iefimerida.gr

Εύλογες απορίες αναφορικά με το πόσο αντέχουν οι συνήθως υπερβολικές ποσότητες κρέατος του πασχαλινού τραπεζιού προκύπτουν συνήθως αυτές τις ημέρες.

Μία πολύ κλασική ερώτηση που δημιουργείται συνήθως τη Δευτέρα του Πάσχα είναι πόσο μπορεί να αντέξει το αρνί της προηγούμενης ημέρας, αρχικά στη συντήρηση και δευτερευόντως στην κατάψυξη.

Η θερμοκρασία για κατάψυξη του κρέατος

Ωστόσο πριν φτάσουμε στο αρνί καλό είναι να έχουμε κατά νου μερικές πληροφορίες για το κρέας και την κατάψυξή του. Το πιο σημαντικό όταν καταψύχεται το κρέας που μόλις έχετε αγοράσει από το σουπερμάρκετ είναι να βεβαιωθείτε ότι η κατάψυξη σας βρίσκεται τουλάχιστον στους 17°C βαθμούς, καθώς πρόκειται για τη θερμοκρασία που διατηρεί τα τρόφιμα ασφαλή.

Εκτός αυτού μπορείτε σίγουρα να καταψύχετε το κρέας στην αρχική του συσκευασία, αλλά αν θέλετε να διατηρείται για περισσότερο από 2 μήνες στην κατάψυξη, το καλύτερο είναι να σκεφτείτε να αγοράσετε συσκευασίες ειδικές, όπως αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη ή ειδικό χαρτί κατάψυξης.

Μία ακόμη λύση επίσης είναι να σφραγίσετε την πρωτεΐνη μέσα σε μία αεροστεγή πλαστική σακούλα που θα το προστατεύσει σίγουρα.

Πόσο μπορεί να κρατήσει το αρνί στην κατάψυξη;

Σύμφωνα με τους ειδικούς κομμάτι ψητό αρνί, μπορεί να παραμείνει στην κατάψυξη για έως και έναν χρόνο.

Αναλυτικά κρέατα που μπαίνουν στην κατάψυξη με τον προβλεπόμενο μέγιστο χρόνο συντήρησης τους:

Νωπά κρέατα (ωμά):

Μοσχάρι: έως 6–12 μήνες.

Χοιρινό: έως 4–6 μήνες.

Αρνί / Κατσίκι: έως 6–9 μήνες.

Κοτόπουλο / Γαλοπούλα (ολόκληρα): έως 12 μήνες.

Κομμάτια κοτόπουλου / Γαλοπούλας (στήθος, μπούτια): έως 9 μήνες.

Κιμάς (όλων των ειδών): έως 3–4 μήνες.

Ωμό συκώτι (μοσχαρίσιο, χοιρινό ή κοτόπουλου): 2–4 μήνες.

﻿Μαγειρεμένα κρέατα:

Μαγειρεμένος κιμάς: έως 2–3 μήνες.

Μαγειρεμένο κοτόπουλο / γαλοπούλα: έως 2–3 μήνες.

Μαγειρεμένο μοσχάρι: έως 2–3 μήνες.

Κρεατόσουπες / φαγητά με σάλτσα: έως 2–3 μήνες.

Μαγειρεμένο συκώτι: έως 2–3 μήνες.

Έτοιμα φαγητά με κρέας και ρύζι/ζυμαρικά: έως και 1-2 μήνες.

Επεξεργασμένα κρέατα-κρεατοσκευάσματα: