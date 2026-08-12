Πόσες ώρες χρειάζονται για να κάνεις έναν νέο φίλο -Σε πόσες γίνεσαι κολλητός, έρευνα αποκαλύπτει - iefimerida.gr

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μετατραπεί μια νέα γνωριμία από το γυμναστήριο ή την καφετέρια σε μια ουσιαστική φιλία;



Η ψυχίατρος Δρ. Sue Varma μίλησε στην εκπομπή TODAY στις 3 Αυγούστου για το πώς δημιουργούνται και διατηρούνται οι φιλίες στην ενήλικη ζωή, με αφορμή πρόσφατη έρευνα που προσδιόρισε τον χρόνο που απαιτείται για να εξελιχθεί μια σχέση.



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Σε πόσες ώρες μπορεί κανείς να γίνει φίλος με κάποιον

Όπως ανέφερε, χρειάζονται περίπου 50 ώρες για να δημιουργηθεί μια απλή φιλική σχέση, 80 έως 100 ώρες για να γίνει κάποιος στενός φίλος και περίπου 200 ώρες για να γίνουν δύο άτομα κολλητοί.

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του Jeffrey Hall, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Social and Personal Relationships. Ο Hall ανέλυσε 355 απαντήσεις ενηλίκων που είχαν μετακομίσει τους τελευταίους έξι μήνες και αναζητούσαν νέες φιλίες.



Ο Hall ζήτησε από τους συμμετέχοντες να χαρακτηρίσουν τις σχέσεις τους ως γνωριμία, περιστασιακή φιλία, φιλία ή στενή φιλία. Yπολόγισε στη συνέχεια πόσες ώρες χρειάζονταν για να περάσει μια σχέση από το ένα επίπεδο στο επόμενο.



Έπειτα, ο Χολ πραγματοποίησε μια δεύτερη έρευνα σε 112 πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κάνσας, ρωτώντας τους για δύο άτομα που είχαν γνωρίσει μόλις δύο εβδομάδες μετά την άφιξή τους στο πανεπιστήμιο. Επανήλθε τέσσερις έως επτά εβδομάδες αργότερα για να διαπιστώσει πώς είχαν εξελιχθεί οι σχέσεις τους, και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τα ευρήματα της πρώτης του μελέτης, που είχε βασιστεί σε διαδικτυακή έρευνα. Συνολικά, ο Hall εκτίμησε ότι απαιτούνται 40 έως 60 ώρες για μια περιστασιακή φιλία, 80 έως 100 ώρες για να γίνει κάποιος φίλος και περισσότερες από 200 ώρες για μια στενή φιλία.



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Πώς δημιουργούνται φιλίες στην ενήλικη ζωή

Η Varma πρότεινε τέσσερις απλές στρατηγικές για να δημιουργήσει κανείς νέες φιλίες στην ενήλικη ζωή:

να ξεκινά από χώρους που απολαμβάνει,

να κάνει απλές ερωτήσεις,

να ακούει με στόχο τη σύνδεση και όχι για να εντυπωσιάσει,

και να μην φοβάται να κάνει την πρώτη κίνηση.

Όπως εξήγησε, η συστηματική παρουσία στους ίδιους χώρους παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα μάθημα στο γυμναστήριο ή σε μια καφετέρια όπου κάποιος συχνάζει μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα γνωριμία. Στο γυμναστήριο, για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση με μια απλή ερώτηση, όπως ποιος είναι ο καλύτερος γυμναστής. Σε μια καφετέρια, η συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει ρωτώντας το άλλο άτομο για άλλα μέρη της περιοχής ή για το πώς ανακάλυψε τη συγκεκριμένη καφετέρια.



Για τη διατήρηση μιας φιλίας, προτείνει να υπάρχει σταθερή επαφή, να γίνονται συχνά μικρά σχέδια, να υπάρχει ενδιαφέρον, διακριτικότητα και προσπάθεια, αλλά και να μοιράζονται οι άνθρωποι κάτι πιο προσωπικό.



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Όπως ανέφερε, η αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων και η ευαλωτότητα μπορούν να βοηθήσουν στην εμβάθυνση μιας φιλίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να δείχνουμε ενδιαφέρον και περιέργεια για τους άλλους, αντί να επικεντρωνόμαστε στο να φαινόμαστε ενδιαφέροντες.

Τα οφέλη της φιλίας στην υγεία

Γιατί να μπει κανείς στη διαδικασία όμως να αποκτήσει νέους φίλους στην ενήλικη ζωή; Σύμφωνα με τη Varma, «οι φιλίες μάς βοηθούν να ζήσουμε περισσότερο». «Μειώνουν τη θνησιμότητά μας κατά 50% και πιστεύω ακράδαντα ότι η ποιότητα της ζωής και της υγείας μας καθορίζεται απολύτως από την ποιότητα των φιλιών μας», εξήγησε.

Παράλληλα, μετα-ανάλυση του 2010 από τη Δρ Julianne Holt-Lunstad, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 308.000 άνθρωποι, έδειξε ότι η έλλειψη κοινωνικής σύνδεσης συνδέεται με κινδύνους για την υγεία αντίστοιχους με εκείνους του καπνίσματος 20 τσιγάρων την ημέρα.