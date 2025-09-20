Πόσες φορές χρειάζεται να πλένετε το λευκό ρύζι να απομακρύνετε υπολείμματα - iefimerida.gr

Το πλύσιμο του ρυζιού, πριν από το μαγείρεμα, αποτελεί μια πρακτική που ακολουθούν πολλοί από εκείνους που προετοιμάζουν τα γεύματά τους.



Το ξέπλυμα του ρυζιού μπορεί να είναι ένα απλό βήμα και μια μηχανική διαδικασία για ορισμένους, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι άκρως σημαντική καθώς επηρεάζει την υγεία και όχι μόνο τη γεύση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα, όμως, πλύσιμο, δεν αρκεί! Ειδικοί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα uai.com.br, συνιστούν το ρύζι να ξεπλένετε για 3 με 5 φορές. Κατά τη διαδικασία, δεν απομακρύνονται μόνο η σκόνη αλλά και μεγάλος μέρος του επιφανειακού αμύλου αλλά και ακαθαρσίες από τη συσκευασία ακόμη και χημικά ίχνη.



Αυτό που προτείνουν είναι να πλένετε το ρύζι μέχρι το νερό να γίνεται πιο διαυγές.



Γιατί ο περιορισμός του αμύλου στο ρύζι βοηθά στο μαγείρεμα



Το άμυλο του λευκού ρυζιού βρίσκεται κυρίως στο εξωτερικό μέρος των κόκκων και αποκολλάται εύκολα σε επαφή με το νερό.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βοηθά να μην λασπώσει

Συμβάλλει σε μια πιο ελαφριά υφή

Βελτιώνει την απορρόφηση των καρυκευμάτων κατά το μαγείρεμα

Μειώνει την πιθανότητα να κολλήσει στην κατσαρόλα

Πλύσιμο ρυζιού και φυτοφάρμακα

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, το σωστό πλύσιμο μειώνει την παρουσία τυχών φυτοφαρμάκων.



Επίσης, αυτό που χρειάζεται να προσέξετε είναι να χρησιμοποιείται τρεχούμενο νερό και να μην αφήνετε τους κόκκους να μουλιάζουν για πολλή ώρα.



Μαγείρεμα και ρύζι

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, για τον αριθμό των πλύσεων παίζει ρόλο και το πιάτο για το οποίο το προετοιμάζεται.

