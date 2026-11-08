Πόσα γνωρίζετε για τον Μάικλ Τζόρνταν; Το κουίζ για τα 42 χρόνια από το ντεμπούτο του - iefimerida.gr

Κάποιες απαντήσεις θα σας εκπλήξουν και κάποιες «προφανείς» επιλογές είναι παγίδες. Είστε έτοιμοι για το τζάμπολ;

Στις 26 Οκτωβρίου 1984, ένας 21χρονος ψηλόλιγνος γκαρντ από τη Βόρεια Καρολίνα πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ του NBA με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς. Κανείς στο Chicago Stadium δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνο το βράδυ ξεκινούσε η καριέρα που θα άλλαζε για πάντα το μπάσκετ, τη διαφήμιση, τα αθλητικά παπούτσια και την ίδια την έννοια του σούπερ σταρ.

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Σαράντα δύο χρόνια μετά, ο Μάικλ Τζόρνταν παραμένει το μέτρο σύγκρισης για κάθε νέο αστέρι. Έξι πρωταθλήματα, έξι βραβεία MVP τελικών, δέκα τίτλοι πρώτου σκόρερ, δύο αποσύρσεις, ένα πέρασμα από το μπέιζμπολ και μια επιστροφή που ανακοινώθηκε με δύο μόνο λέξεις.

Τα γνωστά τα ξέρουμε όλοι. Ξέρετε όμως με ποιο νούμερο αγωνίστηκε ένα βράδυ στο Ορλάντο επειδή του έκλεψαν τη φανέλα; Ποιος παίκτης επιλέχθηκε πριν από αυτόν στο ντραφτ; Ποια ομάδα απέσυρε το 23 χωρίς να έχει φορέσει ποτέ ο ίδιος τα χρώματά της;

Το iefimerida.gr σας προτείνει ένα κουίζ 20 ερωτήσεων για όσους πιστεύουν ότι τα έχουν δει όλα. Κάποιες απαντήσεις θα σας εκπλήξουν και κάποιες «προφανείς» επιλογές είναι παγίδες. Είστε έτοιμοι για το τζάμπολ;