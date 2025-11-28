Έτσι θα κάνεις το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο σου να κρατήσει περισσότερο -Ο κανόνας των 2,5 cm - iefimerida.gr

Τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι μια δημοφιλής επιλογή για τη γιορτινή διακόσμηση του σπιτιού.

Αν ανυπομονείς να στολίσεις το δέντρο σου και θέλεις ένα πραγματικό φέτος, ίσως σε προβληματίζει το αν θα αντέξει μέχρι τα Χριστούγεννα.

Τα φυσικά δέντρα χρειάζονται λίγη φροντίδα παραπάνω για να παραμείνουν όρθια μέχρι να περάσουν οι γιορτές. Και φυσικά υπάρχει και το πρόβλημα με τις βελόνες που πέφτουν.

Το να μαζεύεις συνεχώς τις πεσμένες βελόνες μπορεί να γίνει κουραστικό και να σου χαλάσει τη χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Ωστόσο, ένας ειδικός υποστηρίζει ότι ένα απλό και γρήγορο κόλπο πριν βάλεις το δέντρο στη βάση μπορεί να το βοηθήσει να διατηρηθεί όλη την εορταστική περίοδο και να μειώσει σημαντικά το πέσιμο των βελονών.

Το τρικ για να κάνεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου να κρατήσει περισσότερο

Το σημαντικό είναι να το κάνεις πριν τοποθετήσεις το δέντρο και το στολίσεις. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο αγορών εξωτερικού χώρου της B&Q, το μυστικό βρίσκεται στο να φροντίσεις αμέσως τη βάση του κορμού. Γι' αυτό θα χρειαστείς ένα μικρό χειροπρίονο.

Φωτογραφία: Unsplash

Μιλώντας στο Ideal Home, ο Mark Sage είπε ότι είναι εύκολο να παρατείνεις τη ζωή ενός φυσικού δέντρου και πως το μόνο που χρειάζεται είναι «το κρίσιμο κόψιμο».

«Πριν τοποθετήσετε το δέντρο, συνιστάται να κόψετε 2,5 εκατοστά από τη βάση του κορμού. Αυτό αφαιρεί το "βούλωμα" από ρετσίνι που σχηματίζεται μετά το κόψιμο, επιτρέποντας στο δέντρο να απορροφά αποτελεσματικά το νερό», πρόσθεσε.

«Αφού τοποθετήσεις το δέντρο, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσεις ότι ποτίζεται επαρκώς, καθώς το "διψασμένο" φύλλωμα καταναλώνει περίπου μισό λίτρο νερό την ημέρα. Το κόψιμο της βάσης έχει ακόμη ένα πλεονέκτημα, όχι μόνο ανοίγει τα αγγεία του ξύλου ώστε το δέντρο να "πίνει" συνεχώς νερό και να αντέχει περισσότερο, αλλά επίσης επιβραδύνει και την απώλεια των βελονών», εξήγησε ο Gareth Mitchell, ιδρυτής του Tree2myDoor.

Φωτογραφία: Unsplash

Η σωστή τοποθέτηση του φυσικού δέντρου στο σπίτι είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διάρκεια ζωής του.

Ο Mark προτείνει να το διατηρείς μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, αν θέλεις να διαρκέσει. «Ένας δροσερός χώρος βοηθά το δέντρο να χάνει το νερό του πιο αργά, παρατείνοντας έτσι τη ζωή του», πρόσθεσε.