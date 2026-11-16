Πότε κάνει υπερβολικό κρύο για να βγάλετε τον σκύλο σας βόλτα; Δείτε πώς να προετοιμάσετε τα κατοικίδιά σας για τον χειμώνα

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν πλησιάζοντας ο χειμώνας, είναι σημαντικό να φροντίζουμε και την ευημερία των σκύλων μας.



Οι ιδιοκτήτες τους είναι απαραίτητο να προετοιμάζουν τα αγαπημένα τους τετράποδα για τις χαμηλές θερμοκρασίες, με την ίδια προσοχή που δείχνουν και για τον εαυτό τους. Από τις διατροφικές προσαρμογές μέχρι την απαραίτητη περιποίηση, υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τους τετράποδους φίλους σας ασφαλείς και υγιείς κατά τη διάρκεια του χειμώνα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φροντίστε σωστά τις πατούσες τους



Οι πατούσες των σκύλων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές της θερμοκρασίας, γι’ αυτό τον χειμώνα χρειάζονται λίγη επιπλέον φροντίδα και προσοχή.



«Ελέγχετε τακτικά για τυχόν ερεθισμούς, σκασίματα ή κοψίματα», συμβουλεύει ο Τσάρλι Σόουμς, ειδικός σε θέματα κατοικιδιών και επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας Pets4Homes στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε μια ενυδατική κρέμα ή ειδικό βάλσαμο για τις πατούσες των σκύλων, ώστε να τις διατηρήσετε υγιείς. Μπορείτε επίσης να επενδύσετε σε ειδικά παπουτσάκια για σκύλους, τα οποία θα κρατούν τις πατούσες τους ζεστές και προστατευμένες».

Κρατήστε τον σκύλο σας ζεστό

«Βεβαιωθείτε ότι ο σκύλος σας βρίσκεται σε κατάλληλη θερμοκρασία, ιδιαίτερα αν ανήκει σε κάποια μικρόσωμη φυλή», αναφέρει ο Ρόμπι Μπράιαντ, επικεφαλής εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο Open Study College, έναν εκπαιδευτικό οργανισμό εξ αποστάσεως που προσφέρει μαθήματα φροντίδας ζώων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τοποθετήστε ένα ζεστό, καλά μονωμένο κρεβάτι μακριά από το πάτωμα και σε σημείο που δεν έχει ρεύματα αέρα, όπως κοντά σε κάποια πόρτα», προσθέτει, σημειώνοντας: «Δίνοντάς τους επιπλέον κουβερτούλες, θα τα βοηθήσετε επίσης να παραμένουν ζεστά κατά τη διάρκεια των χειμωνιάτικων νυχτών».

Αγοράστε του ένα ζεστό πανωφόρι

«Αν εσείς φοράτε το παλτό σας όταν έρχεται η ώρα για τη βόλτα, φροντίστε να είναι εξίσου καλά ντυμένος και ο σκύλος σας», συμβουλεύει ο Σόουμς.

«Ορισμένοι σκύλοι διαθέτουν λιγότερο σωματικό λίπος και είναι πιο ευαίσθητοι στο κρύο από άλλους, επομένως χρειάζονται επιπλέον προστασία για να διατηρούνται ζεστοί. Ένα ειδικό πανωφόρι για σκύλους είναι γενικά ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς ο υδράργυρος στο θερμόμετρο πέφτει», τονίζει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσέξτε τους κινδύνους του χειμώνα

«Το αλάτι που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του πάγου είναι επικίνδυνο για τους σκύλους, καθώς μπορεί να ερεθίσει τις πατούσες τους και, αν το καταπιούν, να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές», προειδοποιεί ο Μπράιαντ.

Φτυαρίστε ένα σημείο στον κήπο

«Αν χιονίσει φέτος, σκεφτείτε να καθαρίσετε με το φτυάρι ένα μικρό σημείο με γρασίδι, ώστε ο σκύλος σας να μπορεί να κάνει την ανάγκη του με άνεση και χωρίς να κρυώνει υπερβολικά», προτείνει ο Μπράιαντ.

Αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα φαγητού

«Η σωστή διατροφή του σκύλου σας είναι επίσης σημαντική τον χειμώνα, ώστε να προστατεύεται από το κρύο. Ωστόσο, προσέξτε να μην τον ταΐζετε υπερβολικά», λέει ο Σόουμς. «Τους χειμερινούς μήνες η σωματική δραστηριότητα του σκύλου σας μπορεί να μειωθεί, με αποτέλεσμα να πάρει βάρος».

Φροντίστε να παραμένει δραστήριος

Παίξτε μαζί του «φέρε το» μέσα στο σαλόνι, ώστε να παραμένει δραστήριος.

«Αν ο σκύλος σας δεν θέλει να βγει έξω στο κρύο, φροντίστε να ασκείται μέσα στο σπίτι», λέει ο Μπράιαντ. «Δώστε του πολλά παιχνίδια για να απασχολείται και να παίζει, αποφεύγοντας έτσι την πλήξη».