Πώς να ξανακάνετε τις κεραμικές σας εστίες σαν καινούργιες - iefimerida.gr

Μπορείτε να βάλετε τέλος στους καμένους λεκέδες και στις θαμπές επιφάνειες στις κεραμικές εστίες της κουζίνας.

Η κουζίνα είναι πολλές φορές το σήμα κατατεθέν κάθε σπιτιού, αλλά οι καμένες πιτσιλιές, τα υπολείμματα γάλακτος και τα ίχνη λίπους κάνουν εύκολα τις κεραμικές εστίες να δείχνουν παλιές και απεριποίητες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του uedtirolnews δεν χρειάζεστε ακριβά καθαριστικά ή ισχυρά χημικά αλλά με τρεις απλές, φυσικές μεθόδους, μπορείτε να επαναφέρετε τη λάμψη στις επιφάνειες τις κουζίνας, γρήγορα και χωρίς κόπο.

Καμένα λίπη; Εμπιστευθείτε τη μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά, φυσικά καθαριστικά που υπάρχουν. Για λεκέδες λίπους και καμένα υπολείμματα, απλώστε μία κουταλιά σόδας απευθείας στο σημείο και τρίψτε απαλά με ένα μαλακό πανί. Αφήστε τη να δράσει για λίγα λεπτά και σκουπίστε με υγρό πανί.

Καμένο γάλα; Το ξύδι είναι η λύση

Το γάλα που χύνεται και καίγεται αφήνει σκληρές κρούστες. Για να τις αφαιρέσετε, ρίξτε λίγο λευκό ξύδι πάνω στο σημείο, κατά προτίμηση ενώ η εστία είναι ακόμη ζεστή. Αφήστε το να κρυώσει και, με ειδική ξύστρα για κεραμικές εστίες, απομακρύνετε απαλά τα υπολείμματα.

Μυστικό για μακροχρόνια φροντίδα των κεραμικών εστιών

Για να κρατήσετε την εστία σας σαν καινούρια, αποφύγετε το συρματάκι και τα σκληρά σφουγγάρια, καθώς δημιουργούν μικροχαρακιές. Προτιμήστε μαλακό πανί ή απαλό σφουγγάρι και στο τέλος σκουπίστε με βαμβακερό πανί ή χαρτί κουζίνας.