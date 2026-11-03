Πώς να πλύνετε ένα πάπλωμα στο σπίτι: Για να μη σβολιάσει το πούπουλο βάλτε μέσα δύο ή τρία μπαλάκια του τένις - iefimerida.gr

Καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν σταδιακά να πέφτουν, τα πιο ζεστά παπλώματα επιστρέφουν στα κρεβάτια μας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σωστή προετοιμασία περιλαμβάνει το προσεκτικό δίπλωμα του παπλώματος, σαν να πρόκειται να αποθηκευτεί, πριν την τοποθέτησή του στον κάδο. Η τεχνική αυτή αποτρέπει το μπέρδεμα και τις φθορές κατά την πλύση, εξασφαλίζοντας καλύτερο αποτέλεσμα.

Για την προστασία των υφασμάτων προτείνεται η χρήση ήπιου απορρυπαντικού και η αντικατάσταση του μαλακτικού με λευκό ξίδι. Το ξίδι βοηθά στη φροντίδα των ινών και την απομάκρυνση υπολειμμάτων, απαιτώντας όμως έλεγχο των οδηγιών του κατασκευαστή.

Για να παραμείνει η γέμιση αφράτη και να αποφευχθεί η δημιουργία σβόλων, συνιστάται να τοποθετήσετε δύο ή τρία μπαλάκια του τένις στον κάδο. Η κίνησή τους κατά την πλύση βοηθά στην ομοιόμορφη κατανομή της γέμισης.

Το στέγνωμα είναι κρίσιμο για τη διατήρηση της ποιότητας του παπλώματος. Μετά την πλύση, απαιτείται ελαφρύ τίναγμα και οριζόντιο άπλωμα στην απλώστρα για ομοιόμορφο στέγνωμα, αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

Ωστόσο, πριν χρησιμοποιηθούν ξανά, μετά από μήνες αποθήκευσης, χρειάζονται ένα καλό πλύσιμο, καθώς είναι πιθανό να έχουν συγκεντρώσει σκόνη ή να έχουν αποκτήσει δυσάρεστη μυρωδιά υγρασίας.

Το πλύσιμο ενός μεγάλου παπλώματος στο πλυντήριο μπορεί να φαίνεται δύσκολη υπόθεση, ωστόσο, με τις κατάλληλες προφυλάξεις μπορεί να γίνει και στο σπίτι. Το μεγαλύτερο άγχος, βέβαια, είναι μήπως η γέμιση συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, με αποτέλεσμα το πάπλωμα να χάσει τον όγκο και την απαλότητά του.

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Ειδικοί στον χώρο της καθαριότητας, μεταξύ των οποίων οι BLASUS Aromas και Feli Cavieres, μοιράζονται μέσα από τους λογαριασμούς τους στο Instagram πρακτικές συμβουλές για σωστό πλύσιμο, ώστε το πάπλωμα να παραμείνει αφράτο και να αποκτήσει ξανά τη φρεσκάδα του.

1. Διπλώστε σωστά το πάπλωμα πριν το βάλετε στο πλυντήριο

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να τοποθετούμε το πάπλωμα στο πλυντήριο όπως είναι, χωρίς προηγουμένως να το έχουμε τακτοποιήσει.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να το πετάμε απλώς στον κάδο σε άτακτη μορφή, καθώς μπορεί να μπλεχτεί, να πιεστεί υπερβολικά ή ακόμη και να υποστεί φθορές κατά την πλύση.

Η λύση είναι απλή: διπλώστε το προσεκτικά, όπως θα κάνατε εάν επρόκειτο να το αποθηκεύσετε στην ντουλάπα, και στη συνέχεια τοποθετήστε το στον κάδο. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η τοποθέτησή του στο πλυντήριο και περιορίζεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί κατά τη διάρκεια της πλύσης.

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2. Απορρυπαντικό και λευκό ξίδι αντί για μαλακτικό

Για τον καθαρισμό του παπλώματος, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ήπιου απορρυπαντικού, ώστε να προστατεύονται οι ίνες των υφασμάτων.

Μία ακόμη συμβουλή που προτείνουν είναι η αντικατάσταση του μαλακτικού με λευκό ξίδι, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην περιποίηση των ινών και στην απομάκρυνση ορισμένων υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

Ωστόσο, πριν το χρησιμοποιήσετε, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή και να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο ύφασμα και το υλικό της γέμισης.

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Οι ειδικοί προτείνουν επίσης την προσθήκη λίγων σταγόνων αιθέριου ελαίου, όπως λεμόνι ή λεβάντα, για ένα ευχάριστο άρωμα. Η πρακτική αυτή, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλη για όλα τα υφάσματα και τα πλυντήρια, ενώ τα αιθέρια έλαια μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και έλεγχος των οδηγιών φροντίδας.

3. Το μυστικό με τις δύο ή τρεις μπάλες του τένις

Το πιο ενδιαφέρον κόλπο προέρχεται από τον ειδικό Feli Cavieres και αφορά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί όταν πλένουν παπλώματα με πούπουλα ή άλλη αφράτη γέμιση.

Όπως εξηγεί, για να μην συγκεντρωθεί η γέμιση σε συγκεκριμένα σημεία και δημιουργηθούν σβόλοι, προτείνει να τοποθετούνται μαζί με το πάπλωμα δύο ή τρεις μπάλες του τένις στον κάδο του πλυντηρίου. Η κίνησή τους κατά τη διάρκεια της πλύσης μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανομή της γέμισης και στη διατήρηση του αφράτου όγκου του παπλώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι μπάλες μπορούν να συγκρατήσουν μέρος από τα χνούδια και τις τρίχες κατοικιδίων που υπάρχουν στο ύφασμα.

Πριν εφαρμόσετε το συγκεκριμένο κόλπο, ελέγξτε ότι επιτρέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή και χρησιμοποιήστε καθαρές μπάλες που δεν ξεβάφουν.

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4. Τι να κάνετε με τους δύσκολους λεκέδες

Εάν το πάπλωμα έχει λεκέδες από σκόνη ή λίπη, ο Feli Cavieres προτείνει να προηγηθεί τοπική περιποίηση πριν από την πλύση. Ειδικά για τους λιπαρούς λεκέδες, προτείνει την εφαρμογή μικρής ποσότητας υγρού απορρυπαντικού πιάτων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διάλυση του λίπους.

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με προσοχή, αφού πρώτα ελεγχθεί η συμβατότητα του προϊόντος με το ύφασμα. Αποφύγετε το έντονο τρίψιμο, καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορές ή να επηρεάσει τη γέμιση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το πάπλωμα στο πλυντήριο, προσθέστε ήπιο απορρυπαντικό και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα.

5. Πώς πρέπει να στεγνώσετε το πάπλωμα

Το σωστό στέγνωμα είναι εξίσου σημαντικό με την πλύση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παπλώματα με πούπουλα ή συνθετική γέμιση.

Ο Feli Cavieres προτείνει, μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, να βγάλετε το πάπλωμα από τον κάδο και να το τινάξετε ελαφρά, ώστε να ανακτήσει το σχήμα του. Στη συνέχεια, συμβουλεύει να το απλώσετε οριζόντια πάνω στην απλώστρα, ώστε να στεγνώσει όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα.

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Είναι σημαντικό να στεγνώσει εντελώς πριν αποθηκευτεί ή τοποθετηθεί ξανά στο κρεβάτι, καθώς η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό της γέμισης μπορεί να δημιουργήσει δυσάρεστες οσμές και προβλήματα μούχλας.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν από την πλύση

Πριν βάλετε το πάπλωμα στο πλυντήριο, ελέγξτε την ετικέτα φροντίδας και βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται η πλύση στο συγκεκριμένο μηχάνημα.

Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει επαρκής χωρητικότητα στον κάδο, ώστε το πάπλωμα να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να ξεπλυθεί σωστά. Εάν είναι πολύ μεγάλο ή βαρύ, ενδέχεται να χρειάζεται πλύσιμο σε επαγγελματικό πλυντήριο.

Επιλέξτε πρόγραμμα για ογκώδη ή καπιτονέ υφάσματα, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή, και αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.

Με λίγη προετοιμασία, το σωστό πρόγραμμα πλύσης και ιδιαίτερη προσοχή στο στέγνωμα, το πάπλωμα μπορεί να διατηρήσει την απαλότητα και τον όγκο του, ώστε να είναι έτοιμο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.