Πώς να πλένετε τα μάλλινα πουλόβερ χωρίς να ξεφτίζουν: Το κόλπο που λειτουργεί - iefimerida.gr

Τα μάλλινα ρούχα αποτελούν πρωταγωνιστή της χειμερινής γκαρνταρόμπας, ωστόσο χάνουν τη χαρακτηριστική τους απαλότητα εάν υπάρξει λάθος διαχείριση στο πλύσιμό τους.



Είναι σύνηθες οι ίνες του μαλλιού να μπλέκονται και να μαζεύουν, με αποτέλεσμα τα ρούχα να χάνουν τη μορφή αλλά και την υφή τους, η οποία γίνεται πιο τραχιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να αποφύγετε αυτό το μπλέξιμο των ινών χρειάζεται προσοχή στο πλύσιμο αλλά και στην προετοιμασία πριν από αυτό.



Πριν από το πλύσιμο των μάλλινων



Πριν βάλετε στο πλυντήριο τα μάλλινα, πρέπει να προσέξετε τις οδηγίες του ίδιου του ρούχου. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πλένετε τα μάλλινα μαζί και να τα γυρίζετε από την ανάποδη.

Καλό είναι, επίσης, με ένα ειδικό ρολό να αφαιρείτε τα χνούδια.

Πώς πλένονται τα μάλλινα



Γέμισε έναν νιπτήρα ή μια λεκάνη με κρύο νερό και πρόσθεσε ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα υφάσματα. Ανακάτεψε απαλά για να διαλυθεί το απορρυπαντικό χωρίς να δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός.

Βύθισε το ρούχο και άφησέ το να μουλιάσει για 10-15 λεπτά. Μην τρίβετε, μην στύβετε και μην ζουλάτε τις ίνες.

Μετά το μούλιασμα, ξεπλύνετε προσεκτικά με κρύο νερό μέχρι να φύγει όλο το απορρυπαντικό.

Πλύσιμο στο πλυντήριο

Αν επιλέξετε να βάλετε τα μάλλινα στο πλυντήριο, χρησιμοποιήστε πρόγραμμα για ευαίσθητα ή μάλλινα και μόνο με κρύο νερό. Τοποθέτησε το ρούχο σε ειδική θήκη πλύσης για μεγαλύτερη προστασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό ειδικό για μάλλινα και απόφυγε τα μαλακτικά, καθώς μπορεί να φθείρουν τις ίνες.



Τιπ: Μπορείτε να προσθέσετε λίγο λευκό ξίδι στο ξέβγαλμα, το οποίο βοηθά τα χρώματα και κάνει το ύφασμα πιο απαλό.

Σωστό στέγνωμα και αποθήκευση

Μετά το πλύσιμο, η διαδικασία στεγνώματος είναι κρίσιμη. Μην κρεμάς μάλλινα ρούχα όσο είναι βρεγμένα, το βάρος του νερού θα τα παραμορφώσει.



Τοποθέτησε τα ρούχα πάνω σε μια καθαρή πετσέτα.

Τυλίξτε την απαλά ώστε να απορροφηθεί το νερό.

Ξετυλίξτε και απλώστε το ρούχο πάνω σε μια στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, μακριά από ήλιο και θερμαντικά σώματα.

Για τη σωστή αποθήκευση, διπλώστε τα μάλλινα ρούχα και τοποθετήστε τα σε δροσερό, ξηρό μέρος. Ιδανικά σε βαμβακερές θήκες για προστασία από σκόνη και έντομα. Μην τα κρεμάτε σε κρεμάστρες, καθώς χάνουν το σχήμα τους.