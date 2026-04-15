Πώς να καθαρίσετε το ντους που έχει φραγμένες τις μικρές τρύπες, ώστε το νερό να ξαναβγαίνει με δυνατή ροή - iefimerida.gr

Ένα χαλαρωτικό και αναζωογονητικό ντους έπειτα από μια κουραστική ημέρα είναι αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι.

Συχνά, όμως, η μείωση της πίεσης του νερού, η οποία συνήθως οφείλεται στη συσσώρευση αλάτων και μεταλλικών υπολειμμάτων που φράζουν τις οπές του ντους, επηρεάζει την εμπειρία.

Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από τη παρουσία μεταλλικών στοιχείων στο νερό, τα οποία με την πάροδο του χρόνου δημιουργούν μια σκληρή κρούστα που εμποδίζει την ομαλή ροή. Όταν οι μικρές οπές φράξουν, αυξάνεται η εσωτερική πίεση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές ή φθορά του εξοπλισμού.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τη ροή του νερού ώστε να εντοπίζετε έγκαιρα πότε πρέπει να παρέμβετε για έναν βαθύ καθαρισμό.

Πώς να αποσυμφορήσετε τις οπές της κεφαλής του ντους με απλά υλικά

Μια αποτελεσματική και απλή μέθοδος αποκατάστασης της πίεσης περιλαμβάνει τη χρήση φυσικών όξινων ουσιών, όπως το ξίδι, που διαλύουν τα άλατα χωρίς να προκαλούν φθορές. Η διαδικασία καθαρισμού είναι εύκολη και δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία. Αρκεί η χρήση μιας πλαστικής σακούλας, λευκού ξιδιού και ενός λάστιχου για να στερεώσετε τη σακούλα στην κεφαλή του ντους.

Αφού καλύψετε την κεφαλή του ντους με τη σακούλα που περιέχει το ξύδι, θα αφήσετε να περάσει λίγο διάστημα ώστε να δράσει. Στη συνέχεια, θα αφήσετε να τρέχει κρύο νερό ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα.

Προληπτικά, μπορείτε να κάνετε την ίδια διαδικασία κάθε τρεις μήνες. Παράλληλα, ο καθαρισμός με μικρές βούρτσες ή οδοντογλυφίδες και ο έλεγχος των φίλτρων μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων υπολειμμάτων που φράζουν τις οπές.