Οι ειδικοί στην καθαριότητα συμφωνούν: «Για να καθαρίσετε έναν υφασμάτινο καναπέ, χρειάζεστε μόνο ένα φλιτζάνι νερό, λίγο ξίδι και μία κουταλιά απορρυπαντικό»

Ο καθαρισμός ενός υφασμάτινου καναπέ μπορεί να γίνει με τρία απλά υλικά, αρκεί να ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία και να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για τον καθαρισμό προτείνεται η παρασκευή σπιτικού μείγματος με νερό, λευκό ξίδι και ήπιο απορρυπαντικό. Πριν από τη χρήση, είναι κρίσιμος ο έλεγχος των οδηγιών του κατασκευαστή και η δοκιμή του σε ένα μη ορατό σημείο.

Η διαδικασία καθαρισμού αρχίζει με την αφαίρεση των μαξιλαριών και το σχολαστικό σκούπισμα ολόκληρης της επιφάνειας με ηλεκτρική σκούπα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις γωνίες, τις ραφές και τις πτυχώσεις του υφάσματος για την απομάκρυνση της σκόνης.

Αφού ελεγχθούν οι κωδικοί καθαρισμού του υφάσματος και το μείγμα δοκιμαστεί επιτυχώς, εφαρμόζεται με ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών. Η εφαρμογή γίνεται με απαλές, κυκλικές κινήσεις, αποφεύγοντας το έντονο τρίψιμο και την απευθείας επαφή του υγρού.

Αποφεύγεται η χρήση ισχυρών χημικών και υπερβολικής ποσότητας νερού, καθώς υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του χρώματος ή ανάπτυξης μούχλας. Το έντονο τρίψιμο επίσης πρέπει να αποφεύγεται, διότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμη φθορά στις ίνες.

Ο καναπές είναι ένα από τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην καθημερινότητα και, κατά συνέπεια, ένα από εκείνα που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα βρωμιάς με την πάροδο του χρόνου. Παρότι το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα μία ή δύο φορές την εβδομάδα βοηθά στη διατήρησή του σε καλή κατάσταση, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται πιο σχολαστικός καθαρισμός για την απομάκρυνση των λεκέδων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο καθαρισμός ενός υφασμάτινου καναπέ δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Δεν είναι όλα τα καθαριστικά κατάλληλα για κάθε ύφασμα, ενώ ούτε η απευθείας εφαρμογή νερού σε ολόκληρη την επιφάνεια αποτελεί ασφαλή επιλογή. Ορισμένα προϊόντα μπορεί να αλλοιώσουν τα χρώματα, να αφήσουν σημάδια ή να προκαλέσουν φθορά στις ίνες της ταπετσαρίας.

Μια λύση που προτείνεται για τον καθαρισμό του καναπέ είναι η παρασκευή ενός σπιτικού μείγματος με ένα φλιτζάνι νερό, λίγο λευκό ξίδι και μία κουταλιά ήπιου απορρυπαντικού. Πρόκειται για έναν συνδυασμό υλικών που μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βρωμιάς και να βελτιώσει την εμφάνιση του καναπέ.

Πριν από τη χρήση του, όμως, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή και να πραγματοποιηθεί δοκιμή σε ένα μικρό σημείο που δεν είναι ορατό. Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγονται τα ιδιαίτερα συμπυκνωμένα καθαριστικά, τα προϊόντα με έντονο άρωμα και εκείνα που περιέχουν λευκαντικές ουσίες, καθώς ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα ή να επηρεάσουν το χρώμα του υφάσματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μείγμα με τα τρία υλικά για τον καθαρισμό του καναπέ

Η παρασκευή του σπιτικού καθαριστικού είναι απλή, καθώς απαιτούνται μόνο προϊόντα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα, χρειάζονται ένα φλιτζάνι νερό, κατά προτίμηση σε θερμοκρασία δωματίου, λίγο λευκό ξίδι και μία κουταλιά υγρού απορρυπαντικού.

Το νερό αποτελεί τη βάση του μείγματος και επιτρέπει την αραίωση των υπόλοιπων συστατικών. Το λευκό ξίδι, χάρη στο οξικό οξύ που περιέχει, βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων βρωμιάς, ενώ το απορρυπαντικό συμβάλλει στην απομάκρυνση του λίπους και άλλων σωματιδίων που έχουν προσκολληθεί στις ίνες του υφάσματος.

Για την προετοιμασία του διαλύματος, αρκεί να αναμειχθούν τα τρία υλικά σε ένα δοχείο μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Σύμφωνα με ειδικούς στην καθαριότητα του σπιτιού, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αφρός ούτε να χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό. Μάλιστα, η θερμότητα μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα σε ορισμένα υφάσματα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λεκέδες άγνωστης προέλευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς να καθαρίσετε σωστά τον υφασμάτινο καναπέ

Η διαδικασία ξεκινά με την αφαίρεση των μαξιλαριών και τον έλεγχο των καλυμμάτων τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Αν τα καλύμματα δεν είναι αφαιρούμενα, ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί απευθείας πάνω στην ταπετσαρία.

Στη συνέχεια, ολόκληρη η επιφάνεια του καναπέ πρέπει να καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα. Συνιστάται η χρήση ειδικού εξαρτήματος για ταπετσαρίες, με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, τις ραφές, τις πτυχώσεις και τα σημεία ανάμεσα στα μαξιλάρια.

Αφού απομακρυνθεί η επιφανειακή βρωμιά, ακολουθεί ο έλεγχος των οδηγιών του κατασκευαστή. Ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ειδικούς κωδικούς που υποδεικνύουν ποιες μέθοδοι καθαρισμού είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο ύφασμα.

Η ένδειξη «W» σημαίνει ότι επιτρέπεται η χρήση καθαριστικών με βάση το νερό, ενώ το «S» υποδεικνύει ότι απαιτούνται ειδικοί διαλύτες. Ο κωδικός «WS» σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμοστούν και οι δύο μέθοδοι, ενώ η ένδειξη «X» προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφεύγεται ο καθαρισμός με υγρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον το ύφασμα είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη μέθοδο, το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή του μείγματος σε ένα σημείο που δεν φαίνεται εύκολα, όπως στο πίσω μέρος ή σε κάποια κρυφή πλευρά του καναπέ.

Μια μικρή ποσότητα του διαλύματος εφαρμόζεται με καθαρό πανί, ώστε να ελεγχθεί αν προκαλεί αλλαγές στο χρώμα, αλλοίωση της υφής ή εμφάνιση σημαδιών. Στη συνέχεια, το σημείο αφήνεται να στεγνώσει και εξετάζεται το αποτέλεσμα.

Αν η δοκιμή είναι επιτυχής, ο καθαρισμός μπορεί να συνεχιστεί στην υπόλοιπη επιφάνεια του καναπέ.

Η προτεινόμενη μέθοδος είναι να βραχεί ελαφρά ένα πανί μικροϊνών με το διάλυμα, χωρίς να μουσκέψει, και να περαστεί απαλά πάνω από το ύφασμα με κυκλικές κινήσεις.

Το μείγμα δεν πρέπει να χύνεται απευθείας στον καναπέ, ενώ πρέπει να αποφεύγεται και το έντονο τρίψιμο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να απλωθεί περισσότερο ο λεκές ή να καταστραφούν οι ίνες του υφάσματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρησιμοποιείται ένα δεύτερο πανί, ελαφρώς βρεγμένο μόνο με νερό, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.

Στη συνέχεια, η επιφάνεια στεγνώνεται με καθαρή πετσέτα και ο καναπές αφήνεται να αεριστεί μέχρι να στεγνώσει εντελώς.

Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε κατά τον καθαρισμό

Ένα από τα συχνότερα λάθη στον καθαρισμό του καναπέ είναι η χρήση ισχυρών καθαριστικών ή προϊόντων αφαίρεσης λεκέδων που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ταπετσαρίες.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται να αλλοιώσουν το χρώμα του υφάσματος ή να αφήσουν σημάδια στην επιφάνειά του. Για τον λόγο αυτό, πριν χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καθαριστικό σε ολόκληρο τον καναπέ, συνιστάται να προηγείται δοκιμή σε ένα σημείο που δεν είναι εύκολα ορατό.

Ένα ακόμη συνηθισμένο λάθος είναι η χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού. Όταν το ύφασμα μουσκεύει, μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές, ενώ αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης μούχλας στο εσωτερικό του καναπέ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον τρόπο απομάκρυνσης των λεκέδων. Το έντονο τρίψιμο, ειδικά όταν γίνεται απευθείας πάνω σε στεγνό ύφασμα, μπορεί να προκαλέσει φθορά στις ίνες, ακόμη κι αν αρχικά φαίνεται ως ο πιο γρήγορος τρόπος καθαρισμού.

Η προτεινόμενη διαδικασία είναι να απομακρύνονται πρώτα τα υπολείμματα με ένα καθαρό πανί και στη συνέχεια να εφαρμόζεται ένα προϊόν συμβατό με την ταπετσαρία. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με απαλές κινήσεις, ξεκινώντας από τις άκρες και προχωρώντας προς το κέντρο του λεκέ.

Γιατί έχει σημασία το υλικό του καναπέ

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου καθαρισμού παίζει το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο καναπές.

Δεν μπορούν όλοι οι καναπέδες να καθαριστούν με τον ίδιο τρόπο, καθώς το ύφασμα, το δέρμα, οι μικροΐνες και το βελούδο απαιτούν διαφορετική φροντίδα.

Επομένως, πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ταπετσαρίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να αποφεύγονται πιθανές φθορές.