Πώς να καθαρίσετε ένα βρώμικο πεζοδρόμιο και να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη βρωμιά ετών - iefimerida.gr

Από τα καθημερινά περάσματα ανθρώπων και κατοικιδίων μέχρι τη βροχή, τη γύρη και τα φύλλα που συσσωρεύονται με τον χρόνο, το πεζοδρόμιο είναι ένα από τα σημεία που καταπονείται περισσότερο.

Η βρωμιά εισχωρεί στους πόρους του σκυροδέματος, ενώ λεκέδες, μούχλα και άλγη μπορούν να αλλοιώσουν σημαντικά την εικόνα του εξωτερικού χώρου. Ευτυχώς, είτε διαθέτετε πιεστικό μηχάνημα είτε όχι, υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι για να καθαρίσετε το πεζοδρόμιο και να απομακρύνετε ακόμα και χρόνια συσσωρευμένης βρωμιάς.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεται το πεζοδρόμιο

Τα οικιακά πεζοδρόμια με έντονη χρήση καλό είναι να καθαρίζονται μία έως δύο φορές τον χρόνο, συνήθως την άνοιξη και το φθινόπωρο. Σε σημεία με σκιά, όπου αναπτύσσονται συχνότερα μούχλα και βρύα, ίσως απαιτείται καθαρισμός κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες.

Οι λεκέδες από λάδια, λίπη ή άλλες ουσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, πριν απορροφηθούν από το υλικό.

Προετοιμασία πριν τον καθαρισμό

Πριν ξεκινήσετε:

Φορέστε γάντια και προστατευτικά γυαλιά.

Προστατεύστε τα φυτά και το γκαζόν καλύπτοντάς τα με πλαστικό ή παλιά πετσέτα.

Απομακρύνετε γλάστρες, φωτιστικά και διακοσμητικά στοιχεία.

Σκουπίστε καλά την επιφάνεια με σκούπα ή χρησιμοποιήστε φυσητήρα φύλλων.

Εάν το πεζοδρόμιο είναι κατασκευασμένο από τούβλο ή κυβόλιθους, αποφύγετε την υψηλή πίεση νερού, καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορές ή να απομακρύνει την άμμο των αρμών.

Καθαρισμός με πιεστικό μηχάνημα

Η χρήση πιεστικού αποτελεί τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο καθαρισμού.

Εφαρμόστε καθαριστικό σκυροδέματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου πέντε λεπτά χωρίς να στεγνώσει. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε διάλυμα με ένα μέρος χλωρίνης και τέσσερα μέρη νερού. Ξεκινήστε τον καθαρισμό από τη μία άκρη του πεζοδρομίου, πραγματοποιώντας ομοιόμορφες κινήσεις. Κρατήστε το ακροφύσιο σε απόσταση 30 έως 60 εκατοστών από την επιφάνεια για να αποφύγετε φθορές. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το πεζοδρόμιο να στεγνώσει.

Για επίμονους λεκέδες, επαναλάβετε τη διαδικασία στα προβληματικά σημεία.

Καθαρισμός χωρίς πιεστικό

Αν δεν διαθέτετε πιεστικό μηχάνημα, μπορείτε να επιτύχετε πολύ καλά αποτελέσματα με σαπουνόνερο και τρίψιμο.

Βρέξτε καλά το πεζοδρόμιο με λάστιχο κήπου. Εφαρμόστε διάλυμα νερού και υγρού πιάτων ή ειδικό καθαριστικό για σκυρόδεμα. Τρίψτε την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 5 έως 7 λεπτά. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλα τα τμήματα του πεζοδρομίου.

Πώς να διατηρήσετε το πεζοδρόμιο καθαρό