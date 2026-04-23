Πώς να καθαρίσεις τον νεροχύτη της κουζίνας και να τον κάνεις να λάμπει - iefimerida.gr

Ο καθαρισμός του νεροχύτη και η διατήρησή του σε άψογη κατάσταση αποτελεί καθημερινή πρόκληση, που απαιτεί σωστή μέθοδο και κατάλληλα προϊόντα.

Συχνά, παρά την προσπάθεια, η επιφάνεια παραμένει θαμπή λόγω αλάτων και λευκών σημαδιών. Για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία που συνδυάζει βαθύ καθαρισμό και απομάκρυνση των λιπών, αφαλάτωση και στέγνωμα.

Τα βασικά προβλήματα που επηρεάζουν την εικόνα του νεροχύτη είναι τα άλατα που δημιουργούνται από την εξάτμιση του νερού και σχηματίζουν μια τραχιά, λευκή επίστρωση, οι λεκέδες που παραμένουν όταν η επιφάνεια δεν στεγνώνει σωστά, καθώς και οι χημικές αλλοιώσεις από όξινες ουσίες όπως λεμόνι ή ξύδι. Παράλληλα, οι γρατζουνιές από ακατάλληλα σφουγγάρια και τα υπολείμματα λίπους ή απορρυπαντικών κάνουν συχνά τον νεροχύτη να φαίνεται θαμπός.

Πώς να καθαρίσετε τον νεροχύτη της κουζίνας βήμα βήμα



Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές μέθοδοι καθαρισμού. Το κιτρικό οξύ ή το λευκό ξύδι είναι αποτελεσματικά στην απομάκρυνση των αλάτων, ενώ η μαγειρική σόδα χάρη στην ήπια λειαντική δράση της καθαρίζει χωρίς να φθείρει την επιφάνεια του νεροχύτη.



Για να φαίνεται γυαλισμένος ένας νεροχύτης από ατσάλι, η χρήση φυσικών ελαίων, όπως το ελαιόλαδο ή το αμυγδαλέλαιο, δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που απωθεί το νερό. Εναλλακτικά, ειδικά καθαριστικά σε μορφή κρέμας προσφέρουν πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα, χάρη σε γυαλιστικούς και προστατευτικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, η καθημερινή συντήρηση αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από σπάνιους, σχολαστικούς καθαρισμούς.

Για να καθαρίσετε σωστά τον νεροχύτη ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.



Ξεκινήστε αδειάζοντας εντελώς τον νεροχύτη και αφαιρώντας τα φίλτρα αποστράγγισης. Το πρώτο απαραίτητο βήμα είναι η απολίπανση: βρέξτε την επιφάνεια με ζεστό νερό και σκουπίστε την με ένα μαλακό σφουγγάρι με ουδέτερο σαπούνι.

Στη συνέχεια ακολουθεί η αφαλάτωση: πασπαλίστε τον νεροχύτη με μια λεπτή σκόνη μαγειρικής σόδας και, χρησιμοποιώντας ένα υγρό απαλό σφουγγάρι, κάντε συνεχείς κυκλικές κινήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή γύρω από τη βάση της βρύσης και κατά μήκος των άκρων. Καθαρίστε και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα πανί εμποτισμένο σε ξύδι για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και άλλα υπολείμματα. Έπειτα ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό.



Ακολουθεί το στέγνωμα: Προτιμήστε ένα πανί μικροϊνών και στεγνώστε ολόκληρη την επιφάνεια του νεροχύτη χωρίς να αφήσετε κανένα ίχνος υγρασίας.



Τέλος, γυαλίστε: εφαρμόστε μερικές σταγόνες φυτικού ελαίου και με ένα στεγνό βαμβακερό πανί απλώστε το σε όλη την επιφάνεια του νεροχύτη. Αυτό το μικρό βήμα κάνει τον νεροχύτη να αστράφτει ενώ ταυτόχρονα κρύβει τις μικρές γρατζουνιές.

Σε περιοχές με σκληρό νερό, η χρήση απεσταγμένου νερού στο τελικό ξέβγαλμα μπορεί να μειώσει τα υπολείμματα αλάτων.

Τι να μην κάνετε στον νεροχύτη

Τέλος, υπάρχουν ορισμένα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται. Η χρήση σκληρών συρμάτων ή λειαντικών σφουγγαριών προκαλεί μόνιμες γρατζουνιές, ενώ η χλωρίνη μπορεί να διαβρώσει το ανοξείδωτο ατσάλι. Αν δεν στεγνώσετε την επιφάνεια θα δημιουργηθούν νέοι λεκέδες, ενώ δεν πρέπει επίσης να αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα ή υγρά σφουγγάρια στον νεροχύτη καθώς μπορεί να προκληθεί σκουριά. Επίσης, ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη φορά του φινιρίσματος, ώστε να διατηρείται η ομοιόμορφη λάμψη του μετάλλου.