Πώς μπορείς να καταλάβεις αν ο νέος αγαπημένος σου καλλιτέχνης είναι υπαρκτό πρόσωπο - iefimerida.gr

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και το τραγούδι έχει μπει στο παιχνίδι των ΑΙ καλλιτεχνών.

Τους τελευταίους μήνες γίνεται ολοένα και πιο συχνά ένα τραγούδι να βγαίνει την επικαιρότητα, αλλά να αποτελεί δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και όχι προϊόν στιχουργών, μουσικών και τραγουδιστών.

Το κατά πόσο έχει σημασία για τον ακροατή, βέβαια, είναι συζητήσιμο. Αυτό που είναι δεδομένο είναι πως το 97% των ακροατών, όταν ακούει ένα τραγούδι για πρώτη φορά, δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι κανονικό ή ΑΙ.

Τα σημάδια όμως για να το καταλάβει κανείς.



Έλλειψη live εμφανίσεων και κοινωνικής παρουσίας

Η συζήτηση για τη μουσική AI πήρε φωτιά πέρσι το καλοκαίρι, όταν το συγκρότημα The Velvet Sundown κατηγορήθηκε ότι ήταν AI-generated. Χωρίς δισκογραφική και με ελάχιστη παρουσία στα social media, απέκτησαν εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές στο Spotify μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αρχικά, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αργότερα όμως δήλωσαν ότι είναι ένα «συνθετικό project, καθοδηγούμενο από ανθρώπινη δημιουργικότητα και υποστηριζόμενο από AI». Ήταν το έναυσμα για την «έκρηξη» των ΑΙ καλλιτεχνών.



Στιλ τραγουδιών AI

Με μία απλή εντολή μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα τραγούδι έχοντας ζητήσει την τυπική δομή στίχων και ρεφρέν. Τα τραγούδια αυτά είναι συναισθηματικά «επίπεδα», δεν έχουν αλλαγές τόνου στη φωνή, ενώ υπάρχει πλήρης απουσία λογοπαιγνίων ή εκφράσεων που προκαλούν κάποια συναισθήματα.

Το ότι δεν παρουσιάζονται ατέλειες στα τραγούδια ή τη φωνή του «τραγουδιστή» είναι ένα ακόμη σημάδι.



Διαφάνεια και πλατφόρμες streaming

Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για επισημάνσεις AI τραγουδιών, αλλά η Deezer ανέπτυξε εργαλείο ανίχνευσης AI, και το Spotify υποστηρίζει μέθοδο για καλλιτέχνες να δηλώνουν τη χρήση AI μέσω metadata. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν διαφάνεια, ενώ ο ακροατής γνωρίζει τι ακούει.

Κάποιοι θεωρούν ότι η προέλευση ενός τραγουδιού δεν έχει σημασία, αρκεί να αρέσει στον ακροατή. Άλλοι ζητούν να γνωρίζουν πώς δημιουργήθηκε, ειδικά καθώς μουσικοί όπως η Dua Lipa και ο Elton John ανησυχούν για τη χρήση των τραγουδιών τους σε εργαλεία AI.

Για την LJ Rich, η AI στη μουσική ανοίγει «παράξενα και όμορφα ηθικά ερωτήματα», που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί: αν ένα τραγούδι σε συγκινήσει, έχει σημασία αν το έγραψε AI ή άνθρωπος;