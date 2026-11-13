Πώς να φτιάξετε σπιτικό αρωματικό μπάνιου με αγγούρι και μέντα σε λίγα λεπτά

Μισό αγγούρι, μια χούφτα φύλλα μέντας και λίγο νερό αρκούν για να φτιάξετε ένα σπρέι που θα χαρίσει στο μπάνιο σας ένα διακριτικό άρωμα φρεσκάδας.

Το αγγούρι δίνει την απαλή νότα και η μέντα το χαρακτηριστικό άρωμα. Έτσι, σε λίγα λεπτά η χαλάρωσή σας γίνεται ακόμη πιο απολαυστική.

Η συνταγή βήμα βήμα

Πλύνετε το αγγούρι και τη μέντα. Κόψτε το μισό αγγούρι σε λεπτές ροδέλες και βάλτε τις μαζί με τα φύλλα μέντας σε ένα κατσαρολάκι. Προσθέστε νερό, τόσο όσο να τα σκεπάσει. Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το μείγμα να σιγοβράσει για 10 έως 15 λεπτά. Σβήστε τη φωτιά, σκεπάστε το κατσαρολάκι και αφήστε το υγρό να κρυώσει εντελώς. Σουρώστε το με λεπτό σουρωτήρι και μεταφέρετέ το σε καθαρό μπουκάλι με ψεκαστήρα.

Για ένα μικρό μπάνιο, ένας ή δύο ψεκασμοί στον αέρα συνήθως αρκούν. Φυλάξτε το μπουκάλι στο ψυγείο και χρησιμοποιήστε το μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Αν στο μεταξύ αλλάξει χρώμα, μυρωδιά ή όψη, πετάξτε το.

Εκδοχή χωρίς βράσιμο. Βάλτε τις ροδέλες αγγουριού και τα φύλλα μέντας σε ένα βάζο, καλύψτε τα με κρύο νερό και αφήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Σουρώστε το υγρό και βάλτε το στον ψεκαστήρα. Με αυτή τη μέθοδο το άρωμα βγαίνει πιο ήπιο.