Τέσσερις εύκολοι τρόποι για να απαλλαγείτε από τις φωλιές μυρμηγκιών στο σπίτι ή στον κήπο, χωρίς χρήση εντομοκτόνων - iefimerida.gr

Η φύση βρίσκεται σε έξαρση όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, με τη ζέστη να είναι ιδανική για τα έντομα. Η αναζήτηση τροφής βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, κυρίως για τα μυρμήγκια.

Μπορεί η χρήση εντομοκτόνων να φαντάζει μία λύση, όμως υπάρχουν ορισμένοι φυσικοί τρόποι, φιλικοί προς το περιβάλλον, που μπορούν να κρατήσουν μακριά τα μυρμήγκια από το σπίτι και τον κήπο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τα κατοικίδια ή τα παιδιά που ενδέχεται να υπάρχουν σε ένα σπίτι.

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Ακολουθούν τέσσερις αποτελεσματικοί τρόποι για να διώξετε τα μυρμήγκια από το σπίτι και τον κήπο.

Μυρμήγκια στο χώμα / Φωτογραφία: Shutterstock

Αλεσμένος καφές

Εκτός από την ευχαρίστηση, ο καφές μπορεί να αποδειχτεί και μεγάλος σύμμαχος στη «μάχη» για να κρατήσετε μακριά τα μυρμήγκια και γενικά τα έντομα από τον κήπο, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό απωθητικό.

Αρκεί να την απλώσετε γύρω από τα φυτά ή στα σημεία που συνήθως περνούν για να τις απομακρύνετε, χάρη στην ένταση του αρώματος.

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Αλεσμένος καφές σε φυτά / Φωτογραφία: Shutterstock

Κανέλα και αιθέριο έλαιο κανέλας

Η κανέλα λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» και, όπως ο καφές, το δυνατό της άρωμα αποπροσανατολίζει τα έντομα, ειδικά τις μέλισσες.

Περιέχει ευγενόλη, η οποία, σύμφωνα με μελέτες, έχει εντομοκτόνες ιδιότητες.

Κανέλλα / Φωτογραφία: Shutterstock

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Ξίδι με νερό

Κλασικός, δημοφιλής και ιδιαίτερα αποτελεσματικός συνδυασμός. Αρκεί να αναμίξετε ίσα μέρη λευκού ξιδιού και νερού και να ψεκάσετε το διάλυμα στις φωλιές και τα σημεία που περνάνε τα έντομα για να τα αποπροσανατολίσετε και να εξαλείψετε τα ίχνη φερομονών που χρησιμοποιούν ως σήμανση.

Φωτογραφία: Shutterstock

Διατομική γη

Πρόκειται για μία σκόνη με βάση τη σιλικόνη που προέρχεται από τα απολιθωμένα σκελετικά των διατομικών φυκιών, γνωστή και ως γη διατόμων (ή διατομίτης).

Ρίξτε διατομική γη για να εξοντώσετε τα μυρμήγκια / Φωτογραφία: Shutterstock

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Μπορεί να απλωθεί πάνω στα φυτά ή στην είσοδο των μυρμηγκοφωλιών. Δεν είναι τοξική και λειτουργεί γιατί αφυδατώνει τα μυρμήγκια αρκετά γρήγορα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μεθόδους, αυτή προκαλεί το θάνατο των εντόμων.