Πώς να αφαιρέσετε κάθε τύπο λεκέ από τα ρούχα, σύμφωνα με τους ειδικούς πλυντηρίων

Από τις πιτσιλιές κατά το μαγείρεμα και τις σταγόνες καφέ μέχρι τους λεκέδες από γρασίδι και τα σημάδια από μελάνι, οι λεκέδες αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Το μυστικό για την αποτελεσματική αφαίρεσή τους δεν βρίσκεται στο έντονο τρίψιμο, αλλά στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου καθαρισμού για κάθε είδος λεκέ. Για παράδειγμα, μια μέθοδος που είναι αποτελεσματική στους λεκέδες από λίπος μπορεί να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε λεκέδες από κρασί ή αίμα.

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Ευτυχώς, οι περισσότεροι συνηθισμένοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με τη σωστή αντιμετώπιση. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε το είδος του λεκέ που θέλετε να καθαρίσετε.

Φτιάξτε το δικό σας καθαριστικό διάλυμα

Αν παρατηρήσετε έναν λεκέ στην αγαπημένη σας μπλούζα ή στο παντελόνι σας, δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε. Οι περισσότεροι λεκέδες μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλά καθαριστικά προϊόντα που υπάρχουν ήδη στο σπίτι. Πολλοί από τους λεκέδες που αναφέρονται παρακάτω, για παράδειγμα, μπορούν να αφαιρεθούν με ένα αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων, το οποίο μπορείτε εύκολα να φτιάξετε μόνοι σας.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό απορρυπαντικό πιάτων χωρίς άρωμα και χρωστικές ουσίες, το οποίο να περιέχει λαουρυλοθειικό νάτριο ή λαουρεθοθειικό νάτριο. Σημειώστε επίσης ότι, αν πρόκειται να καθαρίσετε υφάσματα από πρωτεϊνικές ίνες, όπως μετάξι, μαλλί, κασμίρ ή ανγκορά, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ενζυμικά απορρυπαντικά που αναφέρονται παρακάτω.

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Αναμείξτε 1 κουταλιά της σούπας υγρό απορρυπαντικό πιάτων με 240 ml νερό. Ρίξτε το μείγμα σε ένα μικρό μπουκάλι με ψεκαστήρα. Ανακινήστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το διάλυμα.

Λεκέδες από λίπος

Είτε τηγανίζετε κοτόπουλο είτε ετοιμάζετε την αγαπημένη σας σάλτσα για σαλάτα, γνωρίζετε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να αφαιρέσετε έναν λεκέ από λίπος.

Ξεκινήστε εφαρμόζοντας στην περιοχή έναν διαλύτη στεγνού καθαρισμού, όπως οινόπνευμα ή ακετόνη, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιήστε ένα σταγονόμετρο για να εφαρμόσετε ισοπροπυλική αλκοόλη στον λεκέ και στη συνέχεια αφήστε το σημείο να στεγνώσει καλά. Ψεκάστε τα υπολείμματα του λεκέ με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε διάλυμα ενζυμικού απορρυπαντικού. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του.

Λεκέδες από πρωτεΐνες, όπως αίμα ή κρόκο αυγού

Αν σας έχει τύχει να λερώσετε την μπλούζα σας με αίμα ή να πέσει πάνω της κρόκος ενώ σπάτε ένα αυγό, τότε έχετε αντιμετωπίσει έναν λεκέ από πρωτεΐνες.

Ψεκάστε τον λεκέ με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και αφήστε το να δράσει. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Αν ο λεκές παραμένει, χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

Λεκέδες από φρούτα ή λαχανικά

Οι φυσικές χρωστικές ουσίες που περιέχονται στα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να αφήσουν επίμονους λεκέδες όταν έρθουν σε επαφή με τα υφάσματα.

Ψεκάστε τον λεκέ με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων, ώστε να απομακρύνετε τα σάκχαρα. Χρησιμοποιώντας ένα σταγονόμετρο, εφαρμόστε λευκό ξίδι στην περιοχή και στη συνέχεια υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ), για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα χρωστικών. Συνεχίστε με ένα ενζυμικό απορρυπαντικό, ώστε να αφαιρέσετε όσα υπολείμματα έχουν απομείνει. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

Λεκέδες από γρασίδι

Είτε τα παιδιά σας παίζουν έξω είτε ασχολείστε με τις δουλειές του κήπου, οι λεκέδες από γρασίδι εμφανίζονται πολύ εύκολα στα ρούχα, ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες.

Εφαρμόστε στην περιοχή έναν διαλύτη στεγνού καθαρισμού, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Πιέστε απαλά το σημείο με μια γάζα και ταμπονάρετε με μια μαλακή βούρτσα. Επαναλάβετε τη διαδικασία, ώστε να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερη χρωστική ουσία. Εφαρμόστε ισοπροπυλική αλκοόλη, ταμπονάρετε απαλά και αφήστε το σημείο να στεγνώσει. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό για να απομακρύνετε τα υπολείμματα. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

Λεκέδες από λάσπη

Οι λεκέδες από λάσπη είναι επίσης συνηθισμένοι όταν περνάτε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Αν η λάσπη περιέχει και γρασίδι, ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες. Αν πρόκειται μόνο για λάσπη, η αντιμετώπιση είναι ευκολότερη, καθώς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις χρωστικές ουσίες του γρασιδιού που μπορεί να εισχωρήσουν στις ίνες του υφάσματος.

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Τινάξτε το ρούχο ή ξύστε απαλά τα υπολείμματα λάσπης. Εφαρμόστε το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων στον λεκέ και αφήστε το να μουλιάσει. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

Λεκέδες από κρασί

Σας έπεσε λίγο κρασί στο χαλί ή στα ρούχα σας ενώ απολαμβάνατε ένα ποτήρι το βράδυ; Μην ανησυχείτε. Οι λεκέδες από κόκκινο και λευκό κρασί μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις κατάλληλες μεθόδους.

Κόκκινο κρασί

Ψεκάστε τον λεκέ με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ταμπονάρετε απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Ξεπλύνετε με νερό, εφαρμόστε λευκό ξίδι και ταμπονάρετε ξανά. Αφήστε το ξίδι να δράσει για μερικά λεπτά και ξεπλύνετε εκ νέου. Αν ο λεκές παραμένει, εφαρμόστε υπεροξείδιο του υδρογόνου και αφήστε το να δράσει. Αν ο λεκές επιμένει, προσθέστε μία ή δύο σταγόνες αμμωνίας στο υγρό σημείο και ξεπλύνετε με νερό. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό και πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του. Αν ο λεκές δεν έχει εξαφανιστεί, εφαρμόστε ένα λευκαντικό σε σκόνη χωρίς χλώριο, κατάλληλο για χρωματιστά υφάσματα, όπως το υπερανθρακικό νάτριο. Πλύνετε ξανά το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

Λευκό κρασί

Ξεπλύνετε τον λεκέ με κρύο νερό. Ψεκάστε την περιοχή με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

Λεκέδες από καφέ ή τσάι

Από τον πρωινό καφέ μέχρι το τσάι που απολαμβάνετε το βράδυ, οι λεκέδες από αυτά τα ροφήματα είναι ιδιαίτερα συνηθισμένοι και συχνά δύσκολοι στην αφαίρεσή τους.

Χρησιμοποιώντας ένα σταγονόμετρο, εφαρμόστε χυμό λεμονιού ή λευκό ξίδι στον λεκέ, ώστε να βοηθήσετε στην απομάκρυνσή του. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα ισχυρότερο λευκαντικό προϊόν, κατάλληλο για το ύφασμα. Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ζάχαρης ή γάλακτος, ψεκάστε την περιοχή με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του.

Λεκέδες από σοκολάτα

Τα κομμάτια σοκολάτας μπορούν να λιώσουν γρήγορα πάνω στα ρούχα, αν δεν τα προσέξετε εγκαίρως. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να αφαιρείτε πρώτα την περίσσεια σοκολάτας, ώστε το απορρυπαντικό να μπορέσει να εισχωρήσει αποτελεσματικότερα στον λεκέ.

Ξύστε απαλά την περίσσεια σοκολάτας από το ύφασμα. Ψεκάστε την περιοχή με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό για να απομακρύνετε τα υπολείμματα. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του.

Λεκέδες από κερί ή τσίχλα

Αυτές οι κολλώδεις ουσίες αφαιρούνται ευκολότερα όταν έχουν παγώσει. Μπορείτε να το πετύχετε τοποθετώντας πάγο πάνω στο σημείο ή βάζοντας το ρούχο στην κατάψυξη.

Μόλις παγώσει η ουσία, ξύστε ή σπάστε προσεκτικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με έναν κατάλληλο διαλύτη με βάση το πετρέλαιο. Εφαρμόστε ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε το σημείο να στεγνώσει. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του.

Λεκέδες από κραγιόν

Μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα: διορθώνετε το κραγιόν σας με το δάχτυλο και, χωρίς να το καταλάβετε, αγγίζετε την μπλούζα σας. Παρόλο που ένας τέτοιος λεκές μπορεί να είναι εκνευριστικός, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μείνει μόνιμα στο ύφασμα.

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Χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι χωρίς κοφτερή λεπίδα για να αφαιρέσετε την περίσσεια κραγιόν. Με ένα σταγονόμετρο, εφαρμόστε έναν διαλύτη στεγνού καθαρισμού σε καλά αεριζόμενο χώρο και στη συνέχεια ταμπονάρετε απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Εφαρμόστε ισοπροπυλική αλκοόλη στην περιοχή και ταμπονάρετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να απομακρυνθεί ο λεκές και αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει. Ψεκάστε την περιοχή με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του.

Λεκέδες από σάλτσες

Από τη μουστάρδα και την κέτσαπ που μπορεί να στάξουν από ένα μπέργκερ μέχρι τη σάλτσα σόγιας που πέφτει στα ρούχα ενώ απολαμβάνετε σούσι, οι σάλτσες είναι από τις πιο συνηθισμένες αιτίες λεκέδων.

Μουστάρδα

Χρησιμοποιώντας ένα σταγονόμετρο, εφαρμόστε ξίδι στον λεκέ. Πλύνετε το ρούχο με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες φροντίδας του.

Κέτσαπ και σάλτσα μπάρμπεκιου

Αφαιρέστε προσεκτικά την περίσσεια σάλτσας από το ύφασμα. Ψεκάστε την περιοχή με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε χλιαρό νερό. Αν παραμένουν ίχνη χρώματος, εφαρμόστε λευκό ξίδι με ένα σταγονόμετρο. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό και πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του. Αν ο λεκές επιμένει, εφαρμόστε μερικές σταγόνες υπεροξειδίου του υδρογόνου και αφήστε το να δράσει. Ξεπλύνετε και χρησιμοποιήστε ξανά ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του.

Σάλτσα σόγιας

Ψεκάστε τον λεκέ με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ταμπονάρετε απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Ξεπλύνετε με νερό, εφαρμόστε λευκό ξίδι και ταμπονάρετε ξανά. Αφήστε το ξίδι να δράσει για μερικά λεπτά και ξεπλύνετε εκ νέου. Αν ο λεκές παραμένει, εφαρμόστε υπεροξείδιο του υδρογόνου και αφήστε το να δράσει. Αν ο λεκές επιμένει, προσθέστε μία ή δύο σταγόνες αμμωνίας στο υγρό σημείο και ξεπλύνετε με νερό. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό και πλύνετε το ρούχο. Αν ο λεκές δεν έχει εξαφανιστεί, εφαρμόστε ένα λευκαντικό σε σκόνη χωρίς χλώριο, κατάλληλο για χρωματιστά υφάσματα, όπως το υπερανθρακικό νάτριο, και πλύνετε ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας.

Λαδόξιδο

Αρχικά, αντιμετωπίστε τον λεκέ όπως έναν λεκέ από λίπος, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω. Εφαρμόστε λευκό ξίδι για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα. Συνεχίστε με ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του.

Λεκέδες από μελάνι

Τα ατυχήματα με στυλό είναι επίσης συνηθισμένα. Αν λερώσετε τα ρούχα σας με μελάνι, το πρώτο βήμα, ανεξάρτητα από το είδος του, είναι να δημιουργήσετε ένα προστατευτικό περίγραμμα γύρω από τον λεκέ με παραφινέλαιο ή βαζελίνη. Κατά τον καθαρισμό, φροντίστε να παραμένετε μέσα σε αυτό το περίγραμμα, ώστε να αποτρέψετε την εξάπλωση του μελανιού.

Μελάνι από στυλό διαρκείας

Χρησιμοποιώντας ένα σταγονόμετρο, εφαρμόστε ισοπροπυλική αλκοόλη στην περιοχή. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χρωστικής με έναν διαλύτη στεγνού καθαρισμού, σε καλά αεριζόμενο χώρο, και αφήστε το σημείο να στεγνώσει. Εφαρμόστε το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό. Πλύνετε το ρούχο με χλιαρό νερό.

Μελάνι από μαρκαδόρο

Δοκιμάστε τον λεκέ με δύο μπατονέτες, μία εμποτισμένη με νερό και μία με ισοπροπυλική αλκοόλη, για να διαπιστώσετε αν το μελάνι έχει βάση το νερό ή το λάδι. Επιλέξτε το υγρό που απομακρύνει τη μεγαλύτερη ποσότητα χρωστικής. Αν η ισοπροπυλική αλκοόλη είναι πιο αποτελεσματική, ακολουθήστε τις οδηγίες για τους λεκέδες από στυλό διαρκείας. Αν το νερό έχει καλύτερο αποτέλεσμα, ψεκάστε τον λεκέ με το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Ξεπλύνετε με κρύο νερό.

Λεκέδες από μπογιά

Είτε βάφετε ένα υπνοδωμάτιο είτε ζωγραφίζετε σε καμβά, οι λεκέδες από μπογιά είναι ιδιαίτερα συνηθισμένοι. Η κατάλληλη μέθοδος καθαρισμού εξαρτάται από το είδος της μπογιάς και συγκεκριμένα από το αν έχει βάση το νερό ή το λάδι.

Μπογιά με βάση το νερό

Ξεπλύνετε τον λεκέ με κρύο νερό, ώστε να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερη μπογιά. Εφαρμόστε το αραιωμένο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και τρίψτε απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Πλύνετε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του.

Μπογιά με βάση το λάδι