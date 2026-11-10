Πώς μετριέται η επιτυχία μιας γενικής απεργίας; Η απάντηση κρύβεται στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος - iefimerida.gr



Πώς μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πόσο μεγάλη συμμετοχή υπήρξε σε μια γενική απεργία, πέρα από τις ανακοινώσεις των συνδικάτων και τις εκτιμήσεις που κάνουν οι Αρχές και τα ΜΜΕ;

Ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες που χρησιμοποιούν οι ειδικοί είναι η πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς όταν σταματούν να λειτουργούν εργοστάσια, επιχειρήσεις και γραφεία, μειώνεται και η ζήτηση για ρεύμα.

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Αυτή τη διαφορετική μέθοδο παρουσίασε η οικονομική αναλύτρια Πιλάρ Γκαρθία δε λα Γκράνχα (Pilar García de la Granja), μιλώντας στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό COPE, με αφορμή τη γενική απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου στην Ισπανία.

Όπως εξήγησε, η σύγκριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνη μιας συνηθισμένης εργάσιμης ημέρας μπορεί να δώσει μια εικόνα για το πόσο έχει περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της γενικής απεργίας του 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, στα μέσα εκείνης της ημέρας η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 16,6% χαμηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Η ίδια ανέφερε ότι το οικονομικό κόστος της συγκεκριμένης απεργίας είχε εκτιμηθεί σε περίπου επτά λεπτά του ευρώ για κάθε 100 ευρώ που παρήγαγε η ισπανική οικονομία.

Γιατί το ρεύμα δεν λέει όλη την αλήθεια

Η μέθοδος, πάντως, δεν κρίνεται ως ανεπηρέαστη και από άλλους παράγοντες. Η ενεργειακή κατανάλωση μπορεί να μεταβάλλεται από τις καιρικές συνθήκες, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση και τις αλλαγές στην παραγωγική δομή μιας χώρας.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει, όμως, η παράλληλη μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, το 2026 η βιομηχανία στην Ισπανία κατανάλωσε από το ηλεκτρικό δίκτυο 6% έως 10% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με το 2019, πριν από την πανδημία.

Επομένως, μια πτώση στην κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας λόγω απεργίας, δεν αποδεικνύει όμως από μόνη της πόσοι εργαζόμενοι συμμετείχαν.

Για ασφαλέστερα συμπεράσματα, οι ειδικοί πρέπει να συνδυάζουν τις ενεργειακές μετρήσεις με στοιχεία από την παραγωγή, τις μεταφορές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Έτσι, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ανεξάρτητος δείκτης της επίδρασης μιας απεργίας στην οικονομία, χωρίς να υποκαθιστά την πραγματική καταγραφή της συμμετοχής των εργαζομένων.