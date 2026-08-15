Από τα ψηλοτάκουνα στα «επικίνδυνα παντελόνια»: Πώς η μόδα βάζει σε κίνδυνο τις γυναίκες - iefimerida.gr

Η μόδα συχνά ισορροπεί ανάμεσα στο στυλ και την πρακτικότητα, όμως ορισμένες τάσεις ξεπερνούν τα όρια και μετατρέπονται σε πραγματική απειλή για την ασφάλεια των γυναικών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα φαρδύ παντελόνι από την εταιρεία Zara, γνωστό ως «παντελόνι του θανάτου», γίνεται viral στο TikTok. Βίντεο δείχνουν γυναίκες να σκοντάφτουν και να τραυματίζονται, υφιστάμενες από μελανιές μέχρι και κατάγματα, παρότι το προϊόν παραμένει бест σέλερ.

Η τάση των υπερβολικά μακριών παντελονιών δεν περιορίζεται στη Zara. Παρόμοια σχέδια προωθούνται από άλλες μεγάλες αλυσίδες, όπως M&S και Mango, αλλά και από διάσημους σχεδιαστές, με τις αναζητήσεις για αυτά τα μοντέλα να αυξάνονται.

Το πρόβλημα οφείλεται στη μαζική παραγωγή, όπου τα ρούχα σχεδιάζονται για μοντέλα ύψους 1,78μ. και όχι για τη μέση γυναίκα. Αυτή η ασυμφωνία καθιστά το μήκος της εσωτερικής ραφής επικίνδυνα μεγάλο για πολλές αγοράστριες.

Η ιστορία της μόδας περιλαμβάνει και άλλες επικίνδυνες τάσεις. Σήμερα, φυσικοθεραπευτές αντιμετωπίζουν σοβαρούς τραυματισμούς, όπως ρήξεις συνδέσμων και κατάγματα, που προκαλούνται από ενδύματα τα οποία περιορίζουν την κίνηση και την ισορροπία.

Αυτό δείχνει η πρόσφατη περίπτωση φαρδιών παντελονιών από την αλυσίδα καταστημάτων Zara, που προκαλούν πτώσεις και τραυματισμούς. Δεκάδες γυναίκες αναφέρουν πτώσεις, κατάγματα και τραυματισμούς από τα υπερβολικά μακριά μπατζάκια, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο η μόδα θυσιάζει την ασφάλεια στον βωμό της εμφάνισης.

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Η άνοδος των «θανατηφόρα παντελόνια»

Το συγκεκριμένο μοντέλο της Zara, έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «παντελόνια του θανάτου» στο TikTok μετά από σειρά βίντεο που δείχνουν γυναίκες να σκοντάφτουν στα φαρδιά και μακριά μπατζάκια, να πέφτουν με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και να καταλήγουν με μελανιές, ανοιχτές πληγές, σπασμένα νύχια ή ακόμα και κατάγματα στο γόνατο. Παρόλα αυτά, το παντελόνι παραμένει ανάμεσα στα μπεστ σέλερ της αλυσίδας.

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Μια ευρύτερη τάση στη μόδα

Η Zara δεν είναι η μόνη που προωθεί αυτό το στιλ. Παρόμοια φαρδιά παντελόνια προσφέρουν αλυσίδες όπως M&S, Mango και Next, ενώ στο John Lewis οι αναζητήσεις για τέτοια μοντέλα έχουν αυξηθεί κατά 61% σε σχέση με πέρυσι. Στις πασαρέλες, σχεδιάστριες όπως η Victoria Beckham και η Stella McCartney έχουν παρουσιάσει ανάλογες υπερβολικά μακριές γραμμές, ενισχύοντας την τάση.

Γιατί δημιουργείται το πρόβλημα

Η ράφτρα Ruby Slevin, ιδρύτρια της Banshee of Savile Row, εξηγεί στην Chloe Mac Donnell από τη The Guardian, ότι το ζήτημα έγκειται στο μήκος της εσωτερικής ραφής. Τα ρούχα μαζικής παραγωγής δοκιμάζονται συχνά σε μοντέλα ύψους περίπου 1,78 μ., ενώ το μέσο ύψος γυναικών για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 1,62 μ. Αυτό σημαίνει ότι για πολλές γυναίκες το παντελόνι είναι επικίνδυνα μακρύ. Η Slevin προτείνει να γίνεται προσαρμογή από ράφτη, χρησιμοποιώντας τις αναλογίες του σώματος ως οδηγό.

Τα αέρινα, φαρδιά παντελόνια της Zara εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα μπεστ σέλερ, παρά τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Σύνθεση εικόνων: Zara

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Ιστορική διάσταση της επικίνδυνης μόδας

Η ιστορικός μόδας Virginia Hill υπενθυμίζει ότι η μόδα έχει μακρά παράδοση μη πρακτικών ή επικίνδυνων ενδυμάτων. Το 1910, Παριζιάνος σχεδιαστής Πολ Πουαρέ παρουσίασε τη στενή φούστα «hobble skirt», η οποία είχε τόσο στενό τελείωμα γύρω από το κάτω μέρος των ποδιών, ώστε οι γυναίκες μπορούσαν να περπατούν μόνο με πολύ μικρά, συρτά βήματα.

Το 1927 σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό, όταν το μεταξωτό φουλάρι της Ισιδώρας Ντάνκαν μπλέχτηκε στις ρόδες του ανοιχτού αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε.

Όμως και σήμερα, έχουμε πολλά παραδείγματα όπως πτώσεις μοντέλων με ψηλοτάκουνα σε πασαρέλες.

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Οι τραυματισμοί και οι συνέπειες

Η φυσικοθεραπεύτρια Lucy MacDonald αναφέρει ότι έχει αντιμετωπίσει κατάγματα, ρήξεις συνδέσμων και προβλήματα ισχίων από ρούχα που περιορίζουν την κίνηση. Οι πιο συχνοί τραυματισμοί περιλαμβάνουν κατάγματα καρπού από προσπάθεια ανακοπής πτώσης, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης μπορεί να φτάσει τους εννέα μήνες.

Η συμβουλή της είναι απλή: αποφεύγετε οτιδήποτε δυσκολεύει την ισορροπία ή την κίνηση.