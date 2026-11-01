Πώς καθαρίζουμε και φυλάμε τα παπούτσια με την αλλαγή της εποχής -Ντουλάπα ή παπουτσοθήκη - iefimerida.gr

Η αλλαγή της εποχής δεν αφορά μόνο την ντουλάπα, αλλά και την παπουτσοθήκη. Με κάθε μεγάλη αλλαγή του καιρού, τα παπούτσια χρειάζονται κι αυτά έναν έλεγχο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο κατάλληλος χρόνος για την εποχική αλλαγή των παπουτσιών είναι όταν σταθεροποιηθεί ο καιρός, συνδυαστικά με την οργάνωση της ντουλάπας. Τα παπούτσια ελέγχονται για την κατάστασή τους και τη συχνότητα χρήσης τους, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία.

Το λείο δέρμα απαιτεί καθαρισμό, θρέψη με κρέμα ή κερί και γυάλισμα, ενώ το καστόρι καθαρίζεται αποκλειστικά στεγνά με ειδικές βούρτσες, αποφεύγοντας το νερό που μπορεί να αφήσει μόνιμα σημάδια στην επιφάνειά του.

Τα υφασμάτινα παπούτσια καθαρίζονται με ήπια διαλύματα, ενώ τα αθλητικά χρειάζονται συχνότερη φροντίδα με έμφαση στην απολύμανση του εσωτερικού και των πάτων για λόγους υγιεινής και αποφυγής κακοσμίας.

Πριν την αποθήκευση, γίνεται διαλογή, καθαρισμός και μικροεπισκευές, με τα παπούτσια να φυλάσσονται σε κουτιά που αερίζονται. Η χρήση καλαποδιών και η αποθήκευση σε στεγνό χώρο διατηρούν το σχήμα και αποτρέπουν τη φθορά.

Η αλλαγή της εποχής δεν αφορά μόνο την ντουλάπα, αλλά και την παπουτσοθήκη. Με κάθε μεγάλη αλλαγή του καιρού, τα παπούτσια χρειάζονται κι αυτά έναν έλεγχο. Κάθε ζευγάρι πρέπει να εξεταστεί, για να φανεί αν είναι σε καλή κατάσταση και αν ανταποκρίνεται ακόμη στις ανάγκες και στο γούστο του κατόχου του. Όσα περάσουν τη δοκιμασία καθαρίζονται ανάλογα με το υλικό τους, επισκευάζονται αν χρειάζεται και φυλάγονται με τάξη, ώστε να βρεθούν σε καλή κατάσταση την επόμενη χρονιά.

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Καλύτερα να περιμένει κανείς να σταθεροποιηθεί ο καιρός

Η κατάλληλη στιγμή είναι σχετικά ευέλικτη, αλλά μέσα σε ένα σαφές χρονικό πλαίσιο. Γενικά, ανάλογα με τις συνήθειες κάθε σπιτιού, καλό είναι να γίνεται μαζί με την αλλαγή της εποχής. Για το πέρασμα σε άνοιξη και καλοκαίρι, συνήθως από τα τέλη Μαρτίου ως τις αρχές Απριλίου. Για φθινόπωρο και χειμώνα, από τα τέλη Σεπτεμβρίου ως τον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση, καλύτερα να περιμένει κανείς να σταθεροποιηθεί ο καιρός, ώστε τα παπούτσια της προηγούμενης εποχής να μη χρειάζονται πια.

Οργανωτικά, βοηθά το συμμάζεμα των παπουτσιών να γίνεται αμέσως μετά την αλλαγή στην ντουλάπα. Έτσι υπάρχει συνέπεια ανάμεσα σε ρούχα και αξεσουάρ και δεν βρίσκεται κανείς με καλοκαιρινά ρούχα και χειμωνιάτικα παπούτσια ή το αντίστροφο. Τα παπούτσια μπαίνουν έτσι στην ίδια λογική επιλογής με τα ρούχα: πόσο χρησιμοποιούνται, σε τι κατάσταση είναι, αν αξίζει να κρατηθούν. Η διαδικασία γίνεται ταχύτερη και πιο μεθοδική.

Τα σπιτικά μυστικά για πεντακάθαρα παπούτσια

Για κάθε υλικό υπάρχουν ειδικά προϊόντα, αλλά συχνά βοηθούν και έξυπνες λύσεις με υλικά που υπάρχουν πάντα στο σπίτι. Το λείο δέρμα θέλει τακτική φροντίδα. Πρώτα απομακρύνεται η σκόνη με μαλακή βούρτσα ή πανί μικροϊνών. Έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό καθαριστικό με ουδέτερο pH για τους επίμονους λεκέδες, χωρίς να καταπονηθεί η επιφάνεια.

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Όταν στεγνώσουν, τα παπούτσια περνιούνται με θρεπτική κρέμα ή κερί, που επαναφέρει την ελαστικότητα, το χρώμα και την προστασία τους, και στο τέλος γυαλίζονται. Τα καλαπόδια κατά το στέγνωμα κρατούν το σχήμα. Για τον βασικό καθαρισμό αρκεί ένα ήπιο διάλυμα με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι, όπως το σαπούνι Μασσαλίας. Για φυσική θρέψη του δέρματος, λίγο ντεμακιγιάζ σε μορφή γαλακτώματος μπορεί να αντικαταστήσει τις επαγγελματικές κρέμες, αρκεί να μην περιέχει οινόπνευμα ή έντονα αρώματα.

Το καστόρι και το νουμπούκ καθαρίζονται μόνο στεγνά, με ειδικές βούρτσες, συχνά με ελαστικές τρίχες, που ζωντανεύουν το χνούδι και αφαιρούν την επιφανειακή βρομιά. Για τοπικούς λεκέδες υπάρχουν ειδικά καθαριστικά. Μια διαδεδομένη σπιτική λύση είναι η καθαρή γόμα σβησίματος για σημάδια και ελαφριούς λεκέδες.

Στους λεκέδες λίπους, λίγο κορν φλάουρ ή ταλκ απορροφά τη λιπαρότητα και μετά βουρτσίζεται. Αν υπάρχει μόνο λάσπη, αρκεί να στεγνώσει και να βουρτσιστεί. Το νερό πρέπει να αποφεύγεται ή να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, γιατί αφήνει μόνιμα σημάδια. Η φροντίδα ολοκληρώνεται με ένα αδιάβροχο προστατευτικό ψεκασμού.

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Τα υφασμάτινα και τα παπούτσια από δικτυωτά ή τεχνητά υλικά καθαρίζονται πιο εύκολα, αλλά θέλουν κι αυτά προσοχή: ήπια διαλύματα και μαλακές βούρτσες για την εξωτερική επιφάνεια. Μόνο αν το επιτρέπει ο κατασκευαστής, πλένονται απαλά, στο χέρι ή στο πλυντήριο σε ειδικό πρόγραμμα. Πριν μπουν στον κάδο, βγαίνουν οι πάτοι και τα κορδόνια, και όλα μπαίνουν μαζί με μια πετσέτα που απορροφά τα χτυπήματα.

Το στέγνωμα είναι κρίσιμο. Τα παπούτσια στεγνώνουν στον αέρα, μακριά από άμεση πηγή θερμότητας, γεμισμένα με απορροφητικό χαρτί για να κρατήσουν το σχήμα τους. Ένα μείγμα από χλιαρό νερό και μαγειρική σόδα, με μαλακή βούρτσα και καθαρό πανί, αντιμετωπίζει βρομιά και δυσοσμία.

Τα αθλητικά θέλουν συχνότερο καθάρισμα, για λόγους εμφάνισης και υγιεινής. Οι πάτοι που βγαίνουν πλένονται και στεγνώνουν χωριστά. Το εσωτερικό ψεκάζεται με αντιβακτηριδιακά και αποσμητικά σπρέι, ώστε να μην πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια. Η μαγειρική σόδα, πασπαλισμένη μέσα για μερικές ώρες, απορροφά υγρασία και οσμές. Ένα αραιό διάλυμα νερού και ξιδιού καθαρίζει τους πάτους και μειώνει το μικροβιακό φορτίο.

Τα συνθετικά και τα λουστρίνια χρειάζονται μόνο ένα υγρό πανί με ήπιο καθαριστικό. Τα επιθετικά προϊόντα πρέπει να αποφεύγονται, γιατί θαμπώνουν ή ραγίζουν την επιφάνεια. Για τη λάμψη υπάρχουν ειδικά γυαλιστικά, που περνιούνται με απαλές, ομοιόμορφες κινήσεις, πάντα μακριά από πηγές θερμότητας.

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Οι κανόνες για σωστή φύλαξη υποδημάτων

Η αποθήκευση αρχίζει πριν μπουν τα παπούτσια στο κουτί. Γίνεται πρώτα μια διαλογή σε τρεις κατηγορίες: για φύλαξη, για πέταμα ή για δωρεά και πώληση. Ακολουθούν ο καθαρισμός και οι μικροεπισκευές, όπως η αλλαγή τακουνιών ή κορδονιών, η προστασία και η απολύμανση του εσωτερικού. Αυτό το βήμα δεν είναι μόνο αισθητικό, γιατί επηρεάζει άμεσα την αντοχή τους όσο δεν φοριούνται. Πριν φυλαχτούν, πρέπει να είναι τελείως στεγνά και να κρατούν το σχήμα τους με καλαπόδια ή απλή εφημερίδα.

Η σωστή φύλαξη στηρίζεται σε τρία πράγματα: προστασία, αερισμό και εύκολη πρόσβαση. Τα αυθεντικά κουτιά είναι καλή λύση. Πιο πρακτικά είναι κουτιά από υλικό που αναπνέει ή σκληρά πλαστικά με τρύπες αερισμού. Οι υφασμάτινες θήκες, από βαμβάκι ή μη υφαντό ύφασμα, κρατούν μακριά τη σκόνη χωρίς να εμποδίζουν τον αέρα.

Για το σχήμα, προτιμώνται ξύλινα καλαπόδια στα δερμάτινα ή γέμισμα με χαρτί, εφημερίδες ή απορροφητικά υγρασίας. Έτσι αποφεύγονται οι μόνιμες τσακίσεις, το πέσιμο του πάνω μέρους και η παραμόρφωση της σόλας. Για τις μπότες υπάρχουν κάθετες βάσεις ή φουσκωτά καλαπόδια. Ο χώρος πρέπει να είναι στεγνός, καλά αεριζόμενος, μακριά από θερμότητα και ήλιο. Τα σακουλάκια πυριτίου ή τα άλατα απορρόφησης υγρασίας μέσα στα κουτιά προλαβαίνουν τη μούχλα και τις οσμές.

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Οι ετικέτες ή τα διάφανα κουτιά βοηθούν να βρίσκεται αμέσως το ζευγάρι που ψάχνει κανείς. Ένας έλεγχος κάθε δύο με τρεις μήνες επιτρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα η υγρασία, οι οσμές ή κάποια φθορά. Αντί για παπουτσοθήκη, μπορεί να αξιοποιηθεί και η ντουλάπα, με διάφανα συρταρωτά κουτιά ή χάρτινα κουτιά ίδιου μεγέθους. Χρήσιμες είναι και οι κρεμαστές θήκες με πολλές τσέπες, που αξιοποιούν τον χώρο κάθετα.