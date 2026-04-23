Πώς ένιωσε η Ρίτα Γουίλσον όταν έμαθε σε εκπομπή ότι ο πατέρας της είχε μια κρυφή οικογένεια στη Βουλγαρία -Τι συνέβη - iefimerida.gr

Η Ρίτα Γουίλσον μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που της άλλαξε τη ζωή, όταν ανακάλυψε ότι ο πατέρας της είχε άλλη οικογένεια στη Βουλγαρία πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.



Η 69χρονη ηθοποιός και σύζυγος του Τομ Χανκς, ανακάλυψε το μυστικό παρελθόν του πατέρα της όταν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «Who Do You Think You Are?», το 2012.



Ο πατέρας της Ρίτα Γουίλσον

Μιλώντας στο podcast «How To Fail With Elizabeth Day», η Ρίτα Γουίλσον εξήγησε ότι, ενώ σε ορισμένα επεισόδια γίνεται αναδρομή σε πολλές γενιές πίσω, «στην περίπτωση του πατέρα μου, η ιστορία ήταν τόσο συγκλονιστική και ασυνήθιστη που επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε αυτήν».



H κρυφή οικογένεια του πατέρα της

Η ηθοποιός έμαθε ότι ο πατέρας της, Χασάν Χαλίλοφ Ιμπραήμοφ, ήταν «παντρεμένος και είχε ένα παιδί». Θυμάται μάλιστα ότι ρώτησε: «Θα γνωρίσω κάποιον; Θα γνωρίσω μια οικογένεια;».



Η Ρίτα Γουίλσον με τον πατέρα της

Ωστόσο, οι παραγωγοί τής είπαν ότι δεν θα συναντούσε κανέναν, εξηγώντας ότι ο πατέρας της είχε μια σύζυγο ονόματι Άλις, η οποία πέθανε στη γέννα, και πως ο γιος τους, ο Εμίλ, που γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, πέθανε τέσσερις μήνες αργότερα από λοίμωξη.



Ο πατέρας της μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1949, μετά την τραγική αυτή απώλεια, «που συνέβη αμέσως μετά τον πόλεμο». «Ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω» είπε η Ρίτα Γουίλσον, προσθέτοντας πως ο πατέρας της «δεν μας είπε ποτέ τίποτα. Μακάρι να μπορούσα να είχα μιλήσει μαζί του γι’ αυτό».



Η Γουίλσον έμαθε επίσης ότι η οικογένειά της ήταν «πάρα πολύ φτωχή», προσθέτοντας: «Ήταν αμέσως μετά τον πόλεμο στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να έχουν αγοράσει βρεφικό γάλα ή κάτι τέτοιο, αλλά είμαι σίγουρη ότι βρήκαν τρόπους». Διευκρίνισε ότι το βρέφος «δεν πέθανε από πείνα», αλλά κατέληξε έπειτα από λοίμωξη.

Η παράξενη σύμπτωση

Και σε μια συγκλονιστική σύμπτωση, η Γουίλσον είπε: «Εδώ γίνεται παράξενο. Το πρώτο παιδί της αδελφής μου γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου, και ο μικρότερος γιος μου γεννήθηκε επίσης στις 26 Δεκεμβρίου. Και σκέφτομαι τον πατέρα μου, όλα αυτά τα χρόνια, να γιορτάζει όλα αυτά τα γενέθλια, γνωρίζοντας ότι είχε ένα παιδί, τον Εμίλ, που γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου και πέθανε».



Ανέφερε επίσης ότι η ελληνορθόδοξη οικογένειά της «κρατούσε τα πάντα πολύ ιδιωτικά», πριν προσθέσει: Νομίζω ότι αν ήμασταν όλοι πιο ανοιχτοί μεταξύ μας, τότε θα βλέπαμε ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι».

Ρίτα Γουίλσον: Ο πατέρας μου δεν είχε ποτέ χρέη

Ο πατέρας της παντρεύτηκε αργότερα τη μητέρα της, Ντόροθι Γουίλσον, και μαζί απέκτησαν τη Ρίτα και τα αδέλφια της, Κρις και Λίλι Γουίλσον. Η ηθοποιός πρόσθεσε επίσης ότι οι γονείς της ήταν «αμόρφωτοι, αλλά απίστευτα έξυπνοι, με έντονη διαίσθηση και πολύ εργατικοί, με σπουδαίες αξίες». Εξήρε τον πατέρα της, σημειώνοντας ότι «συντηρούσε μια οικογένεια» και «αγόρασε ένα σπίτι» δουλεύοντας ως μπάρμαν.

«Δεν είχε ποτέ χρέη στη ζωή του. Εκείνος και η μητέρα μου ήταν παντρεμένοι για 59 χρόνια και ήταν ένα απίστευτο ζευγάρι και εξαιρετικοί γονείς».



Να σημειωθεί ότι η Ρίτα Γουίλσον διατηρεί τις ελληνορθόδοξες παραδόσεις και πιο πρόσφατα γιόρτασε το Πάσχα μαζί με τη Νία Βαρντάλος και τον Τζον Στάμος, ενώ κάθε χρόνο επισκέπτεται μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Χανκς, την Αντίπαρο, όπου έχουν σπίτι.