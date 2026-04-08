Ένας σκύλος θα... πληρώσει έναν ολόκληρο γάμο -Το απίστευτο ποσό που έβγαλε σε έναν μήνα από τα σόσιαλ - iefimerida.gr

Ένα ζευγάρι από το Μάντσεστερ δηλώνει ότι ο σκύλος του, ένα χαριτωμένο ντάτσχουντ ονόματι Γουίλσον, έχει γίνει ο βασικός «κουβαλητής» του σπιτιού.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Γουίλσον απέφερε μόλις μέσα σε μόλις έναν μήνα πάνω από 6.000 δολάρια και έτσι βοηθά να συγκεντρωθεί το ποσό των 66.000 δολαρίων που χρειάζονται για τον γάμο τους.

Η 31χρονη Σάνον Έντμοντσον δημιούργησε τον λογαριασμό του Γουίλσον στο Instagram τον Οκτώβριο του 2023 και, μέσα σε λίγο διάστημα, κατάφερε να τον κάνει επιτυχημένο. Μέσα από συνεργασίες με εταιρείες, δημιουργία περιεχομένου για brands και δωρεάν προϊόντα, ο σκύλος έχει εξελιχθεί σε πηγή σημαντικού εισοδήματος για την ίδια και τον σύντροφό της. Μόνο τον τελευταίο μήνα, τα έσοδα προ φόρων έφτασαν τα 6.146 δολάρια, σχεδόν όσα ο μισθός που λάμβανε η Σάνον όταν εργαζόταν στον χώρο των media. Παράλληλα, το ζευγάρι εκτιμά ότι από τη δημιουργία του προφίλ και μετά έχει λάβει ως δώρα προϊόντα αξίας άνω των 13.000 δολαρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, είδη σπιτιού και αξεσουάρ για τον ίδιο τον σκύλο.

Η Σάνον άρχισε να έχει οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητα αυτή τον Φεβρουάριο του 2026, γεγονός που την οδήγησε να εργάζεται πλέον σε μερική απασχόληση ώστε να αφιερώσει περισσότερο στη δημιουργία περιεχομένου. «Ο Γουίλσον είναι ουσιαστικά ο κουβαλητής του σπιτιού τώρα, απλώς ζούμε στον κόσμο του. Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, έχω βγάλει 3.177,89 δολάρια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό αυξάνεται συνεχώς», δήλωσε η Σάνον.

Η ίδια και ο αρραβωνιαστικός της σχεδιάζουν τον γάμο τους για τον Αύγουστο του 2028, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 66.239 δολάρια. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη συγκεντρώσει πάνω από 5.000 δολάρια, κυρίως χάρη στα έσοδα από τον Γουίλσον, ο οποίος μάλιστα θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελετή καθώς θα μεταφέρει τα δαχτυλίδια.

Η καθημερινότητα του ζευγαριού περιστρέφεται πλέον γύρω από το πρόγραμμα του σκύλου, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί, όταν ο Γουίλσον έχει καλή διάθεση. Για το ζευγάρι η ευημερία του ζώου είναι πάντα προτεραιότητα. «Του φερόμαστε σαν μωρό - ό,τι κάνουμε είναι γύρω από αυτό που απολαμβάνει», είπε η Σάνον.

Ο γλυκός σκύλος έχει κερδίσει το κοινό, και διαρκώς εμφανίζονται νέες ευκαιρίες, όπως ταξίδια και συνεργασίες με εταιρείες στο Λονδίνο. Για το ζευγάρι πάντως, αυτό που ξεκίνησε ως μία απλή σελίδα στο Instagram έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ ουσιαστικό και παρότι τους «τρώει» ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, το απολαμβάνουν. «Χτίζουμε το μέλλον μας και το κάνουμε με τον Γουίλσον. Μπορεί να μην το συνειδητοποιεί, αλλά κάνει τον γάμο των ονείρων μας πραγματικότητα», κατέληξε η Σάνον.