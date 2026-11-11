Πώς να εμποδίσετε τα μυρμήγκια να εισέρχονται στο σπίτι σας καθώς πέφτει η θερμοκρασία - iefimerida.gr

Αν ξαφνικά αντιμετωπίζετε πρόβλημα με εισβολή μυρμηγκιών στο σπίτι σας αυτό το φθινόπωρο, δεν υπάρχει λόγος να εκπλήσσεστε.



«Τα έντομα επιβιώνουν εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια», αναφέρει στο «Southern Living» ο Eric Benson, PhD, ομότιμος καθηγητής και εντομολόγος στο Πανεπιστήμιο Clemson. «Γνωρίζουν πώς να βρίσκουν καταφύγιο τον χειμώνα σε διάφορα μέρη, όπως κάτω από το έδαφος, μέσα σε έναν κορμό δέντρου ή ακόμη και μέσα στο σπίτι σας».

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Η πρώτη απότομη πτώση της θερμοκρασίας κάθε σεζόν συχνά οδηγεί τα μυρμήγκια στο εσωτερικό των κατοικιών, καθώς αναζητούν ένα περιβάλλον με ήπιες θερμοκρασίες και ένα ζεστό, προστατευμένο μέρος για να περάσουν τον χειμώνα.

«Χρειάζονται τα ίδια πράγματα με εμάς: Στέγη, τροφή και νερό», εξηγεί η Faith Oi, PhD, εντομολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. «Το σπίτι σας τούς προσφέρει όλα όσα αναζητούν και αισθάνονται άνετα στις ίδιες συνθήκες με εμάς».

Η παρουσία τους όμως, εντός του σπιτιού, είναι ενοχλητική, γι’ αυτό ακολουθούν οι τρόποι που μπορείτε να ακολουθήσετε για να τα αποτρέψετε.

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Πώς να αποτρέψετε την είσοδο των μυρμηγκιών στο σπίτι

Η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη λύση, ωστόσο είναι δύσκολο να αποκλείσετε εντελώς την είσοδο των μυρμηγκιών στο σπίτι σας, καθώς δεν είναι δυνατόν να φράξετε κάθε μικροσκοπική τρύπα ή άνοιγμα.

Μπορείτε, βέβαια, να σφραγίσετε τα εμφανή κενά με κατάλληλο μονωτικό υλικό και να βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα στεγανοποίησης στις πόρτες και τα προστατευτικά από τις καιρικές συνθήκες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Δείτε τι άλλο μπορείτε να κάνετε αυτό το φθινόπωρο για να κρατήσετε μακριά τα μυρμήγκια και άλλα ανεπιθύμητα έντομα:

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Ελέγχετε τα αντικείμενα πριν τα μεταφέρετε μέσα στο σπίτι. Μερικές φορές τα μυρμήγκια εισέρχονται στο σπίτι «λαθραία», πάνω σε αντικείμενα που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Για παράδειγμα, τα μυρμήγκια που καταστρέφουν το ξύλο μπορεί να μεταφερθούν μέσα με τα καυσόξυλα, ενώ τα κόκκινα μυρμήγκια ενδέχεται να εισέλθουν μέσω των φυτών σε γλάστρες που μεταφέρετε στο εσωτερικό του σπιτιού για τη χειμερινή περίοδο, εξηγεί ο Benson.

Κλαδεύετε τους θάμνους και τα κλαδιά των δέντρων, ώστε να μην ακουμπούν στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε να δημιουργείτε εύκολη πρόσβαση για τα μυρμήγκια και άλλα παράσιτα, όπως οι κατσαρίδες, που μπορούν να εισέλθουν στο εσωτερικό της κατοικίας, επισημαίνει η Oi.

Περιορίστε την ποσότητα των πεσμένων φύλλων κοντά στα θεμέλια του σπιτιού. Φροντίστε να μην συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες, καθώς δημιουργούν ένα προστατευμένο και φιλόξενο καταφύγιο για τα μυρμήγκια και άλλα ανεπιθύμητα έντομα, συμβουλεύει ο Benson.

Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια που εισέρχονται στο σπίτι

Αν εντοπίσετε μια σειρά από μυρμήγκια να κινούνται πάνω στον πάγκο της κουζίνας ή στο πάτωμα, αναζητήστε πρώτα τα προφανή σημάδια που μαρτυρούν τι τα προσελκύει.

«Συχνά υπάρχει εκείνο το ένα κομματάκι κράκερ που έπεσε μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας», αναφέρει ο Benson. «Τα μυρμήγκια είναι πραγματικοί πρωταθλητές στο να εντοπίζουν τέτοιου είδους υπολείμματα τροφών».

Δείτε τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε μια προσβολή από μυρμήγκια: