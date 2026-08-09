Πώς να απαλλαγείτε από τα άλατα και τα υπολείμματα σαπουνιού στο τζάμι της ντουζιέρας - iefimerida.gr

Το απλό κόλπο με δύο υλικά που μπορεί να κάνει την πόρτα της ντουζιέρας σας να λάμπει, χωρίς ιδιαίτερο τρίψιμο.

Οι γυάλινες πόρτες της ντουζιέρας μπορούν να δώσουν στο μπάνιο μια καθαρή και κομψή εμφάνιση. Ωστόσο, με τον καιρό είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί μια λεπτή επιφάνεια από υπολείμματα σαπουνιού και άλατα.

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Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε περιοχές με σκληρό νερό. Όσο περισσότερα μεταλλικά στοιχεία, όπως ασβέστιο και μαγνήσιο, περιέχει το νερό, τόσο ευκολότερα δημιουργούνται αυτά τα εν λόγω κατάλοιπα.

Η λύση βρίσκεται στην κουζίνα

Για πιο ελαφριά συσσώρευση, μπορείτε να φτιάξετε ένα απλό καθαριστικό με μαγειρική σόδα και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Σε ένα πλαστικό μπολ αναμείξτε τα δύο υλικά μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύρρευστο μείγμα που μοιάζει με την υφή της οδοντόκρεμας.

Θα χρειαστείτε επίσης ένα πανί μικροϊνών ή ένα μαλακό σφουγγάρι.

Πώς θα καθαρίσετε το τζάμι

Βρέξτε πρώτα καλά το εσωτερικό της ντουζιέρας. Απλώστε το μείγμα από μαγειρική σόδα και απορρυπαντικό στο πανί ή στο σφουγγάρι. Τρίψτε απαλά με κυκλικές κινήσεις, ξεκινώντας από το πάνω μέρος και προχωρώντας προς τα κάτω. Συνεχίστε μέχρι να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνεια, μαζί με το δάπεδο. Ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό.

Η συγκεκριμένη λύση είναι κατάλληλη ακόμη και για ντους με επιφάνειες από φυσική πέτρα, καθώς τα συγκεκριμένα υλικά δεν είναι όξινα.

Όταν τα άλατα είναι πραγματικά επίμονα

Αν το τζάμι έχει καλυφθεί από πολύ έντονα κατάλοιπα σκληρού νερού και σαπουνιού, ένα ειδικό υγρό καθαριστικό για τέτοιου είδους λεκέδες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό από τη σόδα και το απορρυπαντικό.

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Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε τα πολύ σκληρά σφουγγάρια και τα λειαντικά εργαλεία που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια του γυαλιού.

Το σημαντικότερο είναι η πρόληψη

Αν θέλετε να περιορίσετε την επανεμφάνιση των λεκέδων, δεν αρκεί ένας καλός καθαρισμός κάθε τόσο. Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Ένα λάστιχο καθαρισμού τζαμιών (squeegee) είναι ιδιαίτερα χρήσιμο: μετά από κάθε ντους, περάστε το πάνω από τα γυάλινα τοιχώματα και το δάπεδο ώστε να απομακρύνετε το νερό. Στη συνέχεια, μπορείτε να σκουπίσετε τις επιφάνειες με μια πετσέτα.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ποσότητα νερού που παραμένει πάνω στο γυαλί και, κατ’ επέκταση, η συσσώρευση τόσο των υπολειμμάτων σαπουνιού όσο και των αλάτων.

Μια ακόμη επιλογή είναι ένα φίλτρο στην κεφαλή του ντους, το οποίο μπορεί να μειώσει την παρουσία ορισμένων μεταλλικών στοιχείων του σκληρού νερού.