Η πολυτελής ζωή της ανιψιάς του Κασέμ Σουλεϊμανί στις ΗΠΑ -Χλιδάτες διακοπές, επώνυμα ρούχα, λαμπερά πάρτι - iefimerida.gr

Μια πολυτελή ζωή με σαμπάνιες, επώνυμα ρούχα και διακοπές σε πολυτελή θέρετρα, ζούσε στις ΗΠΑ, η ανιψιά του εκλιπόντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμάνι, πριν συλληφθεί.



Η 47χρονη Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ και η 25χρονη κόρη της Σαρινασαντάτ Χοσεϊνί, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με απέλαση, μετά τη σύλληψή τους την Παρασκευή από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι δύο Ιρανές γυναίκες έχασαν τις άδειες μόνιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο να τις κατηγορεί πως πανηγύριζαν τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

H πολυτελή ζωή της ανιψιάς του Κασέμ Σουλεϊμανί

Οι δύο γυναίκες όμως φαίνεται πως ζούσαν μια πολυτελή ζωή που ερχόταν σε αντίθεση με τους κανόνες του αυστηρού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, μητέρα και κόρη κατέγραφαν την εντυπωσιακή τους ζωή στα -πλέον διαγραμμένα – social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από πολυτελείς διακοπές, ακριβά αυτοκίνητα και κοσμικά πάρτι.



Η Αφσάρ, η οποία είχε εισέλθει στις ΗΠΑ το 2015 με τουριστική βίζα, ανέβαζε συχνά φωτογραφίες όπου φορούσε χρυσά κοσμήματα, βρισκόταν σε ελικόπτερα στην έρημο ή χαλάρωνε φορώντας ρούχα διάσημων σχεδιαστών.



Με τατουάζ, μπικίνι και διασκέδαση σε κλαμπ η κόρη της ανιψιάς του Σουλεϊμανί

Την ίδια ώρα, η κόρη της, η οποία είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ με φοιτητική βίζα, εμφανιζόταν σε φωτογραφίες να χαλαρώνει σε ξαπλώστρα δίπλα σε πισίνα με μαύρο μπικίνι, να επιδεικνύει τα τατουάζ της και να ποζάρει σε κρεβάτι ντυμένη για πάρτι, δίπλα σε ένα μπουκάλι ροζέ κρασί.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλες φωτογραφίες της 25χρονης Χοσεϊνί τη δείχνουν να ποζάρει με ένα σκυλάκι ράτσας Pomeranian, να διασκεδάζει σε κλαμπ στο Μαϊάμι, να κάνει διακοπές στην Αλάσκα και να παρτάρει στο Λας Βέγκας.



Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη σύλληψή τους

Ωστόσο, σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τη σύλληψή τους την Παρασκευή, η Αφσάρ κατηγορείται ότι «προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «εξήρε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, χαρακτήρισε την Αμερική “Μεγάλο Σατανά” και εξέφρασε αταλάντευτη στήριξη προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική».

Ο Ρούμπιο δήλωσε επιπλέον ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημερώθηκε για τη συμπεριφορά της Αφσάρ μέσω αναρτήσεών της —πλέον διαγραμμένων— στο Instagram. Τόνισε ότι το καθεστώς μόνιμης διαμονής που επέτρεπε στις δύο γυναίκες να ζουν επ’ αόριστον στις ΗΠΑ ανακλήθηκε και ότι θα απελαθούν με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έγραψε: «Μέχρι πρόσφατα, η Χαμιντέ Σουλεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της ήταν κάτοχοι πράσινης κάρτας και ζούσαν μια πολυτελή ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αφσάρ είναι ανιψιά του εκλιπόντος Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί. Είναι επίσης ένθερμη υποστηρίκτρια του ιρανικού καθεστώτος, η οποία πανηγύρισε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και αποκάλεσε τη χώρα μας ‘Μεγάλο Σατανά’. Αυτή την εβδομάδα, τερμάτισα το νομικό καθεστώς τόσο της Αφσάρ όσο και της κόρης της και πλέον βρίσκονται υπό κράτηση της ICE, εν αναμονή της απομάκρυνσής τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει η χώρα μας να γίνει καταφύγιο για ξένους υπηκόους που στηρίζουν αντιαμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το DHS δεν έχει κατηγορήσει τη Χοσεϊνί για απάτη σχετικά με το άσυλο ή για δηλώσεις κατά των ΗΠΑ.