H θρυλική έπαυλη του Μπρους Γουίλις στο Μπέβερλι Χιλς αλλάζει χέρια για αστρονομικό ποσό - iefimerida.gr

Η πολυτελής κατοικία του Μπρους Γουίλις﻿ στο Benedict Canyon αλλάζει χέρια, χωρίς να έχει βγει επίσημα στην αγορά.

Η έπαυλη συγκαταλέγεται ήδη στις ακριβότερες πωλήσεις της χρονιάς στην κομητεία του Λος Άντζελες, ενώ η ιστορία της συνδέεται άμεσα με τον διάσημο ηθοποιό και τη μετέπειτα πορεία της οικογένειάς του.

Αγοραστής είναι ο Ντέιβιντ Γκρος, συν-διευθύνων της Bain Capital, μιας παγκόσμιας εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων με περίπου 215 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση στο χαρτοφυλάκιό της.

﻿Ιστορικό της έπαυλης

Η έπαυλη χτίστηκε το 1928 σε μεσογειακό στιλ και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ακίνητα της περιοχής.

Ο Μπρους Γουίλις την είχε αποκτήσει το 2004, πριν από τον γάμο του με την Έμα Χέμινγκ, όταν ακόμη διαμορφωνόταν η προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο από την Ντέμι Μουρ.

Στοιχεία της πώλησης

Το ακίνητο πωλήθηκε από τον CEO της Guess, Κάρλος Αλμπερίνι, και τη σύζυγό του, οι οποίοι το είχαν αγοράσει το 2014 έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τελική τιμή των 41.000.000 δολαρίων καταγράφει εντυπωσιακή υπεραξία, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή άνοδο της αγοράς πολυτελών κατοικιών στο Λος Άντζελες.

﻿Η ζωή του Mπρους Γουίλις στην κατοικία

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, ο Μπρους Γουίλις και η Έμα Χέμινγκ επέκτειναν το σπίτι, φτάνοντας τα 11 υπνοδωμάτια για τις ανάγκες της οικογένειας. Εκεί μεγάλωσαν οι δύο κόρες τους, ενώ ο χώρος αποτέλεσε κέντρο οικογενειακής ζωής για τα παιδιά του ηθοποιού.

Η οικογένεια τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της διάγνωσης του ηθοποιού με αφασία και στη συνέχεια μετωποκροταφική άνοια, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά της και στη διαμόρφωση πιο ήρεμου περιβάλλοντος φροντίδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Στέλλα Αλεβιζοπούλου