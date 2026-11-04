«Σε κάθε πόλη ακούω τις φωνές σας και νιώθω σπίτι μου» -Το «ευχαριστώ» του Κωνσταντίνου Αργυρού στον κόσμο - iefimerida.gr

Την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον στηρίζει σε κάθε του συναυλία αισθάνθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μέσω ανάρτησής του, ευχαρίστησε το κοινό του για τη στήριξη, νιώθοντας «σπίτι του» σε κάθε πόλη. Παράλληλα, άφησε υπονοούμενα για νέα επαγγελματικά βήματα που θα αποκαλυφθούν σύντομα, δηλώνοντας πως «έρχονται όμορφα πράγματα».

Η διεθνής του επιτυχία συνεχίστηκε στο Παρίσι, όπου πραγματοποίησε την πρώτη του ιστορική εμφάνιση στο «La Seine Musicale». Ο δημοφιλής καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Έλληνας σταρ επέστρεψε θριαμβευτικά στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας το live show «Athina Mou» στο εμβληματικό Royal Albert Hall. Χιλιάδες ομογενείς και ξένοι θαυμαστές τραγούδησαν μαζί του τις μεγάλες του επιτυχίες.

Οι δύο sold-out συναυλίες σε Παρίσι και Λονδίνο αποτελούν σημαντικό σταθμό στη διεθνή περιοδεία του καλλιτέχνη. Η περιοδεία συνεχίζεται πλέον δυναμικά με επόμενους σταθμούς σε πόλεις της Γερμανίας και του Καναδά.

Ο τραγουδιστής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στις ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει μαζί με το κοινό του σε διαφορετικές πόλεις.

Μάλιστα επισήμανε ότι δεν είχε φανταστεί την πορεία που θα ακολουθούσε, ενώ την ίδια στιγμή άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει νέα πράγματα τα οποία θα αποκαλυφθούν στο προσεχές διάστημα.

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Κωνσταντίνος Αργυρός: «Έρχονται όμορφα πράγματα»

Συγκεκριμένα ο ερμηνευτής έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε! Κι όμως, σε κάθε πόλη ακούω τις φωνές σας και νιώθω σπίτι μου. Σας ευχαριστώ για τις βραδιές που θα έχω να θυμάμαι μια ζωή. Όπου κι αν βρεθούμε, θα σας δίνω ό,τι έχω. Έρχονται όμορφα πράγματα».

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Αποθέωση σε Παρίσι και Λονδίνο

Στιγμές απόλυτης αποθέωσης γνώρισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στις πρόσφατες εμφανίσεις του σε Παρίσι και Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό.

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Η αρχή έγινε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο υπερσύγχρονο «La Seine Musicale» της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου ο δημοφιλής καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό στην πρώτη του ιστορική εμφάνιση εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο Έλληνας σταρ επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή του εμβληματικού Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό live show «Athina Mou», ο Αργυρός ερμήνευσε τις μεγάλες του επιτυχίες, με χιλιάδες ομογενείς και ξένους θαυμαστές να τραγουδούν ασταμάτητα. Οι δύο sold-out συναυλίες αποτέλεσαν έναν σπουδαίο σταθμό στη διεθνή του περιοδεία, η οποία συνεχίζεται πλέον δυναμικά σε πόλεις της Γερμανίας και του Καναδά.

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