Πωλείται η θρυλική θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση «Christina O» -Ζαλίζει η τιμή της - iefimerida.gr

Νέο ιδιοκτήτη αναζητά η θρυλική θαλαμηγός «Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση με την τιμή πώλησης να ανέρχεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ.



Στο κατάστρωμά της έχουν περπατήσει εκτός από τη Μαρία Κάλλας και την Τζάκι Κένεντι, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, το ζεύγος Ρίτσαρντ Μπάρτον-Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Γκρέις Κέλι, ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, η Γκρέτα Γκάρμπο αλλά και ο Φρανκ Σινάτρα και η Τζίνα Λολομπριτζίτα και η Σοφία Λόρεν.



Ο Αριστοτέλης Ωνάσης με την Τζάκι Κένεντι στη θαλαμηγό

Πιο πρόσφατα μάλιστα, και συγκεκριμένα το 2019, στη μυθική αυτή θαλαμηγό παντρεύτηκε η Χάιντι Κλουμ τον μουσικό Τομ Κόλιτζ.



Η τιμή πώλησης της θαλαμηγού

Και τώρα, σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», η θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση βγαίνει προς πώληση έναντι 52 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, η τελευταία φορά που το πλωτό αυτό «παλάτι» είχε τεθεί προς πώληση ήταν τον Μάρτιο του 2025, με τιμή που άγγιζε τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε κληροδοτήσει τη θαλαμηγό «Christina O» στην κόρη του και εκείνη τη δώρισε στο ελληνικό δημόσιο για να τη χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το πολυτελές σκάφος μετονομάστηκε σε «Αργώ», ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μόνο μία φορά από τον Χρήστο Σαρτζετάκη.

Το 1998, ο επιχειρηματίας και φίλος της οικογένειας Ωνάση Τζον Παπανικολάου αγόρασε τη θαλαμηγό έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το κράτος και αποκατέστησε το παλιό της όνομα, προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση, που υπήρξε και φίλη του.

Το 2014 πουλήθηκε για 25 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ανήκει στον Ivor Fitzpatrick. Ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι Ιστορίας που κουβαλά μνήμες, στιγμές και πρόσωπα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Και τώρα, αναζητά τον επόμενο ιδιοκτήτη που θα συνεχίσει τον μύθο της.