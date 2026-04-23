Ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; Ο Χάρις Ντίκινσον μπαίνει δυνατά στη μάχη για τον ρόλο - iefimerida.gr

Η «μάχη» για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ φαίνεται να παίρνει νέα τροπή.

Ο Χάρις Ντίκινσον ανεβαίνει αισθητά στις προτιμήσεις των στοιχηματικών εταιρειών. Ο 28χρονος ηθοποιός, που ετοιμάζεται να ενσαρκώσει τον John Lennon στο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, συγκαταλέγεται πλέον στους βασικούς διεκδικητές για τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007.

Οι αποδόσεις υπέρ του έχουν σημειώσει σημαντική πτώση μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του. Παρ’ όλα αυτά, στην κορυφή της σχετικής λίστας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Callum Turner, διατηρώντας προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων.

Τα ονόματα των «νέων Μποντ»

Την ίδια ώρα, στη «σκακιέρα» των προβλέψεων παραμένουν δυνατά ονόματα της βιομηχανίας, όπως ο Jacob Elordi, ο Aaron Taylor-Johnson και ο Henry Cavill, ενώ σταθερά στη συζήτηση επανέρχονται και οι Idris Elba και Theo James. Επιπλέον, τα ονόματα των Jonathan Bailey, James Norton και Jack Lowden εξακολουθούν να ακούγονται έντονα.

Παρά τη συνεχή κινητικότητα στις στοιχηματικές εκτιμήσεις, καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής για τον διάδοχο του Daniel Craig. Το μόνο επιβεβαιωμένο στοιχείο είναι ότι τη σκηνοθεσία του επόμενου κεφαλαίου του franchise θα αναλάβει ο Denis Villeneuve, ο οποίος θα έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.